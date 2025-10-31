จะเกิดอะไรขึ้น กับ เจ้าหญิงเบียทริซ และ เจ้าหญิงยูจีนี หลัง แอนดรูว์ ถูกถอดยศเจ้าชาย
จากกรณี พระราชวังบักกิงแฮม ออกแถลงว่า กษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรทรงถอดถอนพระอิสริยยศของ เจ้าชายแอนดรูว์ พระอนุชา และทรงบังคับให้พระองค์ออกจากที่ประทับในพระราชวังวินด์เซอร์ เพื่อสร้างระยะห่างระหว่างราชวงศ์กับแอนดรูว์ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับคดีอื้อฉาวของเจฟฟรีย์ เอปสตีน
แอนดรูว์ พระชนมายุ 65 พรรษา พระอนุชาของพระเจ้าชาร์ลส์ และพระราชโอรสองค์ที่สองของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เผชิญแรงกดดันอย่างหนักในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับพฤติกรรมและความสัมพันธ์กับเอปสตีน ผู้ล่วงลับ เมื่อต้นเดือนตุลาคม พระองค์ถูกบังคับให้หยุดใช้บรรดาศักดิ์ดยุกแห่งยอร์กไปแล้ว
ขณะนี้กษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 ทรงดำเนินการขั้นเด็ดขาดยิ่งขึ้นต่อแอนดรูว์ ด้วยการปลดพระอิสริยยศทั้งหมด ทำให้พระองค์ต้องใช้พระนามว่า แอนดรูว์ เมานต์แบ็ตเทน วินด์เซอร์ เท่านั้น
ทำให้หลายคน ตั้งคำถามถึง พระราชธิดาทั้ง 2 พระองค์ของเจ้าชายแอนดรูว์ ว่าจะยังดำรงพระอิสริยยศในราชสำนักต่อไปหรือไม่
ดิ อินดิเพนเดนท์ ของอังกฤษ รายงานว่า ในฐานะพระธิดา ของพระราชโอรสของพระมหากษัตริย์ เจ้าหญิงเบียทริซ และ เจ้าหญิงยูจีนี จะยังคงดำรงพระอิสริยยศตามพระอิสริยยศของสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 เมื่อปี ค.ศ.1917
เป็นที่เข้าใจกันว่าทั้ง 2 พระองค์ จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานสังสรรค์ ที่ซานดริงแฮม ในช่วงคริสต์มาส และ งานกิจกรรมอื่นๆในราชวงศ์
เจ้าหญิงเบียทริซ วัย 37 ชันษา พำนักที่ คฤหาสน์คิงส์นอร์ฟอล์ก เมื่อคริสต์มาสที่ผ่านมา เพื่อเข้าร่วมพิธีเช้าที่โบสถ์เซนต์แมรี แม็กดาลีน ขณะที่บิดาของเธอไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจากเกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของเขากับสายลับชาวจีนที่ถูกกล่าวหา
พระองค์ทรงเป็นผู้สืบราชสันตติวงศ์ลำดับที่ 9 ทรงเป็นที่ปรึกษาของ Afiniti บริษัทซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ และเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง The Big Change Charitable Trust
ขณะที่ เจ้าหญิงยูจีนี วัย 35 ชันษา ทรงเป็นรัชทายาทลำดับ 12 แห่งราชบัลลังก์ ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์องค์กรการกุศลหลายแห่ง รวมถึง Elephant Family, Teenage Cancer Trust และ European School of Osteopathy และทรงร่วมก่อตั้งองค์กรการกุศล Anti-Slavery Collective และทรงเป็นผู้อำนวยการหอศิลป์ร่วมสมัย Hauser & Wirth ในกรุงลอนดอน
ทั้ง 2 พระองค์ เสกสมรสและมีทายาทแล้ว
เจ้าหญิงเบียทริซ เสกสมรสกับ โดอาร์โด มาเปลลี มอซซี มหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2020 โดยมี พระพระอัยกาและพระราชินีนาถ และเจ้าชายฟิลิป ดยุกแห่งเอดินบะระ ผู้ล่วงลับ เสด็จมาร่วมด้วย
ขณะที่ เจ้าหญิงยูจีนี เข้าพิธีเสกสมรสกับ แจ็ค บรูคส์แบงก์ พ่อค้าไวน์ ผู้เคยเป็นผู้อำนวยการแบรนด์ยุโรป Casamigos Tequila ซึ่งก่อตั้งโดยจอร์จ คลูนีย์ นักแสดงชื่อดัง ในพิธีอันหรูหราอลังการ ณ โบสถ์เซนต์จอร์จ พระราชวังวินด์เซอร์ เมื่อตุลาคม 2018 โดยมีเหล่าคนดังเข้าร่วมงาน
