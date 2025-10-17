สายการบินเกาหลี ประกาศไม่คิดค่าธรรมเนียม ผู้โดยสารยกเลิกเที่ยวบินไปกัมพูชา ถึงสิ้นปี

สายการบินเกาหลี ประกาศไม่คิดค่าธรรมเนียม การยกเลิกเที่ยวบินไปกัมพูชา ถึงสิ้นปี
จากกรณีที่ชาวเกาหลีถูกหลอกไปเป็นแก๊งสแกมเมอร์ที่เกาหลี ก่อนถูกทำร้ายเสียชีวิต ทำให้ทางการเกาหลีเอาจริงเอาจัง กดดันให้ทางการกัมพูชาปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างหนัก ตามที่ได้รายงานไปแล้วนั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรดาสายการบินของเกาหลีใต้กำลังแสดงความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ที่อาจเดินทางมาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลง โดยนักท่องเที่ยวไม่กล้าเดินทางมาประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยเฉพาะกับสายการบินราคาประหยัดที่อาจได้รับผลกระทบหนัก เนื่องจากสายการบินราคาประหยัดของเกาหลีมีฐานรายได้ค่อนข้างจำกัดเพราะไม่สามารถบินไกลได้เหมือนสายการบินชั้นนำ ทำให้ต้องพึ่งพารายได้จากเที่ยวบินระหว่างเกาหลีและประเทศอาเซียน
ทั้งนี้ สายการบินโคเรียนแอร์ ได้ออกมาประกาศวานนี้ (16 ตุลาคม) ว่า จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการยกเลิกสำหรับเที่ยวบินทั้งหมด ที่ออกเดินทางจากเกาหลีใต้ไปยังกัมพูชาจนถึงสิ้นปี โดยอ้างถึงความปลอดภัย
การยกเว้นนี้ มีผลย้อนหลังตั้งแต่ศุกร์ที่ผ่านมา สำหรับเที่ยวบิน KE689 และเส้นทางอื่นๆ ทั้งหมดจากเกาหลีไปยังกัมพูชา
ปัจจุบัน โคเรียนแอร์ให้บริการเที่ยวบินตรงระหว่างอินชอน ไปยังตาเขมาทุกวัน โดยใช้เครื่องบิน A330-300 ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 272 คน
สายการบินโคเรียนแอร์ระบุว่า กำลังดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย เน้นย้ำถึงความระมัดระวังต่อเจ้าหน้าที่และลูกเรือท้องถิ่นที่ประจำการอยู่ในกัมพูชา และรักษามาตรการการสื่อสารฉุกเฉิน