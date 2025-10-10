ต่างประเทศ

เปิดคลิป นาทีแผ่นดินไหว 7.6 ฟิลิปปินส์ ประชาชนหนีวุ่น เตือนภัยสึนามิ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม จากกรณี รอยเตอร์รายงานว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้น บริเวณนอกชายฝั่งมินดาเนา ตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อช่วงเช้า โดยศูนย์แผ่นดินไหวยุโรป-เมดิเตอร์เรเนียน (อีเอ็มเอสซี) แจ้งว่า ความรุนแรงของเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวอยู่ที่ 7.4 แมกนิจูด ก่อนจะมีการปรับตัวเลขใหม่ เป็น 7.6 แมกนิจูดในเวลาต่อมา และแจ้งว่า ศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปใต้ดินเพียง 10 กิโลเมตร

ขณะที่ระบบเตือนภัยสึนามิ ของสหรัฐอเมริกา ได้ออกประกาศเตือนภัยสึนามิ โดยระบุว่า อาจมีคลื่นยักษ์สึนามิพัดเข้าบริเวณชายฝั่งที่ห่างออกไปจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวราว 300 กิโลเมตร และอาจเกิดคลื่นสูงถึง 3 เมตรได้ ขณะที่มีรายงานว่า มีการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ขึ้นไปยังพื้นที่สูง เพื่อความปลอดภัยแล้ว

ขณะที่สำนักงานธรณีฟิสิกส์ ของอินโดนีเซีย ได้ออกประกาศเตือนภัยสึนามิ ในเขตพื้นที่สุลาเวสี และปาปัว หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนอกชายฝั่งฟิลิปปินส์ โดยระบุว่า อาจจะเกิดสึนามิ ที่มีความสูงราว 50 เซนติเมตร ซัดเข้าชายฝั่งอินโดนีเซีย

ทั้งนี้ โลกออนไลน์ ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอ ขณะเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งจะเห็นได้ว่า หลายพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหว มีไฟดับด้วย

