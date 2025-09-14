สรุปไทม์ไลน์ เพลิงสงบใน 45 นาที เหตุไฟไหม้เรือ ท่าเรือวัดราชสิงขร จนท.เร่งหาสาเหตุ

สรุปไทม์ไลน์ ไฟไหม้เรือ บริเวณท่าเรือวัดราชสิงขร พบ 2 ลำ ลอยกลางเจ้าพระยา จนท.เร่งดับ เพลิงสงบ ใน 45 นาที
จากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสาร ที่จอดบริเวณท่าเรือวัดราชสิงขร ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม. ผู้สื่อข่าวรายงานช่วงเวลาเกิดเหตุ ดังนี้
เมื่อเวลา 18.43 น. รับแจ้งจากแอพพลิเคชั่นไลน์ และสายด่วน 199 เหตุเพลิงไหม้เรือ บริเวณท่าเรือวัดราชสิงขร ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม.
เวลา 18.49 น. เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ ถึงที่เกิดเหตุ พบลักษณะเป็นเรือโดยสารเพลิงกำลังลุกไหม้ ไม่มีผู้ติดค้าง
เวลา 18.53 น. พบเพลิงลุกไหม้เรือที่จอดเทียบท่า จำนวน 1 ลำ และลุกลามเรือที่อยู่กลางน้ำ จำนวน 2 ลำ
เวลา 18.59 น. เรือที่จอดเทียบท่าเรือจำนวน 1 ลำ เพลิงสงบแล้ว ส่วนเรือที่ลอยลำกลางแม่น้ำ จำนวน 2 ลำ เพลิงกำลังลุกไหม้ ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ อยู่ระหว่างการใช้น้ำ
เวลา 19.02 น. ควบคุมเพลิง เรือที่ลอยลำอยู่กลางแม่น้ำ จำนวน 2 ลำ
เวลา 19.20 น. เจ้าหน้าที่ใช้โฟม เนื่องจากบริเวณที่เพลิงไหม้เรือ 2 ลำ มีคราบน้ำมันลอยจำนวนมาก
เวลา 19.25 น. เพลิงสงบทุกลำแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
