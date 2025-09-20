ศาลบราซิล สอบสวน อดีตปธน.-ลูกชาย ส.ส. ผู้ช่วยอีก 22 ราย ปมทุจริตเงินสู้โควิด

ศาลบราซิลสอบสวน อดีตปธน.บราซิล- ลูกชาย ส.ส. ปมทุจริต-ยักยอกเงินสู้โควิด-19
สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า เมื่อวันพฤหัสบดี (18 ก.ย.) ฟลาวิโอ ไดโน ผู้พิพากษาศาลสูงสุดของบราซิล อนุมัติให้มีการสอบสวนฌาอีร์ โบลโซนารู อดีตประธานาธิบดีบราซิล พร้อมด้วยเอดูอาร์โด โบลโซนารู บุตรชายของเขาซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกรัฐสภา และผู้ช่วยอีก 22 คน กรณีข้อกล่าวหารับสินบนและยักยอกเงินทุนสาธารณะในการต่อสู้กับการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) หลังจากตำรวจสหพันธรัฐเรียกร้องให้มีการสอบสวนโดยอิงจากรายงานฉบับสุดท้ายของคณะกรรมการสอบสวนของรัฐสภา (CPI) เกี่ยวกับประเด็นโควิด-19
ไดโนระบุว่าการสอบสวนของรัฐสภาพบหลักฐานก่ออาชญากรรมโดยเฉพาะในเรื่องสัญญา การฉ้อโกงการประมูล การตั้งราคาสูงเกินจริง การยักยอกเงินทุนสาธารณะ การลงนามสัญญากับบริษัทบังหน้าเพื่อจัดหาบริการที่ไม่จำเพาะเจาะจงหรือบริการปลอม รวมถึงอาชญากรรมอื่นๆ ซึ่งถูกกล่าวถึงในรายงานของคณะกรรมการฯ โดยกำหนดระยะเวลาการสอบสวนเบื้องต้นไว้ที่ 60 วัน
รายงานของคณะกรรมการฯ ซึ่งได้ข้อสรุปไปเมื่อเดือนตุลาคม 2021 พบว่าโบลโซนารูและผู้ช่วยของเขากระทำการตัดสินใจที่ไปขัดขวางการรับมือโรคระบาดใหญ่ และแนะนำให้มีการดำเนินคดีเอาผิดกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
อนึ่ง เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ศาลสูงสุดของบราซิลตัดสินจำคุกโบลโซนารู เป็นเวลา 27 ปี 3 เดือน ฐานพยายามก่อรัฐประหาร
