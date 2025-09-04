กัมพูชา ร่อนหนังสือกลับ ผู้ว่าฯ สระแก้ว ชี้ให้เขมรย้ายออกบ้านหนองจาน ละเมิด MOU43

กัมพูชา ร่อนหนังสือกลับ ผู้ว่าฯ สระแก้ว ชี้ ให้เขมรย้ายออกบ้านหนองจาน ละเมิด MOU43 ขอใช้กลไกล GBC-JBC
เมื่อวันที่ 4 กันยายน ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โพสต์เฟซบุ๊กรายละเอียดหนังสือที่ นายอม เรียเตรย ผู้ว่าการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ของกัมพูชา ส่งถึง นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว โดยมีรายละเอียดว่า
ขอความร่วมมือแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของชาวกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา และจังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ทางเราได้รับหนังสือจากท่านผู้ว่าฯ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ในเรื่องขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอโอจรูญ จังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย กัมพูชา ซึ่งติดกับอำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ไทยเรียบร้อยแล้วนั้น
ขอเรียนให้ทราบว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการชายแดนการวัดเขตแดน และการกำหนดแนวเขตแดน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการเขตแดนทั่วไป กัมพูชา-ไทย (GBC) และคณะกรรมการเขตแดนร่วม (JBC) ของทั้ง 2 ประเทศ คือ กัมพูชาและไทย ให้เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจระหว่างกันทั้ง 2 ประเทศ ว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก MOU 43 หรือ MOU 2000
การดำเนินการ ฝ่ายเดียวซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยและได้รับประโยชน์จากพื้นที่ ถือเป็นการละเมิด MOU 43 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2568 และเจตนารมณ์การประชุมวิสามัญของคณะกรรมการเขตแดนทั่วไป กัมพูชา-ไทย (GBC) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 ณ ประเทศมาเลเซีย ตลอดจนเจตนารมณ์ของการประชุมคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคทหาร (RBC) ระหว่าง 2 ประเทศเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568
ด้วยความเคารพอย่างเต็มที่ต่อข้อตกลงความร่วมมือด้านพรมแดน MOU 43 ตลอดจนกฎหมายระหว่างประเทศและความตกลงระหว่าง2 ประเทศเกี่ยวกับกิจการชายแดน ขอให้ท่านรักษาสถานการณ์ชายแดนและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในปัจจุบันไว้ และปล่อยให้เป็น หน้าที่ของ GBC และ JBC ซึ่งเป็นกลไกที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา ผมหวังว่าปัญหาข้างต้นจะได้รับการแก้ไขอย่างดีและสันติ โดยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศในการประชุม GBC และ JBC ในอนาคตอันใกล้นี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถืออย่างสูง