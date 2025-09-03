เปิดแสนยานุภาพ กองทัพจีน ขนอาวุธล้ำสมัยอะไรบ้าง พาเหรดอวดโลกครั้งแรก

เปิดแสนยานุภาพ กองทัพจีน ขนอาวุธล้ำสมัย อวดโลกครั้งแรก พาเหรดครบ 80 ปี สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2
ทั่วทุกสายตาโลก จับตาพิธีสวนสนามครบรอบ 80 ปี การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน กรุงปักกิ่ง ซึ่งมีผู้นำโลกกว่า 26 ประเทศ เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้
จีนมีงบประมาณด้านกลาโหมปี 2025 ที่ 186,000 ล้านปอนด์ นำยุทโธปกรณ์ที่ล้ำสมัยมาเผยโฉมเป็นครั้งแรก อาทิ อาวุธเลเซอร์รุ่นใหม่ LY-1 ที่มีขีดความสามารถในการทำลายเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์, อาวุธนิวเคลียร์ 3 ชนิดรุ่นใหม่ ขีปนาวุธพิสัยไกล เครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์ และโดรนล่องหน
ขบวนพาเหรด เริ่มต้นด้วยการยิงปืนใหญ่ 80 กระบอก เพื่อรำลึกครบ 80 ปีแห่งการสิ้นสุดสงคราม จากนั้นเฮลิคอปเตอร์พร้อมป้ายขนาดใหญ่ และเครื่องบินขับไล่ ต่างบินเรียงแถวเหนือท้องฟ้า ท่ามกลางการแสดงที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ ปิดท้ายด้วยการปล่อยนกพิราบ 80,000 ตัว และลูกโป่งหลากสีสัน
สำหรับการเดินขบวนในพาเหรด ประกอบด้วย หน่วยทหารของกองทัพปลดปล่อยประชาชน (PVD) แบบดั้งเดิมจากตำรวจ กองทัพเรือ และกองทัพบก รวมถึงหน่วยใหม่ๆ เช่น หน่วยไซเบอร์สเปซ ซึ่งเพิ่งเปิดตัวเป็นครั้งแรก
ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง ที่ออกแบบมาเพื่อโจมตีเรือในทะเล ขีปนาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ข้ามทวีป ที่ใช้เชื้อเพลิงของเหลว ที่มีพิสัยโจมตีครอบคลุมทั่วโลก และระบบป้องกันอวกาศที่สามารถโจมตีดาวเทียมต่างประเทศได้ ถือเป็นฮาร์ดแวร์ทางทหารที่น่าประทับใจที่สุด ซึ่งจีนได้เผยให้โลกเห็นศักยภาพ ตามที่ Global Times รายงาน
อาวุธเหล่านี้ สร้างความกังวลเป็นพิเศษให้กับกองทัพเรือสหรัฐ ซึ่งลาดตระเวนในแปซิฟิกตะวันตก จากสำนักงานกองเรือที่ 7 ในญี่ปุ่น
ขีปนาวุธ YJ (อิงจี)
กองทัพจีนได้จัดแสดงขีปนาวุธ อิงจี-15 (YJ-15) รุ่นใหม่ พร้อมกับขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง อิงจี 17(YJ-17), อิงจี 19 (YJ-19) และอิงจี 20 (YJ-20) ที่มีอยู่เดิม
อิงจีนี้ เปรียบเหมือนการโจมตีแบบอินทรี ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงสำหรับต่อต้านเรือทั้งสี่รุ่นนี้สามารถติดตั้งบนเครื่องบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบิน เรือผิวน้ำ และเรือดำน้ำ มีพิสัยการยิงไกล ความเร็วสูง และพลังทำลายล้างรุนแรง เปรียบดัง “ค้อนยุทธศาสตร์” สำหรับการโจมตีศัตรูบนทะเล ซึ่งยกระดับระบบต่อต้านเรือและเพิ่มขีดความสามารถโจมตีระยะไกลอย่างรวดเร็วของกองทัพเรือประจำกองทัพปลดแอกประชาชนจีน (PLA)
ยานใต้น้ำไร้คนขับขนาดใหญ่พิเศษ หรือโดรนใต้น้ำ
จีนจัดแสดงยานใต้น้ำไร้คนขับขนาดใหญ่พิเศษ (XLUUV) 2 ประเภท รายงานระบุว่า โดรนดำน้ำ AJX002 คาดว่าจะมีความยาวประมาณ 60 ฟุต ตัวถังรูปทรงตอร์ปิโดและระบบขับเคลื่อนแบบปั๊มเจ็ตเผยให้เห็นว่ายานใต้น้ำเหล่านี้ถูกสร้างให้ล่องหน
AJX002 มีจุดยกสี่จุดตามแนวตัวถัง ซึ่งบ่งชี้ว่ายานลำนี้ใช้เครนช่วย รายงานระบุว่าจีนดำเนินโครงการ XLUUV ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมียานใต้น้ำอย่างน้อย 5 ประเภทที่แตกต่างกันอยู่ในน้ำแล้ว
รายงานระบุว่ายุทโธปกรณ์ทางทะเลแบบไร้มนุษย์ควบคุมรุ่นใหม่เหล่านี้ มีขีดความสามารถด้านการเข้าประจำการแบบซ่อนเร้น การตรวจจับและระบุพิกัดโดยอัตโนมัติ และการโจมตีแบบกลุ่ม ถือเป็นอาวุธพิเศษสำหรับการสู้รบทางทะเล
ขีปนาวุธข้ามทวีปที่สามารถติดตั้งนิวเคลียร์ได้
จีนจัดแสดงขีปนาวุธข้ามทวีปที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ 3 ประเภท ได้แก่ ตงเฟิง-61, ตงเฟิง-31 บีเจ และตงเฟิง 5ซี เป็นครั้งแรกในขบวนพาเหรด
รายงานระบุว่ายานพาหนะขนส่งขีปนาวุธขนาดใหญ่ 12 คัน บรรทุกขีปนาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ข้ามทวีปที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว “ตงเฟิง-5ซี” ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของระบบโจมตีเชิงยุทธศาสตร์จีน โดยขีปนาวุธรุ่นนี้มีพิสัยการโจมตีครอบคลุมทั่วทั้งโลก พร้อมปฏิบัติการตลอดเวลา ประสิทธิภาพการป้องปราม
ตามรายงานของ Global Times คาดว่า ตงเฟิง 5 ซี มีระยะการยิงมากกว่า 20,000 กม. และมีการพัฒนาด้านการรุกป้องกันและความแม่นยำ สามารถบรรจุหัวรบได้มากถึง 12 หัวรบต่อขีปนาวุธเพียงลูกเดียว
ระบบป้องกันภัยทางอากาศ
ระบบป้องกันภัยทางอากาศ เอชคิว-29 สามารถยิงดาวเทียมต่างประเทศตกได้ ได้รับการจัดแสดงเป็นครั้งแรกในขบวนพาเหรด เพื่อแสดงพลังทางอากาศอันโดดเด่น
ที่มา Independent/ Chinadaily
