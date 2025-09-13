เรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ ไทเลอร์ โรบินสัน ผู้ต้องสงสัยสังหาร ชาร์ลี เคิร์ก อินฟลูฯดังพันธมิตรทรัมป์
จับได้แล้ว สำหรับ ไทเลอร์ โรบินสัน วัย 22 ปี ชาวยูทาห์โดยกำเนิด ชายผู้ถูกกล่าวหาว่ายิง ชาร์ลี เคิร์ก นักเคลื่อนไหวฝ่ายอนุรักษ์นิยมเสียชีวิต
ไทเลอร์ อยู่กับพ่อแม่เป็นเวลานาน ตามคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ เขาถูกควบคุมตัวเมื่อ 12 กันยายน หลังเกิดเหตุ 33 ชั่วโมง เมื่อสมาชิกในครอบครัวจำเขาได้จากภาพวงจรปิด ซึ่งเจ้าหน้าที่สืบสวนระบุว่า เป็นกุญแจสำคัญในการยุติการไล่ล่าทั่วประเทศ
พ่อของโรบินสัน เป็นผู้บอกให้เขามอบตัว ตามรายงานของ CBS อ้างแหล่งข่าวจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 2 ราย จากนั้นมีรายงานว่า พ่อของเขาได้ติดต่อเพื่อนของครอบครัว ที่ได้แจ้งเรื่องนี้ไปยังสำนักงานนายอำเภอ
สเปนเซอร์ ค็อกซ์ ผู้ว่าการรัฐยูทาห์ ระบุว่า โรบินสันเริ่มมีพฤติกรรมทางการเมือง มากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จากคำให้การของสมาชิกในครอบครัว
ญาติบอกว่า ระหว่างรับประทานอาหารเย็นก่อนเกิดเหตุยิง โรบินสันได้พูดคุยเกี่ยวกับงานของชาร์ลี เคิร์ก ที่มหาวิทยลัยยูทาห์แวลีย์ พวกเขาคุยกันถึงสาเหตุที่พวกเขาไม่ชอบชาร์ลี และมุมมองที่เขามี
บันทึกสาธารณะที่ตรวจสอบ เขาไม่มีประวัติอาชญากรรม เคยลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงแบบไม่สังกัดพรรคหรือไม่สังกัดพรรคใดในรัฐยูทาห์ พ่อแม่ของเขา แมทธิว คาร์ล โรบินสัน และ แอมเบอร์ เดนิส โรบินสัน ลงทะเบียนเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกัน
เจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนที่ถูกแกะสลักข้อความต่อต้านฟาสซิสต์ ซึ่งคาดว่าเกี่ยวข้องกับมุมมองทางการเมืองที่โรบินสันมีในช่วงหลัง
ในแถลงการณ์ คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งรัฐยูทาห์ระบุว่า ไทเลอร์ เจมส์ โรบินสัน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในหลักสูตรฝึกงานด้านไฟฟ้าที่วิทยาลัยเทคนิคดิกซี และเสริมว่า ก่อนหน้านี้เขาเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยยูทาห์ 1 ภาคการศึกษาในปี 2564 และได้รับหน่วยกิตการลงทะเบียนเรียนควบคู่กันผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยียูทาห์ระหว่างปี 2562 ถึง 2564
เด็กหนุ่มจากยูทาห์รายนี้ ทำคะแนนสอบเข้ามหาวิทยลัยได้อยู่ในเปอร์เซ็นไทล์สูงสุด และได้รับทุนการศึกษา 4 ปี ในมหาวิทยาลัยยูทาห์ในเมืองโลแกน ซึ่งคุณแม่ได้โพสต์ภูมิใจกับความสำเร็จของลูกลงเฟซบุ๊ก ที่ได้เห็นเขากำลังอ่านจดหมายทางมหาวิทยาลัยที่เสนอทุนให้ฟัง
แม่ของเขาได้โพสต์เฟซบุ๊กว่า โรบินสันได้คะแนน 34 คะแนน ในระดับมัธยมปลายในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ACT ซึ่งจะทำให้เขาอยู่ในกลุ่ม 1% แรกของผู้เข้าสอบ ตามข้อมูลของบริษัทเตรียมสอบ Princeton Review
เขาเป็นลูกชายคนโตจากพี่น้อง 3 คน บนบัญชีโซเชียลมีเดีย ระบุว่าพ่อของโรบินสัน ทำธุรกิจติดตั้งเคาน์เตอร์ครัว และตู้ครัว ส่วนแม่เป็นนักสังคมสงเคราะห์ ครอบครัวเขายังนับถือศาสนาคริสต์นิกายมอร์มอน และมีส่วนร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าโรบินสันดูเหมือนจะใช้งาน Discord ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกมเมอร์ส่วนใหญ่ใช้ แต่ปัจจุบันก็ได้รับความนิยมในชุมชนอื่นๆ ด้วย
มีรายงานว่า เพื่อนร่วมห้องของเขาได้โพสต์ข้อความชุดหนึ่งลงบน Discord จากผู้ติดต่อชื่อ ไทเลอร์ ให้เจ้าหน้าที่สอบสวนดู โดยข้อความดังกล่าวอ้างถึง “จุดปล่อย” ปืนไรเฟิล และคำแนะนำเกี่ยวกับการซ่อนอาวุธ
ต่อมา Discord ได้ออกแถลงการณ์ว่าบัญชีของเขาถูกระงับแล้ว “เราได้ลบบัญชีของผู้ต้องสงสัยแล้ว เนื่องจากละเมิดนโยบายพฤติกรรมนอกแพลตฟอร์มของเรา”
ในช่วงเวลาที่เกิดการยิง โรบินสันอาศัยอยู่ที่บ้านพ่อแม่ของเขาในวอชิงตัน ซึ่งเป็นชุมชนเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยที่มีประชากรประมาณ 28,000 คน ใกล้กับอุทยานแห่งชาติไซออน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐยูทาห์
รถยนต์ Dodge Challenger สีเทาของโรบินสัน ซึ่งเป็นรถที่เจ้าหน้าที่ระบุว่าเขาขับไปยังจุดเกิดเหตุยิงกันเมื่อวันอังคาร จอดอยู่หน้าบ้านปูนสองชั้นเมื่อวันศุกร์ ในโครงการที่อยู่อาศัยที่สร้างใหม่ท่ามกลางทุ่งอัลฟัลฟา
คานาอาน ทิโมธี วัย 21 ปี ที่อาศัยอยู่ห่างจากครอบครัวโรบินสัน 2 ช่วงตึก กล่าวว่า โรบินสันเป็นเพียงนักเรียนธรรมดาคนหนึ่ง ที่สนใจดนตรี และมักจะไปพบปะกับสมาชิกวงดนตรีของโรงเรียน รู้จักเขาผ่านๆ เขาเงียบๆ แต่ก็ไม่ได้เงียบมากเกินไป
เขาถูกจับกุมในข้อหาต้องสงสัยฆาตกรรมโดยเจตนา ยิงปืนเป็นเหตุให้บาดเจ็บสาหัสและขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ถูกควบคุมตัวไว้ที่เรือนจำเคาน์ตียูทาห์ และคาดว่าจะถูกตั้งข้อหาทางการในต้นสัปดาห์หน้า
เรียบเรียงจาก BBC / channelnewsasia