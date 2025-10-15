กางอาณาจักร ปรินซ์กรุ๊ป ของ ออกญา เฉินจื้อ ที่ถูก สหรัฐ-สหราชอาณาจักร ยึดทรัพย์ครั้งปวศ.
นับเป็นข่าวใหญ่ ที่ถูกจับตาจากคนทั่วโลก เมื่อ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ได้ยื่นฟ้องริบทรัพย์ นายเฉิน จื้อ ชาวอังกฤษ-กัมพูชา หรือ วินเซนต์ วัย 37 ปี ผู้ก่อตั้งและประธาน บริษัท ปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป (ปรินซ์ กรุ๊ป) บริษัทข้ามชาติที่มีสำนักงานใหญ่อยู่กัมพูชา
กล่าวหาว่า คบคิดฉ้อโกงทางอิเลกทรอนิกส์และฟอกเงิน จากการสั่งการให้กลุ่มบริษัทปรินซ์กรุ๊ป ดำเนินการศูนย์สแกมเมอร์โดยใช้แรงงานบังคับทั่วประเทศกัมพูชา
โดยได้ยื่นคำร้องขอยึดทรัพย์บิตคอยน์ มูลค่าประมาณ 127,271 บิตคอยน์ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 15,000 ล้านดอลลาร์ (4.8 แสนล้านบาท) ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ได้มาและเป็นเครื่องมือในการฉ้อโกงและฟอกเงินของนายเฉินจื้อ
คำร้องดังกล่าวเป็นการดำเนินการริบทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ
นอกจากกระทรวงยุติธรรมจะยื่นฟ้องแล้ว กระทรวงการคลังได้ประกาศให้ปรินซ์กรุ๊ป เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และ ประกาศมาตรการคว่ำบาตร จำเลยและบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายราย เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
นอกจากนี้ รัฐบาลอังกฤษ ยังได้สั่งอายัดคฤหาสน์มูลค่า 12 ล้านปอนด์ หรือราว 520 ล้านบาท ในย่านนอร์ทลอนดอน ซึ่งเป็นทรัพย์สินของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้แรงงานบังคับในการดำเนินกลโกงออนไลน์ อีกด้วย
แล้ว เฉินจื้อ คือใคร?
บนเว็บไซต์ของ Prince Group กลุ่มบริษัทสัญชาติกัมพูชาที่ดำเนินธุรกิจหลายสิบแห่งในกว่า 30 ประเทศ นับตั้งแต่ประมาณปี 2558 ทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริหารทางการเงิน และ บริการผู้บริโภคอย่างเปิดเผยนี้ มี นายเฉิน จื้อ เป็นผู้ก่อตั้งนี่เอง
นายเฉินจื้อ เป็นผู้อพยพชาวจีน 1 ในมหาเศรษฐีที่มีเส้นสายดีที่สุดของกัมพูชา ในปี 2561 เขาดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา ต่อมาเขาได้เป็นที่ปรึกษาให้กับ สมเด็จฯ ฮุนเซน ขณะเป็นนายกฯ และ ดำรงตำแหน่งเดียวกันต่อเนื่องในสมัยของ ฮุนมาเนต
ตามพระราชกฤษฎีกาที่ให้กับเขานั้น กลุ่มปรินซ์กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร และ ธุรกิจอื่นทั่วกัมพูชา กวาดรายได้หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
อย่างไรก็ตาม เฉินจื้อ ได้ถูกตำรวจจีนสืบสวนที่มาความมั่งคั่ง ว่ามาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่
ตามคำพิพากษาของศาลอาญาจีน ที่ไม่เคยรายงานมาก่อนตั้งแต่ปี 2020 – 2022 ระบุว่า ปรินซ์กรุ๊ป ของเฉิน เป็น “กลุ่มอาชญากรการพนันออนไลน์ข้ามชาติฉาว” ที่สร้างรายได้จากการพนันอย่างน้อย 5 พันล้านหยวน
บันทึกของศาลระบุว่า ในเดือนพฤษภาคม 2563 ตำรวจปักกิ่งได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อสอบสวน ปรินซ์กรุ๊ป นับแต่นั้นมา มีคำพิพากษาอย่างน้อย 7 คดี จากศาลมณฑลของจีน ที่ตัดสินในพนักงานระดับล่างของ ปรินซ์กรุ๊ป หรือ พนักงานที่เชื่อมโยงกับบริษัทดังกล่าว มีความผิดฐานเล่นพนันและฟอกเงิน
ปรินซ์กรุ๊ป ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด และเชื่อว่าเป็นผลมาจาก “การปลอมแปลงโดยกลุ่มอาชญากร”
แล้ว เฉินจื้อ เปลี่ยนผ่านตัวเองจากเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่มีใครรู้จักในจีน มาเป็นพลเมืองกัมพูชาผู้มั่งคั่งระดับพันล้านได้อย่างไร? แล้วใครอยู่เบื้องหลังเส้นสายของเขา?
เฉินจื้อ เกิดเมื่อ 16 ธันวาคม 2530 ที่ มณฑลฝูเจี้ยน ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศมาหลายศตวรรษ เขาเป็นอัจฉริยะทางธุรกิจรุ่นเยาว์ ตามชีวประวัติที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์ DW Capital Holdings ผู้จัดการกองทุนการลงทุนส่วนตัวในสิงคโปร์
ประวัติของเขาอ้างว่า เขาได้ช่วยธุรกิจครอบครัวในเซินเจิ้น ตั้งแต่ก่อนอายุ 3 ขวบ
ธุรกิจที่เขาเริ่มต้นธุรกิจแรกของเขา เป็นร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เล็กๆ ในเมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน ตามข้อมูลบนเว็บไซต์ โดยในปี 2011 เฉินได้ก้าวเข้าสู่ “ดินแดนแห่งการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เคยมีใครสำรวจมาก่อนในกัมพูชา”
ธุรกิจของเฉิน เริ่มชัดเจนมากขึ้นเมื่อเขาอพยพไปยังกัมพูชา ซึ่งมีโอกาสมากมายสำหรับคนฉลาด และ มีคอนเนคชั่นที่ดี
บริษัทแรกของเขา คือ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ในกรุพนมเปญ ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีที่เขาอพยพ ตามบันทึกของธนาคาร
ในปี 2015 เขาก่อตั้งปรินซ์กรุ๊ป และได้กลายเป็นธุรกิจที่กระจายไปตามท้องถนนกัมพูชา ในเวลาไม่นาน
ปรินซ์กรุ๊ป เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนโฉม สีหนุวิลล์ จากเมืองตากอากาศที่เงียบสงบและทรุดโทรม ให้กลายเป็นเมืองกาสิโนของจีนที่เฟื่องฟู หลังจากเห็นผลตอบแทนที่ดีจากอพาร์ตเมนต์ และ โรงแรมหลายพันแห่งในสีหนุวิลล์ ปรินซ์กรุ๊ปจึงได้ขยายธุรกิจไปสู่คอนโดมิเนียม ซูเปอร์มาร์เก็ต และ ศูนย์การค้าในพนมเปญ
หลังจาก 1 ปี ที่เขาก่อตั้ง พวกเขาก็เริ่มให้บริการธนาคารในฐานะสถาบันการเงินรายย่อย 3 ปีต่อมา ปรินซ์กรุ๊ป ก็ได้รับใบอนุญาตธนาคารพาณิชย์
เมื่อธุรกิจเติบโต ทุนทางการเมืองของเขาก็เติบโตไปด้วย
เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2014 เฉินได้แปลงสัญชาติเป็นพลเมืองกัมพูชา ซึ่งการจะแปลงสัญชาติจะต้องอาศัยเงินลงทุนหรือเงินบริจาคประมาณ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ และกลายเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ สำหรับชาวต่างชาติผู้มั่งคั่ง แต่มีน้อยคนที่จะสำเร็จ
3 ปีต่อมา ได้มีพระราชกฤษฎีกา ประกาศให้เขาเป็นที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทย แม้จะไม่ได้รับเงินเดือน แต่ตำแหน่งนี้ก็ทำให้เขามีสถานะเทียบเท่ากับปลัดกระทรวงในกัมพูชา
ไม่กี่สัปดาห์หลังรับตำแหน่างดังกล่าว ปี 2017 เฉินก็ได้ทำธุรกิจกับ ซอร์ ซกคา ที่ขณะนั้น บิดาของเขา ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และปี 2023 นายซอร์ ซกคา ก็ได้รับตำแหน่งนี้ด้วยตัวเอง และยังควบตำแหน่ง รองนายกฯ ของกัมพูชาด้วย
เฉิน และ ซกคา ได้ร่วมกันทำธุรกิจร่วมกัน ใน บริษัทจินเป่ย (กัมพูชา) อินเวสต์เมนต์ จำกัด ถูกยุบไปในปี 2021 แต่เป็นบริษัทแรกใน 5 บริษัท ที่มีชื่อปรากฏว่า ใช้คำว่า “จินเป่ย” ที่ก่อตั้งโดยเฉินและผู้บริหารคนอื่นๆ ของปรินซ์ ตามบันทึกธุรกิจของกัมพูชา
ทั้ง 2 บริษัท ร่วมกันก่อตั้งกลุ่มบริษัทจินเป่ย ซึ่งปัจจุบันเว็บไซต์ของบริษัท มีการลงทุนในภาคการท่องเที่ยวของกัมพูชา 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แม้จะแยกกันแล้ว แต่ทั้ง 2 บริษัท ยังมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด จนทางการจีนเรียก จินเป่ย ว่าเป็น บริษัทลูก ของปรินซ์ ในเอกสารของศาล ที่เชื่อมโยง 2 บริษัทไว้ด้วยกัน แต่ ปรินซ์กรุ๊ป ให้การปฏิเสธ
จินเป่ย มีธุรกิจเรือธง คือ โรงแรมและกาสิโน สีหนุวิลล์ สูง 7 ชั้น มีพื้นที่ 16,500 ตารางเมตร ชื่อว่าจินเป่ย หรือโกลเด้นเชลล์ ซึ่งเปิดให้บริการในปี 2017 รีสอร์ตนี้ มีโต๊ะเกม 43 โต๊ะ กระจายอยู่บนพื้นที่กาสิโน 2,000 ตร.ม. และ บาร์ VIP 2 ร้าน เป็น 1 ในกาสิโนกว่า 100 แห่ง ที่เปิดในสีหนุวิลล์ ในช่วงหลายปีก่อน ซึ่งบูมมากและได้รับการยกย่องว่าเป็น “มาเก๊าใหม่” และส่วนใหญ่ลูกค้ารวมถึงเจ้าของบ่อน เป็นชาวจีน
ซึ่ง วิกเตอร์ ชง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของจินเป่ย เคยระบุผลความสำเร็จนี้กับ Macau Business ในปี 2019 ว่า เป็นผลจากการสนับสนุนธุรกิจของรัฐบาลกัมพูชา โดย ใบอนุญากาสิโนนี้ จะออกให้กับใครก็ตามที่ยินดีจ่ายค่าธรรมเนียม 40,000 ดอลลาร์ต่อปี
ปลายทศวรรษที่ 2010 นักพนันได้หลั่งไหลเข้ามาสมทบกับแก๊งอันธพาลชาวจีน ที่แสวงหาเงินอย่างรวดเร็วในฐานะเจ้าหนี้นอกระบบ การค้าประเวณีที่ผิดกฎหมายในกัมพูชาเฟื่องฟู อาชญากรไซเบอร์ ซึ่งใช้สีหนุวิลล์เป็นฐานปฏิบัติการมานาน ได้เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว
อาชญากรรมที่เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดความโกรธแค้นต่อชาวจีน สร้างความกังวลให้กับปักกิ่ง ทำให้กดดันกัมพูชา ส่งผลกระทบต่อสีหนุวิลล์แทบจะทันที แรงงานและผู้ประกอบการชาวจีน 200,000 คน ทิ้งเมืองและอีกหลายพันคน ต้องติดอยู่ที่นี่เพราะไม่มีเงินกลับบ้าน หลายปัจจัยนี้นี่เอง ที่ทำให้ปัญหาทวีความรุนแรงขึ้น สีหนุวิลล์ เหลือแสงไฟอยู่ไม่กี่แห่ง และหลายแห่งถูกปล่อยทิ้งร้าง เหลือเพียงโครงเหล็ก
แต่แม้จะมีผู้พ่ายแพ้มากมาย แต่ ปรินซ์กรุ๊ปนั้น ไม่แพ้
จินเป่ย ยังคงต้อนรับแขก ห้างสรรพสินค้าปรินซ์มอลล์หลายชั้น ยังคงเป็นที่ตั้งร้านค้าอันหรูหรา ร้านเกมอาร์เคด และปรินซ์ซูเปอร์มาร์เก็ต ที่เต็มไปด้วยตู้กุ้งล็อบสเตอร์ ยังคงดึงดูดลูกค้ากลุ่มเล็กๆ และที่ใจกลางชั้นล่างของห้างสรรพสินค้า ยังมีบูธจัดแสดงสินค้าสำหรับฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่ม ซึ่งจัดแสดงแบบจำลองของสถาปนิกสำหรับอพาร์ตเมนต์ตึกระฟ้าริมชายฝั่งและในเมืองใหญ่
ยังคงมีเรือยอชต์ Nonni II มูลค่า 224 ล้านดอลลาร์ของเฉิน ที่มี โรงภาพยนตร์ บาร์ดิสโก้ในตัว จอดเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือสีหนุวิลล์ เป็นครั้งคราว
จากบันทึกของศาล พบว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของจีน ได้เริ่มสอบสวน ปรินซ์กรุ๊ปอย่างเปิดเผยในปี 2020 และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ของมูลค่าการลงทุน ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มาจากธุรกิจพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่
พฤษภาคม 2020 สำนักงานความมั่นคงสาธารณะประจำเทศบาลนครปักกิ่ง ได้ตั้งหน่วย 5.27 Special Task Force ขึ้น เพื่อสืบสวนและจัดการกลุ่มอาชญากรการพนันออนไลน์ข้ามชาติ ที่รู้จักกันในนาม ปรินซ์ กรุ๊ป ในกัมพูชา ตามคำพิพากษาของศาลในปี 2021
โฆษกของปรินซ์ “กาเบรียล ตัน” เขียนในอีเมลล์ว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ของปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป โดยได้ระบุด้วยว่า การกล่างถึงปรินซ์ ในเอกสารของศาลนั้น เกิดจากปัญหาการปลอมแปลงตัวตน
บุคคลเหล่านี้บางคน ทำงานให้กับกลุ่มบริษัทโดยตรง ขณะที่บางคนทำงานให้กับบริษัทที่เชื่อมโยงกับปรินซ์ ซึ่งรวมถึงจินเป่ย คำพิพากษาฉบับหนึ่งระบุว่าจินเป่ยเป็น “บริษัทในเครือปรินซ์กรุ๊ปของกัมพูชา” ที่ “ได้พัฒนาซอฟต์แวร์การพนันหลายชุดและนำไปวางบนแพลตฟอร์มเครือข่ายของจีน”
ทั้งนี้ ตามกฎหมายของจีน ชาวจีนจะได้รับอนุญาตให้นำเงินออกจากประเทศได้เพียงปีละ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทำให้ใครก็ตามที่พยายามจะเปิดกาสิโนออนไลน์ผิดกฎหมายลำบาก ศาลจีนพบว่า วิธีการที่ปรินซ์แก้ปัญหา คือจ้างเครือข่ายบุคคลจำนวนมากเพื่อขนส่งธนบัตรธนาคารระหว่างจีนและกัมพูชา โดยวมแล้ว คณะทำงานระบุตัวตนคนได้ถึง 458 คน ที่ถูกกล่าวหาว่าโอนเงินลักษณะแบบนี้ให้ปรินซ์กรุ๊ป
การดำเนินคดีกับผู้ต้องหา ที่เป็นทั้งนายหน้าและตัวแทนพนันของปรินซ์นั้น เป็นแค่ส่วนหนึ่งในความพยายามของรัฐบาลจีน ที่มองว่ากาสิโนเป็นภัยความมั่นคงของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ตำรวจและตุลาการจะพุ่งเป้าไปที่การดำเนินคดีกับปรินซ์ แต่ ชื่อของเฉินจื้อ และ กลุ่มคนอื่นๆ ซึ่งเป้นลุงหรือลูกพี่ลูกน้อง กลับไม่อยู่ในคำพิพากษาของศาลจีนเลย
ทั้งนี้ ในปี 2022 เมื่อผู้นำประเทศต่างๆ เดินทางมาที่กรุงพนมเปญเพื่อประชุมกันในเดือนพฤศจิกายน เพื่อร่วมประชุมอาเซียน ฮุนเซน ได้มอบนาฬิกาสุดหรูรุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นให้แก่พวกเขา มูลค่าเรือนละ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ หน้าปัดแต่ละเรือนสลักคำว่า Prince Horology
ในฐานะที่เขาเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวฮุนเซน เฉินได้ร่วมเดินทางกับฮุนเซน ไปในภารกิจการทูตที่คิวบา และช่วยเหลือรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ลาว
เขายังเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้กับ อดีตประธานรัฐสภา เฮง สัมริน และอดีตรัฐมนตรีมหาดไทย ซอร์ เค็ง และหลังจากที่ฮุนมาเนต ขึ้นเป็นนายกฯ เฉินก็ได้รับแต่งตั้งเป็น 1 ใน ที่ปรึกษา 104 คนของเขา ซึ่งเทียบเท่ารัฐมนตรี
สื่อกัมพูชา ได้เคยรายงานข่าวว่าในช่วงที่โควิด 19 แพร่ระบาด เฉินจื้อ ได้บริจาคเงิน 3 ล้านดอลลาร์ ช่วยรัฐบาลกัมพูชา สู้กับโควิด และยังบริจาคเงินให้ลาว ตามคำเรียกร้องของฮุนเซน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีด้านโควิดระหว่างเพื่อนบ้าน
สื่อกัมพูชา ยกย่องว่า ปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป เป็นกลุ่มบริษัทที่ใหญ่และเติบโตเร็วที่สุดของกัมพูชา ได้รับรางวัลผู้ประกอบการแห่งปีจำนวนมาก ขณะที่ เฉินจื้อ เอง ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ออกญา อีกด้วย
นอกจากนี้ เฉินจื้อ ยังเป็นคนใจบุญ ลงนามความร่วมมือ องค์การการกุศลด้านการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส โดยสนับสนุนโครงการ Career Preparation ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มที่มุ่งช่วยเหลือนักเรียนกว่า 3,000 คนในการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนทางการศึกษาและการจ้างงานหลังโควิดแพร่ระบาด
เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เรดิโอฟรี เอเชีย รายงานว่า ตำรวจบนเกาะแมน กำลังสืบสวนบริษัทที่เชื่อมโยงกับปรินซ์กรุ๊ป ในคดีฟอกเงินระหว่างประเทศ
บริษัท Ableton Prestige Global Limited และ Amiga Entertainment Limited ดำเนินการในอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ของเกาะแมน มี เฉินจื้อ จาก ปรินซ์กรุ๊ป เป็นเจ้าของ ซึ่งการบุกค้นนี้ได้จับกุมพนักงาน 2 คน ซึ่งตำรวจระบุว่าเป็น การสืบสวนการฟอกเงินระหว่างประเทศครั้งใหญ่
โดยจากหลักฐานพบว่า เงินหลายล้านดอลลาร์ ที่น่าจะมาจากกองทุนผิดกฎหมาย ถูกปลอมแปลงเป็นใบแจ้งหนี้ที่จ่ายให้กับ Amiga Entertainment ก่อนจะถูกส่งกลับไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เรดิโอฟรี รายงานว่า พยานอ้างว่า Amiga Entertainment คือบริษัทที่เขาใช้ฟอกเงิน พวกเขาสูบเงินทั้งหมดมาที่นี่
ชาวจีนหลายสิบคนซึ่งทำงานที่บริษัท Amiga และ Ableton ถูกเพิกถอนวีซ่าหลังการบุกตรวจค้น
ขณะที่ Chinaalysis รายงานว่า ปรินซ์กรุ๊ป ได้พยายามฟอกตัว ผ่านการพัฒนารีสอร์ตระดับไฮเอนด์ ด้วยความช่วยเหลือของ โรส หว่อง บุคคลสำคัญที่เชื่อมโยงกับกลุ่ม ปรินซ์ กรุ๊ป โดยได้รับสัญญาเช่าเกาะเงร์เบลัส เป็นเวลา 99 ปั เพื่อสร้างรีสอร์ตหรูบังหน้า ชื่อ แกรนด์ เลเจนด์
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า เขาเป็นชายผู้ร่ำรวย ที่จัดหาทุนให้กับภาพยนตร์สไตล์ฮอลลีวูดของกัมพูชา The Prey ซึ่งมีนักแสดงไทยเข้าไปร่วมแสดงด้วย
ซึ่ง นักแสดงไทย เคยเปิดเผยกับเรดิโอฟรี เอเชียว่า งานเลี้ยงที่ได้จัดเพื่อแสดงความยินดีกับภาพยนตร์เรื่องนั้น ได้จัดขึ้นที่ ห้องจัดเลี้ยงสำหรับคน 20 คน มีไวน์ชั้นดี อาหารเลิศรส ซุปหูฉลาม หลายร้อยดอลลาร์ต่อชาม ที่วิลล่าในพนมเปญที่มองเห็นแม่น้ำโขงได้
จอห์น เอ ไอเซนเบิร์ก ผู้ช่วยอัยการสูงสุดฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่ถูกกล่าวหา จำเลยคือ ผู้บงการเบื้องหลังอาณาจักรการฉ้อโกงทางไซเบอร์ที่ดำเนินงานภายใต้บริษัท ปรินซ์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นองค์กรอาชญากรรมที่สร้างขึ้นจากความทุกข์ทรมานของมนุษย์ แรงงานที่ถูกค้ามนุษย์ ถูกกังขังในที่คล้ายเรือนจำ ถูกบังคับให้หลอกลวงทางออนไลน์ในระดับอุตสาหกรรม หลอกคนทั่วโลกรวมถึงในสหรัฐ
ปรินซ์ กรุ๊ป ดำเนินงานเหล่านี้โดยการค้ามนุษย์แรงงานหลายร้อยคน และบังคับให้พวกเขาทำงานในสถานที่ต่างๆ ถูกข่มขู่ มีหอพักที่มีกำแพงสูงและลวดหนาม มีเบอร์มือถือหลายล้านเบอร์ เพื่อหลอกคนทั่วโลก
คำร้องศาลสหรัฐ ยังระบุว่าเขาได้นำเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรมบางส่วน ไปเที่ยวและใช้เพื่อความบันเทิงสุดหรู และซื้อของฟุ่มเฟือย เช่น นาฬิกา เรือยอชต์ เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว บ้านพักตากอากาศ ของสะสมไฮเอนด์ และงานศิลปะหายาก ซึ่งรวมถึง ภาพวาดของปิกัสโซที่ซื้อผ่านบริษัทประมูลในนิวยอร์ก
เรียบเรียงจาก Radio Free Asia / chainalysis / cambodianess และ khmertimeskh