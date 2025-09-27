ผู้ร่วมประชุม วอล์กเอาต์ หลัง เนทันยาฮู ขึ้นเวทียูเอ็น ประณามการรับรองรัฐปาเลสไตน์
รอยเตอร์ รายงานว่า นายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอล ได้ประณามประเทศตะวันตกอย่างรุนแรงเมื่อศุกร์ที่ผ่านมา กรณีที่ยอมรับการเป็นรัฐปาเลสไตน์ โดยกล่าวหาว่าประเทศเหล่านั้นส่งสัญญาณ “การสังหารชาวยิวให้ผลดี”
ในการขึ้นกล่าวต่อสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ผู้นำอิสราเอลได้ตอบโต้ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงที่สุด เท่าที่เคยมีมาต่อการเคลื่อนไหวทางการทูตอันดุเดือดของพันธมิตรชั้นนำของสหรัฐ ที่ทำให้อิสราเอลโดดเดี่ยวตัวเองมากขึ้น จากการทำสงครามในฉนวนกาซาที่ดำเนินมาเกือบ 2 ปี
“สัปดาห์นี้ ผู้นำของฝรั่งเศส อังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา และประเทศอื่นๆ ได้ยอมรับรัฐปาเลสไตน์อย่างไม่มีเงื่อนไง พวกเขาทำเช่นนั้นหลังจากเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัว ที่กลุ่มฮามาส ก่อขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ซึ่งเป็นเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัว ที่ชาวปาเลสไตน์เกือบ 90% ยกย่อง”
เนทันยาฮู เรียกสิ่งนี้ว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความอับอาย และ กล่าวว่า “คุณรู้ไหมว่าผู้นำที่ให้การยอมรับรัฐปาเลสไตน์ในสัปดาห์นี้ ส่งข้อความอะไรถึงชาวปาเลสไตน์? มันเป็นข้อความที่ชัดเจนมาก การฆ่าชาวยิวได้รับผลตอบแทน”
เนื่องจากมีประเทศต่างๆ เข้าร่วมรายชื่อประเทศที่สนับสนุนเอกราชของปาเลสไตน์มากขึ้น รัฐบาลฝ่ายขวาจัดที่สุดในประวัติศาสตร์อิสราเอล ได้แถลงอย่างแข็งกร้าวที่สุดในรอบหลายปีว่าจะไม่มีรัฐปาเลสไตน์อีกต่อไป ขณะที่ยังคงเดินหน้าต่อสู้กับกลุ่มฮามาส หลังจากการก่อเหตุรุนแรงในอิสราเอล เมื่อ7 ตุลาคม 2566 นักรบที่นำโดยกลุ่มฮามาสได้สังหารผู้คนไปราว 1,200 คน ตามรายงานของอิสราเอล
การตอบสนองทางทหารของอิสราเอลได้สังหารผู้คนในฉนวนกาซาไปแล้วกว่า 65,000 ราย ตามรายงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่กลายเป็นซากปรักหักพัง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้แทนจำนวนมากเดินออกจากห้องประชุมทันที ขณะที่เนทันยาฮูขึ้นเวที ขณะที่ผู้ร่วมงานบางส่วนด้านยน ปรบมือให้เขา ขณะเดียวกัน ผู้ประท้วงที่สนับสนุนปาเลสไตน์หลายพันคน ได้ปิดกั้นจราจรใกล้ไทม์สแควร์ นิวยอร์ก
