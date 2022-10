วันนี้ที่รอคอย ‘ณพ ณรงค์เดช’ สวมกอดคุณพ่อเกษม หลังไม่ได้พบกันเกือบ 3 ปี

เป็นโมเมนต์ประทับใจ ระหว่างคุณพ่อ และคุณลูก ที่แทบไม่ได้เห็นมานานกว่า 3 ปี

เมื่อ ณพ ณรงค์เดช ได้โพสต์อินสตาแกรม เผยภาพที่ได้พบกับคุณพ่อเกษม ณรงค์เดช โดยว่า

“ไม่ได้พบกันมาเกือบ 3 ปี ขอบพระคุณงานของคุณลุงในวันนี้ ที่ทำให้ผมมีโอกาสได้พบท่านอีกครั้งครับ ผมเล่าว่าน้องภพตีกอล์ฟได้แล้ว คุณพ่อเลยบอกว่า ‘ไม่ได้ตีกอล์ฟมานานมาก พ่อตีไม่ไหวแล้ว’ Our good times at the golf course, drinking wine, dining at your favorite pizza restaurant… always in my good memory krub dad … ได้กอดคุณปู่แทนหลานๆ Thank you for your warm hug พวกเราคิดถึงคุณปู่เสมอครับ

I love you Dad and I always will. Your son … ณพ”

โดยมี คุณหญิงต้น – ม.ล.ปิยาภัสร์, ทยา ทีปสุวรรณ และหนึ่ง สุริยน ศรีอรทัยกุล เข้าไปคอมเมนต์อีกด้วย

