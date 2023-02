เปิดราคาบัตร Disney100 Village ที่เอเชียทีค เช็กเลยโซนไหนเข้าฟรี เริ่มความสนุก 24 มี.ค.

สิ้นสุดการรอคอย “เอเชียทีค” เปิดขายแล้ว บัตรเข้าชม Disney100 Village เริ่มต้น 239 บาท

หลัง วัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC เปิดแถลงข่าวทุ่มงบ 800 ล้านบาท รีคอนเซ็ปต์ “เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น” ใหม่ หลังเปิดมา 10 ปี นับจากปี 2555

Advertisment

ในนี้มีไฮไลต์ Disney100 Village at Asiatique งานแสดงในรูปแบบ Pop-Up Event ซึ่งงานแสดงจะมีการจัดโซนหลากหลายธีม ภายในโครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น แลนด์มาร์คการท่องเที่ยวด้านไลฟ์สไตล์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อชื่นชมและสัมผัสกับเรื่องราวจากดิสนีย์ ไม่ว่าจะเป็น ดิสนีย์, พิกซาร์, มาร์เวล และ สตาร์ วอร์ส

โดยพร้อมเปิดให้แฟนคลับดิสนีย์เข้าชมตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2566 แบบไม่มีค่าใช้จ่าย และมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมเฉพาะบางโซน

Advertisement

สำหรับโซนงานแสดงประกอบไปด้วย

1. The Rail of Animation เข้าชมฟรี

2. Princess Promenade เข้าชมฟรี

3. Star Wars Experience เข้าชมฟรี

4. Disney Merchandise Hall เข้าชมฟรี

5. Pixar Putt จำหน่ายบัตรเข้าชม ผู้ใหญ่

Advertisement

จันทร์-พฤหัสบดี 769 บาท ศุกร์-อาทิตย์ 929 บาท เด็กและนักเรียน จันทร์-พฤหัสบดี699 บาท ศุกร์-อาทิตย์829 บาท ระยะเวลาการเล่นโดยประมาณ 1 ชั่วโมง

6.World of Frozen จำหน่ายบัตรเข้าชม ผู้ใหญ่

จันทร์-พฤหัสบดี 719 บาท ศุกร์-อาทิตย์ 879 บาท เด็กและนักเรียน จันทร์-พฤหัสบดี 649 บาท ศุกร์-อาทิตย์ 789 บาท ระยะเวลาการเล่นโดยประมาณ 45-60 นาที

7.Marvel Universe The World Outside Your Window จำหน่ายบัตรเข้าชม ผู้ใหญ่ จันทร์-พฤหัสบดี 719 บาท ศุกร์-อาทิตย์ 879 บาท

เด็กและนักเรียน จันทร์-พฤหัสบดี 649 บาท

ศุกร์-อาทิตย์ 789 บาท ระยะเวลาการเล่นโดยประมาณ 45-60 นาที

8.Enchanted Garden จำหน่ายบัตรเข้าชม ผู้ใหญ่จันทร์-พฤหัสบดี 239 บาท ศุกร์-อาทิตย์ 299 บาท เด็กและนักเรียน

จันทร์-พฤหัสบดี 219 บาท ศุกร์-อาทิตย์ 269 บาท ระยะเวลาการเล่นโดยประมาณ 20 นาที

ทั้งนี้สามารถเข้าชมได้ฟรี เมื่อซื้อบัตรเข้าชม Pixar Putt, World of Frozen, Marvel Universe: The World Outside Your Window หรือแพคเกจบัตรเข้าชมใดก็ได้

นอกจากนี้ยังมีแบบเป็นแพคเกจ

1.Bundle A: World of Frozen, Marvel Universe: The World Outside Your Window and Enchanted Garden

ผู้ใหญ่วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี 1,419 บาท

วันศุกร์ – วันอาทิตย์ 1,719 บาท เด็กและนักเรียนวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี 1,279 บาท

วันศุกร์ – วันอาทิตย์ 1,549 บาท

2.Bundle B (ทุกโซน) ผู้ใหญ่วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี 2,059 บาท วันศุกร์ – วันอาทิตย์: 2,499 บาท เด็กและนักเรียน วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี 1,859 บาท วันศุกร์ – วันอาทิตย์ 2,249 บาท

มีโปรโมชั่น Early-Bird ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2566 ผู้เข้าชมจะได้รับส่วนลดประมาณ 10% ของค่าบัตรเข้าชมทุกโซน

สามารถกดเข้าซื้อบัตรได้ที่ www.thaiticketmajor.com

การเดินทางมีหลายทางเลือก

1.รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสะพานตากสิน (ทางออกหมายเลข 2) หลังจากนั้น เดินประมาณ 100 เมตร เพื่อขึ้นเรือของโครงการฯ บริเวณท่าเรือสาทร

2.รถยนต์ส่วนตัวใช้ถนนเจริญกรุง เป็นถนนสายหลัก

3.รถประจำทางขนส่งมวลชนผ่านหน้าโครงการ ได้แก่ สาย 1, 15, 17, 75, 504 และ 547

4.เรือโดยสารบริการฟรีของโครงการฯ หรือ เรือทางเลือก 30 บาท จากท่าเรือสาทร – เอเชียทีค

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง