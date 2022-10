ด่วน! โศกนาฏกรรมปาร์ตี้ฮัลโลวีน ‘อิแทวอน’ เกาหลีใต้ ขาดอากาศหายใจ เสียชีวิตจำนวนมาก

ด่วน! ปาร์ตี้ฮัลโลวีน อิแทวอน เกาหลีใต้ แน่น ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตจำนวนมาก

อิแทวอน – เรียกว่าเป็นหนึ่งในอีเวนต์งานเทศกาลที่โด่งดังในประเทศเกาหลีใต้ สำหรับเทศกาลฮัลโลวีน ที่จัดขึ้นในย่านอิแทวอน กรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ ที่ได้รับความนิยมจากประชาชนเกาหลีและนักท่องเที่ยวเดินทางไปร่วมงานจำนวนมากในทุกปี และในปีนี้ จัดขึ้น 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 – 31 ตุลาคม

โดยมีรายงานข่าวว่า สถาตำรวจยองซัน ประเทศเกาหลีใต้ได้ระดมเจ้าหน้าที่กว่า 200 นาย เพื่อดูแลความปลอดภัยในเทศกาลดังกล่าว ด้วยคาดการณ์ว่าจะมีผู้คนเดินทางมาร่วมงานราวๆ 1 แสนคนต่อวัน ตลอดสัปดาห์ฮัลโลวีน

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด เมื่อเวลาประมาณ 00.05 น. วันที่ 30 ตุลาคม (ตามเวลาประเทศเกาหลีใต้) ซึ่งตรงกับเวลาประเทศไทย ประมาณ 22.00 น. วันที่ 29 ตุลาคม สำนักข่าว Yonhap และสื่อมวลชนหลายแห่งในประเทศเกาหลีใต้

รายงานว่า ในการจัดงานวันแรก มีผู้คนประมาณ 50 คน กำลังขาดอากาศหายใจและมีภาวะหัวใจหยุดเต้น ในย่านอิแทวอน ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมงานปาร์ตี้ฮัลโลวีน และมีผู้คนในย่านดังกล่าว โทรหาสายด่วนฉุกเฉินกว่า 80 สาย ด้วยประสบปัญหาด้านการหายใจ ซึ่งเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือด้วยการปั๊มหัวใจ ขณะเดียวกันมีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวนมาก

ด้าน ชเว ซอน ชิก เจ้าหน้าที่จากสำนักงานดับเพลิงแห่งชาติของเกาหลีใต้ สันนิษฐานถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเกิดขึ้นจากฝูงชนกรูเข้าไปในตรอกแคบๆ ซึ่งใกล้กับโรงแรมฮามิลตัลซึ่งเป็นจุดไฮไลต์ของปาร์ตี้ดังกล่าว ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินกว่า 400 คนจากทั่วประเทศถูกส่งตัวมาเพื่อช่วยรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บ

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการ

ขณะที่รัฐบาลเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า ประธานาธิบดี “ยุน ซอกยอล” แห่งเกาหลีใต้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บให้ได้รับการรักษาโดยด่วน และเรียกผู้จัดงานสอบสวนถึงมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานที่จัดงาน ฮัลโลวีน

ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ยังได้สั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขส่งทีมบุคลากรทางแพทย์เข้าช่วยเหลือ และจัดเตียงในโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้บาดเจ็บ

ด้าน โอ เซฮุน นายกเทศมนตรีกรุงโซลซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางไปเยือนยุโรป ได้ยกเลิกเที่ยวบินและกลับมาควบคุมสถานการณ์หลังเกิดเหตุสลดล่าสุด

[Breaking] Nightmare in #Itaewon. Current status is that over 50 people have collapsed and possible multiple fatalities due to overcrowding during the Halloween festivities. Stay tuned for more info. pic.twitter.com/NhvVqnHlkl — allkpop (@allkpop) October 29, 2022

The very moment when people were being crushed by the weight of the other people on top of the others in Itaweon in connection to a Halloween party. #Itaewon #이태원 #이태원사고 #압사사고 pic.twitter.com/bDvxepltnM — 모자이크 (@NS_Canna) October 29, 2022