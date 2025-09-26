เมียนมานับพัน หอบลูก-คนชรา หนีตายสงครามระอุ หดหู่ เด็กไร้ที่เรียน-ปลูกกระท่อมริมเมย

นักเรียนชาวเมียนมาเดือดร้อนหนัก ไม่มีที่เรียนหนังสือจากการสู้รบ ชาวไทยพร้อมหนีหากรบหนักตอนนี้ยังอุ่นใจ มีทหาร
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจากอ.แม่สอด จังหวัดตากว่า การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับฝ่ายต่อต้าน ที่ประกอบไปด้วยกองกำลังสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู.) และกองกำลังปกป้องประชาชน (PDF) ที่ต่อต้านการรัฐประหาร ณ บริเวณบ้านเลเก่ก่อ อ และบ้านทีแม๊ะวาคี อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศสหภาพเมียนมาด้านตรงข้ามบ้านใหม่แม่โกนเกน หมู่ที่ 2 ต.มหาวัน อ.แม่สอด ห่างจากแนวชายแดน 5 กม. และแนวชายแดนติดไปยังบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ตำบลแม่กุ และบ้านไร่ดอนไชย ตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตากนั้น
ทำให้ชาวเมียนมาหลายหมู่บ้านของอ.เมียวดี ต้องหนีภัยสงครามออกมาจากหมู่บ้านชายแดน นับ 1,000 คน ที่สำคัญนักเรียนประมาณ 3 หมู่บ้านไม่สามารถไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนได้ เกรงว่าจะได้รับอันตราย โดยชาวเมียนมาทั้งหมดต้องหนีภัยสงครามมาสร้างกระท่อมอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเมย ตลอดแนวชายแดน
เสียงปืนก้อง กระสุนตกกลางหมู่บ้าน เมียนมานับพันลี้ภัยริมฝั่งเมย หนีสู้รบหนัก
หญิงชาวเมียนมารายหนึ่ง มาจากบ้านแม่ตอตาเล อ.เมียวดี ได้พาบุตรชาย อายุ 10 ขวบ หนีมาชายแดน บอกว่า พวกเขาได้รับความเดือดร้อนมากจากการสู้รบที่เกิดขึ้น เด็กคนชรา ผู้หญิง ต้องอพยพออกจากหมู่บ้าน ที่น่าห่วงคือ เด็กๆ ไม่สามารถไปโรงเรียนได้
ด้าน ราษฎรไทย ในพื้นที่แนวชายแดน อำเภอแม่สอดส่วนใหญ่ต่างติดตามสถานการณ์การสู้รบ พร้อมหลีกเลี่ยงเดินทางเข้าไปยังจุดเสี่ยง ซึ่งราษฎรในพื้นที่ส่วนใหญ่ชินกับเหตุการณ์ แต่ก็ไม่ประมาทเตรียมแผนรองรับหากสถานการณ์รุนแรง
นายจิรวัฒน์ อายุ 33 ปี ชาวอำเภอแม่สอด กล่าวว่า จากสถานการณ์การสู้รบดังกล่าว ตนก็ไม่ไว้วางใจในสถานการณ์ อาจเป็นเพราะตนเป็นคนต่างจังหวัด ไม่ชินเหมือนภรรยาที่เป็นคนในพื้นที่ แต่ก็อุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่ทหาร ฝ่ายปกครอง ตชด.ออกลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยของราษฎรตามแนวชายแดน เชื่อว่าหากสถานการณ์รุนแรง หน่วยงานด้านความมั่นคงจะมีการแจ้งเตือน ปัจจุบันพื้นที่ฝั่งไทยสถานการณ์ยังคงปกติ