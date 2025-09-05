เด็ก 3 ขวบ รอดหวุดหวิด เหตุรถรางกระเช้าชนตึก ในโปรตุเกส ไกด์เล่านาทีช่วยเหลือ

เด็กผู้ชาย 3 ขวบ รอดหวุดหวิด หลังเกิดเหตุรถรางกระเช้าชนตึก ในโปรตุเกส ไกด์เล่านาทีช่วยเหลือ
เมื่อวันที่ 5 กันยายน จากกรณีอุบัติเหตุรถรางกระเช้ากลอเรีย (Gloria) ในกรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกส ตกรางและพุ่งชนอาคารเมื่อวันพุธ (3 ก.ย.) ล่าสุด สื่อต่างประเทศ รายงาน ความคืบหน้าไว้ว่า พบผู้รอดชีวิต เป็นเด็กผู้ชายวัย 3 ขวบ ชาวเยอรมัน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ดึงตัวเขาออกมาจากรถราง สร้างความตกตะลึงไปทั่วโปรตุเกส
อ่านข่าว – รถรางกระเช้าชื่อดัง โปรตุเกส ตกราง พุ่งชนตึก ดับ 15 มีชาวต่างชาติด้วย
มีรายงานว่า ผู้เสียชีวิตทั้งหมด 16 ราย แต่เด็กชายชาวเยอรมันรายนี้ กลายเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิต เขาถูกดึงออกมาจากซากรถรางกระเช้า ในขณะที่พ่อของเขาเสียชีวิต และแม่ของเขาอยู่บริเวณที่มีผู้บาดเจ็บมากกว่า 20 ราย จากการสอบสวนเบื้องต้น พบว่า นอกจากจำนวนผู้เสียชีวิตจะเป็นชาวโปรตุเกสแล้ว ยังรวมด้วยนักท่องเที่ยวสัญชาติอื่นๆ อาทิ เกาหลีใต้ สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา เยอรมนี และยูเครน
อย่างไรก็ตาม ยังคงสอบสวนสาเหตุการชนที่แน่ชัดไม่ได้ ด้านคาร์ริส ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะของเมืองหลวง กล่าวว่า จะมีการตรวจสอบรถรางทุกขบวน และขณะนี้ได้เริ่มการสอบสวนอิสระแล้ว ทางการได้จัดพิธีไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตที่โบสถ์ ท่ามกลางการเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างละเอียดกับสิ่งที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ เหล่าผู้ไว้อาลัยรวมตัวกัน พร้อมกับถ่ายรูปซากรถ บ้างก็ยืนดูอย่างเงียบๆ สอบถามนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ 2 ราย เปิดเผยว่า เดิมทีพวกเขามีกำหนดจะขึ้นรถรางกระเช้าในวันพุธ แต่ได้เปลี่ยนแผนกะทันหันในนาทีสุดท้าย
“มันน่ากลัวนะ ใครจะรู้ บางทีเราอาจจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนก็ได้ และมันก็เปลี่ยนมุมมองชีวิตของคุณไปเลย แค่ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้น” นักท่องเที่ยวกล่าว
มาเรียนา ฟิเกเรโด ไกด์นำเที่ยว ที่อยู่ในเหตุการณ์ เล่าว่า รู้สึกหวาดกลัวกับสิ่งที่ได้เห็น และระบุว่า ได้ยินเสียงดังโครม ก่อนจะรีบไปที่เกิดเหตุซึ่งใกล้กับที่จอดรถตุ๊กตุ๊กของเธอ
“ภายในห้าวินาที ฉันก็มาถึงแล้ว ผู้คนเริ่มกระโดดลงมาจากหน้าต่างของรถรางที่อยู่เชิงเขา จากนั้นฉันก็เห็นรถรางอีกคันหนึ่ง (อยู่สูงขึ้นไป) ซึ่งถูกบดขยี้ไปเรียบร้อยแล้ว จากนั้นฉันก็เริ่มเดินขึ้นไปเนินเขาเพื่อช่วยชีวิต แต่เมื่อไปถึงสิ่งเดียวที่ได้ยินคือ ความเงียบ” มาเรียนา กล่าว
เมื่อเธอและคนอื่นๆ เริ่มดึงหลังคาของรถรางออก พวกเขาก็เห็นศพอยู่ข้างใน มาเรียนา เล่าต่อว่า เธอและคนอื่นๆพยายามช่วยกันดึงหลังคารถรางออก ก็พบกับร่างผู้เสียชีวิตที่อยู่ข้างใน เด็กๆได้รับการช่วยเหลือ และผู้บาดเจ็บบางรายก็กระดูกหัก