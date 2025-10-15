สหรัฐ ริบทรัพย์ 4.8 แสน ปธ.ปรินซ์กรุ๊ป เอี่ยวสแกมเมอร์เขมร อังกฤษ ลุยยึดบ้านหรูกลางลอนดอน

สหรัฐ สั่งยึดทรัพย์ 4.8 แสนล้าน ประธานปรินซ์กรุ๊ป เอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม เอฟบีไอ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เปิดเผยว่า ประธานกลุ่ม Prince ของกัมพูชา ถูกฟ้องร้อง ฐานดำเนินกิจการฉ้อโกงแรงงานบังคับ เกี่ยวกับการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลในกัมพูชา
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ได้ยื่นฟ้องริบทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลที่สุดของประวัติศาสตร์บิตคอยน์ มูลค่าราว 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งขณะนี้ถูกเก็บรักษาอยู่ในสหรัฐ
ศาลรัฐบาลกลางในบรูคลิน นิวยอร์ก ได้เปิดเผยคำฟ้อง นายเฉิน จื้อ ชาวอังกฤษ และ ชาวกัมพูชา หรือที่รู้จักกันในชื่อ วินเซนต์ วัย 37 ปี ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป (ปรินซ์ กรุ๊ป) กลุ่มบริษัทข้ามชาติที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกัมพูชา กล่าวหาว่า สมรู้ร่วมคิด ในข้อหาคบคิดฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์และฟอกเงิน จากการสั่งการให้กลุ่มบริษัทปรินซ์กรุ๊ป ดำเนินการศูนย์สแกมเมอร์โดยใช้แรงงานบังคับทั่วประเทศกัมพูชา
บุคคลที่ถูกควบคุมตัวไว้โดยไม่สมัครใจในศูนย์เหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องในแผนหลอกลวงให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่เรียกว่า “กลโกงเชือดหมู” ซึ่งโกงเงินหลายพันล้านเหรียญจากเหยื่อในสหรัฐ และทั่วโลก โดยปัจจุบันจำเลยอยู่ระหว่างการหลบหนี
สำนักงานอัยการสหรัฐ ประจำเขตนิวยอร์กตะวันออก และแผนกความมั่นคงแห่งชาติของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ยังได้ยื่นคำร้องเพื่อริบทรัพย์เป็นบิตคอยน์ มูลค่าประมาณ 127,271 บิตคอยน์ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์ (4.8 แสนล้านบาท) ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ได้มาและเป็นเครื่องมือในการฉ้อโกงและฟอกเงินของจำเลย ซึ่งก่อนหน้านี้เก็บอยู่ในกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ไม่ผูกกับผู้ให้บริการใด ๆ โดยจำเลยมีกุญแจส่วนตัว (Private key) ในครอบครอง
ขณะนี้เงินทุนเหล่านั้น (สกุลเงินดิจิทัลของจำเลย) อยู่ในความดูแลของรัฐบาลสหรัฐ คำร้องดังกล่าวเป็นการดำเนินการริบทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ
พาเมลา บอนดี อัยการสูงสุด และ ท็อดด์ บลานซ์ รองอัยการสูงสุด กล่าวว่า การกระทำในวันนี้ถือเป็น 1 ในการโจมตีครั้งสำคัญที่สุดที่เคยมีมา เพื่อต่อต้านภัยร้ายระดับโลกอย่างการค้ามนุษย์และฉ้อโกงทางการเงินผ่านไซเบอร์
“การรื้ออาณาจักรอาชญากรรมที่สร้างขึ้นจากการบังคับใช้แรงงานและหลอกลวง ถือเป็นการส่งสารที่ชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกา จะใช้ทุกเครื่องมือที่มีเพื่อปกป้องเหยื่อ กู้ทรัพย์สินที่ถูกขโมย และ นำตัวผู้แสวงหาประโยชน์จากกลุ่มเปราะบาง มาสู่กระบวนการยุติธรรม ขอบคุณเจ้าหน้าที่เอฟบีไอทุกท่านที่ทำงานอย่างหนัก”
แคช พาเทล ผู้อำนวยการเอฟบีไอ กล่าวว่า บุคคลนี้ถูกกกล่าวหาว่า ดำเนินการเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่ข้ามหลายทวีป ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงาน การฟอกเงิน แผนการลงทุน และทรัพย์สินที่ถูกขโมย โดยมีเป้าหมายเป็นเหยื่อผู้บริสุทธิ์หลายล้านคนในกระบวนการนี้ ความยุติธรรมจะเกิดขึ้น
จอห์น เอ ไอเซนเบิร์ก ผู้ช่วยอัยการสูงสุดฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่ถูกกล่าวหา จำเลยคือ ผู้บงการเบื้องหลังอาณาจักรการฉ้อโกงทางไซเบอร์ที่ดำเนินงานภายใต้บริษัท ปรินซ์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นองค์กรอาชญากรรมที่สร้างขึ้นจากความทุกข์ทรมานของมนุษย์ แรงงานที่ถูกค้ามนุษย์ ถูกกังขังในที่คล้ายเรือนจำ ถูกบังคับให้หลอกลวงทางออนไลน์ในระดับอุตสาหกรรม หลอกคนทั่วโลกรวมถึงในสหรัฐ
ตามคำฟ้อง จำเลยเป็นผู้ก่อตั้ง และประธานของ Prince Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทสัญชาติกัมพูชาที่ดำเนินธุรกิจหลายสิบแห่งในกว่า 30 ประเทศ นับตั้งแต่ประมาณปี 2558 ทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริหารทางการเงิน และ บริการผู้บริโภคอย่างเปิดเผย อย่างไรก็ตาม จำเลยและผู้บริหารระดับสูง ได้ร่วมกันพัฒนาปรินซ์ กรุ๊ป ให้กลายเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งทำให้ ปรินซ์กรุ๊ปได้กำไรมหาศาล
ปรินซ์ กรุ๊ป ดำเนินงานเหล่านี้โดยการค้ามนุษย์แรงงานหลายร้อยคน และบังคับให้พวกเขาทำงานในสถานที่ต่างๆ ถูกข่มขู่ มีหอพักที่มีกำแพงสูงและลวดหนาม มีศูนย์รับสายอัตโนมัติที่ใช้โทรศัพท์หลายพันเครื่อง และ เบอร์มือถือหลายล้านเลขหมาย จำเลยได้สื่อสารกับลูกน้องโดยตรง ในการตีคนที่ก่อให้เกิดปัญหา โดยกรณีหนึ่ง ระบุว่าเหยื่อไม่ควรได้รับการ “ตีจนตาย”
จำเลยและผู้สมรู้ร่วมคิด ได้นำเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรมบางส่วน ไปเที่ยวและใช้เพื่อความบันเทิงสุดหรู และซื้อของฟุ่มเฟือย เช่น นาฬิกา เรือยอชต์ เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว บ้านพักตากอากาศ ของสะสมไฮเอนด์ และงานศิลปะหายาก ซึ่งรวมถึง ภาพวาดของปิกัสโซที่ซื้อผ่านบริษัทประมูลในนิวยอร์ก
หากถูกตัดสินว่ามีความผิด จำเลยจะต้องรับโทษจำคุกสูงสุด 40 ปี
นอกจากกระทรวงยุติธรรมจะยื่นฟ้องแล้ว กระทรวงการคลังได้ประกาศให้ปรินซ์กรุ๊ป เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และ ประกาศมาตรการคว่ำบาตร จำเลยและบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายราย เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
ขณะที่ เว็บไซต์รัฐบาลสหราชอาณาจักร เผยว่า รัฐบาลสหราชอาณาจักรร่วมกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ประกาศมาตรการคว่ำบาตรต่อเครือข่ายที่ดำเนินศูนย์สแกมเมอร์ อย่างผิดกฎหมายทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งหลอกเหยื่อทั่วโลกให้สูญเสียเงินจำนวนมหาศาล และทรมานแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์มาทำงานในศูนย์เหล่านี้
โดยรัฐบาลทั้งสองประเทศได้ประกาศคว่ำบาตรเครือข่ายดังกล่าว ซึ่งใช้กลโกงที่ซับซ้อน เช่น การหลอกให้เหยื่อหลงเชื่อในความสัมพันธ์รักปลอมทางออนไลน์ เพื่อหลอกเอาเงินในระดับอุตสาหกรรม รวมถึงเหยื่อในสหราชอาณาจักรด้วย โดยคนที่ลงมือโกงส่วนใหญ่มักเป็นแรงงานต่างชาติที่ถูกล่อลวงและบังคับให้ทำงานในศูนย์หลอกลวงภายใต้การขู่เข็ญและการทรมาน
ภายใต้การปราบปรามครั้งนี้ รัฐบาลอังกฤษได้สั่งอายัดคฤหาสน์มูลค่า 12 ล้านปอนด์ (520 ล้านบาท) ในย่านนอร์ทลอนดอน ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้แรงงานบังคับในการดำเนินกลโกงออนไลน์
ผู้นำของเครือข่ายนี้คือ เฉิน จื้อ ซึ่งเป็นหัวหน้าและผู้มีอิทธิพลในกลุ่มธุรกิจ ปรินซ์ กรุ๊ป เขาและพวกได้จดทะเบียนธุรกิจใน หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน และลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในลอนดอน รวมถึงคฤหาสน์ 12 ล้านปอนด์บนถนน อเวนิว โรด อาคารสำนักงานมูลค่า 100 ล้านปอนด์ (4,334 ล้านบาท) บนถนน เฟนเชิร์ช สตรีต ใจกลางกรุงลอนดอน และแฟลตอีก 17 แห่งบนถนน นิวอ็อกซ์ฟอร์ด สตรีต และในย่าน ไนน์ เอล์มส์ ทางตอนใต้ของลอนดอน
มาตรการคว่ำบาตรครั้งนี้จะ “อายัดทันที” ทั้งธุรกิจและทรัพย์สินดังกล่าว และตัดเฉินกับเครือข่ายของเขาออกจากระบบการเงินของสหราชอาณาจักร
เยเว็ตต์ คูเปอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักร กล่าวว่า “ผู้อยู่เบื้องหลังศูนย์หลอกลวงเหล่านี้ได้ทำลายชีวิตของผู้คนที่เปราะบาง แล้วนำเงินสกปรกมาซื้อบ้านในลอนดอนเพื่อซ่อนทรัพย์สินของตน ร่วมกับพันธมิตรจากสหรัฐฯ เรากำลังดำเนินการเด็ดขาดเพื่อรับมือกับภัยข้ามชาติที่กำลังเติบโตนี้ เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน ปกป้องพลเมืองอังกฤษ และขจัดเงินสกปรกออกจากท้องถนนของเรา”
บุคคลและองค์กรที่ถูกคว่ำบาตรในครั้งนี้ ได้แก่
ปรินซ์ กรุ๊ป และ เฉิน จื้อ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ระดับพันล้านปอนด์ที่มีการลงทุนในหลายภาคส่วนทั่วกัมพูชาและต่างประเทศ ถูกกล่าวหาว่าสร้างคาสิโนและคอมพาวด์ที่ใช้เป็นศูนย์หลอกลวง และมีส่วนในการฟอกเงินจากอาชญากรรมเหล่านี้
จินเป่ย กรุ๊ป กลุ่มธุรกิจบันเทิงและคาสิโนที่เชื่อมโยงกับปรินซ์กรุ๊ป มีโรงแรมและคาสิโนสูง 7 ชั้นในเมืองท่องเที่ยวสีหนุวิลล์ และศูนย์หลอกลวงหลายแห่ง
โกลเดน ฟอร์จูน รีสอร์ตส์ เวิลด์ จำกัด บริษัทที่อยู่เบื้องหลังศูนย์หลอกลวงขนาดใหญ่ชานกรุงพนมเปญ ซึ่งสร้างโดยบริษัทในเครือปรินซ์ และอ้างว่าเป็น “อุทยานเทคโนโลยี”
บายเอ็กซ์ เอ็กซ์เชนจ์ แพลตฟอร์มคริปโทเคอร์เรนซีที่เชื่อมโยงกับจินเป่ยและปรินซ์กรุ๊ป