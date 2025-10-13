ชาวเน็ตเกาหลี ฟ้องโลก พาสปอร์ตทิ้งเกลื่อนถังขยะกัมพูชา ตอกย้ำปัญหาแก๊งคอล
จากกรณี สื่อต่างประเทศรายงานว่า นักศึกษาชาวเกาหลีใต้ วัย 22 ปี ถูกพบเสียชีวิต 2 สัปดาห์หลังเดินทางไปกัมพูชาในช่วงปิดเทอมฤดูร้อน โดยมีรายงานว่าถูกลักพาตัวและทรมานโดยกลุ่มอาชญากรรมในท้องถิ่น
โดยพบร่างของ นักศึกษาชาวเกาหลีใต้ รายดังกล่าว ใกล้ภูเขาโบกอร์ใน จ.กำปง ซึ่งเป็นที่ๆ ถูกกักขังไว้ สถานทูตกัมพูชาและหน่วยงานท้องถิ่นได้ยืนยันว่า สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากภาวะหัวใจหยุดเต้น อันเป็นผลจากการถูกทรมานและความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส
- นักศึกษาเกาหลีใต้ ถูกจับตัว ทรมาน ขู่เรียกค่าไถ่ 1.1 ล้าน ก่อนพบเสียชีวิตในกัมพูชา
- พบคนไทย ติดค้างปอยเปต 2 พันคน ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับอยู่เกินวีซ่า โรม จ่อประสานกต.ช่วย
ซึ่งต่อมา สื่อต่างประเทศรายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ได้ประกาศยกระดับคำเตือนการเดินทางไปยังกรุงพนมเปญ จาก ระดับ 2 ควรระมัดระวัง เป็นระดับ “พิเศษ” พร้อมแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปกัมพูชา หากไม่จำเป็นอย่างยิ่ง
ล่าสุด เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้ใช้แอพพ์ เอ็กซ์ ชาวเกาหลีใต้ ใช้ชื่อแอ๊กเคาต์ว่า JH의메모 ได้โพสต์ภาพพาสปอร์ตถูกทิ้งเกลื่อนถังขยะในกัมพูชา ซึ่งในภาพที่ปรากฏส่วนใหญ่เป็นพาสปอร์ตไทย พร้อมระบุข้อความภาษาเกาหลีใจความว่า “พบพาสปอร์ตในถังขยะกัมพูชา”
ทั้งนี้ แอ๊กเคาต์ดังกล่าวยังได้รีไพร์ใต้โพสต์ดังกล่าวของตนเองเป็นภาษาอังกฤษระบุว่า “ฉันหวังว่าผู้ใช้ X ทั่วโลกจะได้เห็นโพสต์นี้ และตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์นี้”
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวพบข้อมูลเพิ่มเติม พบภาพลักษณะคล้ายภาพที่แอ๊กเคาต์เอ็กซ์ของชาวเกาหลีคนดังกล่าวนำมาโพสต์ โดยเป็นภาพจากกลุ่มเฟซบุ๊กในประเทศไทยชื่อ “คนไทยในปอยเปต” มีผู้ใช้ในกลุ่มโพสต์ภาพดังกล่าวเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2568 พร้อมข้อความว่า “หน้าซอยโอ ตรงที่ทิ้งขยะ ไม่รู้คนพวกนี้จะกลับยังไงหรือได้กลับหรือเปล่า”
นอกจากนี้ มีผู้เข้ามาคอมเมนต์ตั้งข้อสังเกตว่า อาจจะเป็นเอกสารส่วนตัวของเหยื่อที่ถูกพวกแก๊งมิจฉาชีพที่ปอยเปตออกไปทำงานแล้วยึดเอกสารไว้ไม่ให้หนีกลับประเทศได้ หรือ อาจจะเป็นของคนที่ข้ามไปเล่นการพนันแล้วเอาพาสปอร์ตจำนำ หรือ พวกที่โดนหลอกไปทำสายดำแล้วโดนยึดพาสปอร์ต
캄보디아 쓰레기통에서 나온 여권들 pic.twitter.com/RIGsxJoPQN
— JH의메모 (@best181p) October 12, 2025
ที่มา : yonhap