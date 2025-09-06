สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ว่าที่ รมว.กต. รัฐบาลอนุทิน นักการต่างประเทศมือฉมัง-อดีตปธ. UNHRC

สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ว่าที่ รมว.กต. รัฐบาลอนุทิน นักการต่างประเทศมือฉมัง อดีต ปธ. UNHRC คนเดียวของไทย
ค่อนข้างเป็นที่ชัดเจนแล้ว สำหรับรายชื่อรัฐมนตรีคนนอก ที่มีชื่อ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รมว.คลัง , นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ และ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ นั่ง รมว.พลังงาน โดยมีการเปิดตัวที่พรรคภูมิใจไทยในวันนี้
สำหรับ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ที่มีชื่อเป็นรัฐมนตรีการต่างประเทศ นับได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการต่างประเทศ
เกิด 21 ธันวาคม 2500 สมรสกับ นางวราภรณ์ พวงเกตุแก้ว (สกุลเดิม สิงคิวิบูลย์) มีบุตร 1 คน สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Master of Arts (International Public Policy) Johns Hopkins University สหรัฐอเมริกา
ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2522 นายเวร (ชั้น 1) (เจ้าหน้าที่การทูต 3) กองเผยแพร่ กรมสารนิเทศ
พ.ศ. 2524 เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองเผยแพร่ กรมสารนิเทศ
พ.ศ. 2526 เลขานุการตรี (เจ้าหน้าที่การทูต 4) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
พ.ศ. 2528 เลขานุการโท (เจ้าหน้าที่การทูต 5) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
พ.ศ. 2530 เจ้าหน้าที่การทูต 5 กองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมการเมือง
พ.ศ. 2532 เจ้าหน้าที่การทูต 6 กองแอฟริกาและประเทศกลุ่มอาหรับ กรมการเมือง
พ.ศ. 2533 เจ้าหน้าที่การทูต 6 กองแอฟริกาและประเทศกลุ่มอาหรับ กรมการเมือง (ช่วยราชการที่สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)
พ.ศ. 2535 เจ้าหน้าที่การทูต 7 กองเอเชียตะวันออก 1 กรมเอเชียตะวันออก ที่ปรึกษา (เจ้าหน้าที่การทูต 7) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
พ.ศ. 2537 อัครราชทูตที่ปรึกษา (เจ้าหน้าที่การทูต 8) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
พ.ศ. 2539 ผู้อำนวยการกอง (เจ้าหน้าที่การทูต 8) กองนโยบายและวางแผน สำนักงานปลัดกระทรวง
พ.ศ. 2542 รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมเอเชียตะวันออก
พ.ศ. 2543 กงสุลใหญ่ (เจ้าหน้าที่การทูต 9) สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง
พ.ศ. 2545 อธิบดี (เจ้าหน้าที่การทูต 10) กรมสารนิเทศ
พ.ศ. 2549 รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร 10) สานักงานปลัดกระทรวง
พ.ศ. 2550 เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต10) คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทย ประจำสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
พ.ศ. 2554 ปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง
พ.ศ. 2558 เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
พ.ศ. 2559 เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
พ.ศ. 2566 – 2567 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงการต่างประเทศ
ตำแหน่งพิเศษอื่น ๆ
1. ประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน ( ค.ศ. 2010 – 2011) UNHRC (เป็นคนไทยคนเดียวที่เคยดำรงตำแหน่ง)
2. ประธานคณะทางานระดับสูงเพื่อร่าง TOR ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนระหว่างรัฐบาลของอาเซียน
3.หัวหน้าคณะผู้แทนไทยต่อการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
4. หัวหน้าคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมมรดกโลก
5. ที่ปรึกษาอาวุโส สานักงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
6. ที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์ Humanitarian Dialogue ที่เจนีวา
7. เลขาธิการ Asian Peace and Reconciliation Council (APRC)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
1. จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก เมื่อ 5 ธันวาคม 2527
2. ตริตาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อ 5 ธันวาคม 2529
3. ตริตาภรณ์ช้างเผือก เมื่อ 5 ธันวาคม 2533
4. ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อ 5 ธันวาคม 2535
5. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก เมื่อ 5 ธันวาคม 2540
6. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อ 5 ธันวาคม 2543
7. ประถมาภรณ์ช้างเผือก เมื่อ 5 ธันวาคม 2546
8. จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ เมื่อ 5 ธันวาคม 2546
9. เหรียญจักรพรรดิมาลา เมื่อ 5 ธันวาคม 2547
10. มหาวชิรมงกุฎ เมื่อ 5 ธันวาคม 2549
11. มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก เมื่อ 5 ธันวาคม 2554
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ
1. Grand Officer of the Order of Orange – Nassau จากรัฐบาลราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เมื่อ พ.ศ. 2547
2. The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star จากรัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อปี 2024
ทั้งนี้ ท่านทูตสีหศักดิ์ เพิ่งจะพาทีมไทยร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 47 โดยพิจารณา รายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก ภูมิภาคเอเชียเเละแปซิฟิก ซึ่งมีการพิจารณาวาระเกี่ยวกับแหล่งมรดกโลก ปราสาทนครวัด โดยได้แถลงโต้ตอบนางเฟือง สกุณา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและศิลปกรรมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา กรณีวัดภูม่านฟ้า ลอกเลียนแบบนครวัด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไทยซัด ใช้การเมืองแอบแฝง หลังเขมรฟ้องยูเนสโก วัดภูม่านฟ้า เลียนแบบนครวัด
- เปิดใจ ‘สีหศักดิ์’ ไทยนั่งเก้าอี้สมาชิก HRC พร้อมแนะแนวทางไทย รับมือความผันผวนโลก
- ประเด็น ‘ไทย-กัมพูชา’ ท่ามกลางสารพันปัญหาโลก