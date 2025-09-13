อ่วม ศาลสั่งปรับ 10 ล้านบาท 2 โจ๋วัย 17 ปี ฉี่ใส่หม้อ Haidilao ร้านหม้อไฟจีนชื่อดัง

อ่วม ศาลสั่งปรับ 10 ล้านบาท 2 วัยรุ่นวัย 17 ปี ฉี่ใส่หม้อ Haidilao ร้านหม้อไฟจีนชื่อดัง
จากกรณีร้านหม้อไฟชื่อดังของจีน Haidilao ออกมาประกาศคืนเงินลูกค้า หลังพบว่าลูกค้าสาขา เดอะบันด์ เซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นวัยรุ่น 2 คน วัย 17 ปี ปัสสาวะลงไปในหม้อไฟ ห้องส่วนตัว จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ทั่วโลก
ล่าสุด ศาลเซี่ยงไฮ้ มีคำตัดสินว่า เด็กชายวัย 17 ปีทั้ง 2 คน ที่ปัสสาวะลงไปในหม้อไฟ ต้องขอโทษต่อสาธารณชน และ ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 2.2 ล้านหยวน หรือราว 9,791,570 บาท
คดีนี้ได้รับความสนใจอย่างมากทางออนไลน์ หลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ตำรวจในเขตหวงผู่ใจกลางเมืองเซี่ยงไฮ้ได้ควบคุมตัวเด็กชายทั้งสอง ซึ่งมีนามสกุลว่า ถัง และ อู๋ พร้อมทั้งลงโทษทางปกครอง
บริษัท Sichuan Haidilao Catering และบริษัทสาขาในเซี่ยงไฮ้ ได้ยื่นฟ้องวัยรุ่นและผู้ปกครอง เพื่อเรียกร้องให้มีการขอโทษต่อสาธารณะและเรียกร้องค่าชดเชยเป็นเงิน 23 ล้านหยวน
อย่างไรก็ตาม ศุกร์ที่ผ่านมา ศาลประชาชนเขตหวงผู่ ได้ตัดสินว่าวัยรุ่นดังกล่าวจงใจละเมิดทั้งทรัพย์สินและชื่อเสียง และจงใจปล่อยให้วิดีโอเผยแพร่ทางออนไลน์ แม้ว่าจะมีผลกระทบทางสังคมก็ตาม
ศาลยังสั่งให้ผู้ปกครองจ่ายค่าชดเชยความเสียหายต่อภาชนะ และการทำความสะอาดของร้านอาหารเป็นเงิน 130,000 หยวน และอีก 2.07 ล้านหยวน สำหรับรายได้ที่สูญเสียไป ความเสียหายต่อชื่อเสียงและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย
ศาลระบุว่า ผู้เยาว์สามารถเข้าใจถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของการกระทำของตน และผลที่ตามมาของคดีความ และผู้ปกครองของพวกเขาได้ละเลยการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล
ศาลยังระบุด้วยว่า การตอบสนองของร้านอาหาร ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนภาชนะ และคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้รับประทานอาหารที่ได้รับผลกระทบนั้นมีความสมเหตุสมผล และเกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่มา Citynewsservice