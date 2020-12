เปิดใจครั้งแรก ‘เมย์-ณัฐพัชร’ นางสาวไทยคนล่าสุด ฟัง 2 คำตอบฟาดมง

ปิดม่านการประกวดลงอย่างสวยงามสำหรับเวทีนางงามที่มีประวัติความเป็นยาวนานที่สุดในประเทศไทยอย่าง “นางสาวไทย”

ที่ล่าสุดรู้ผลผู้ชนะการประกวด เป็นนางสาวไทยคนที่ 52 แล้ว นั่นคือ นางสาวณัฐพัชร พงษ์ประพันธ์ หรือ เมย์ นางสาวไทย ประจำปี 2563 โดยจะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมและทูตการท่องเที่ยวประจำประเทศไทย

เรียกว่า คว้าตำแหน่งมาแบบไม่พลิกโผ ม้วนเดียวจบ โดยระหว่างทำกิจกรรมเก็บตัวกับกองประกวด เธอคว้ารางวัลพิเศษอีก 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลขวัญใจเชียงใหม่ (อ่านข่าวเพิ่มเติม เมย์-ณัฐพัชร คว้ารางวัล ‘ขวัญใจเชียงใหม่’ เวทีประกวดนางสาวไทย 2563) รางวัล Miss Popular 2020 BY Central Pattana และรางวัล Miss NATURAL FACIAL SKIN BY KAELYN (อ่านเพิ่มเติม : สวยปัง! เมย์-ณัฐพัชร ซิว ‘มิสป๊อปปูลาร์’ นางสาวไทย 2563 ลุ้น!! รอบตัดสินพรุ่งนี้)

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไม่พลิกโผ! มงลง เมย์-ณัฐพัชร นางสาวไทย คนที่ 52 ของประเทศไทย ฟาดอีก 3 รางวัลพิเศษ

สำหรับ เมย์-ณัฐพัชร พงษ์ประพันธ์ หรือ เมย์ นางสาวไทย ประจำปี 2563 อายุ 27 ปี ชาวจ.นครปฐม จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เคยมีผลงานการประกวดมาแล้วหลายเวที รวมไปถึงมีดีกรีนางงามหลางตำแหน่ง อาทิ มิสแกรนด์นครปฐม 2017 และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดเวทีระดับโลกคว้ารางวัล มิสคอสโม เวิลด์ 2017 ที่ประเทศมาเลเซียมาครอง

เมย์ ณัฐพัชร กล่าวหลังรับรางวัลว่า วินาทีที่พิธีกรประกาศรู้สึกเหมือนหูดับไปเลย ช็อคมาก ตื่นเต้นจนต้องตั้งสติดีๆ และตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นไม่หาย วินาทีที่สวมมงกุฏแวบแรกคิดถึงพ่อกับแม่ที่รอชมอยู่ที่บ้านเลยมีแอบร้องไห้ด้วย ไม่สวยเลย (ขำ) คิดว่าสิ่งที่ทำให้ได้มงกุฎในวันนี้คือความตั้งใจจริง สนุกกับทุกกิจกรรม ทำให้ได้ปลดล็อกตัวเองจึงเป็นตัวของตัวเองที่สุด คิดว่าคณะกรรมการเห็นตรงจุดนี้ และต้องบอกว่าความพยายามในการพัฒนาตัวเองของเมย์ ส่งผลสำเร็จแล้วในวันนี้ อยากขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนอยู่เสมอ โดยเฉพาะแฟนคลับที่เป็นกำลังใจชั้นดี ขอสัญญาและให้ทุกคนมั่นในว่าเมย์จะทำหน้าที่นางสาวไทยให้ดีที่สุด

นอกจากนี้ เธอได้กล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ผู้หญิงธรรมดาที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงด้วยกัน” ในรอบ10 คนสุดท้ายว่า

“เมย์เป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง ที่ตั้งเป้าหมายความฝันของตัวเองไว้อย่างชัดเจน และเชื่อว่าความฝันจะไม่สำเร็จถ้าไม่มีความพยายาม และในคืนนี้ที่เมย์มายืนอยู่ตรงนี้เพราะเมย์ไม่เคยหยุดเรียนรู้และไม่เคยที่จะหยุดพัฒนา จึงอยากจะบอกกับทุกคนว่า ไม่มีใครทำให้คุณหยุดฝันได้ นอกจากตัวของคุณเอง If you dont success in the first time. Do not stop and Do not give up. I thinks one day you will brave, Stay positive and Do not stop until you were there. (หากคุณไม่ประสบความสำเร็จในก้าวแรก โปรดอย่าหยุด อย่าล้มเลิกหรือถอดใจ เพราะฉันคิดว่าวันหนึ่งคุณจะมีความกล้า มีพลังบวก และไม่หยุดจนกว่าจะได้มายืนอยู่ตรงนี้)”

ทั้งยังได้ตอบคำถามมัดใจกรรมการ ที่ว่า คุณมีความเห็นอย่างไรที่คนยุคปัจจุบันหันไปเชื่อถือในโหราศาสตร์เพื่อนำทางชีวิตกันมากขึ้น? ไว้ดังนี้ “สำหรับเมย์มองว่าเป็นพหุวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานไม่ว่า จะเป็นความเชื่อ หรือศาสนาใดก็ตาม ทั้งนี้ทั้งนั้น ความเชื่อเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ขอแค่เราเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งก็พอ”