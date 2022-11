แฟนไทยได้เฮอีก ‘มาริม่า สุภัทรา’ คว้ามงใหญ่ Miss Tourism International 2022

แฟนนางงามไทยได้เฮอีกครั้ง เมื่อ มาริม่า สุภัทร เกลี้ยงพร้อม ตัวแทนสาวไทยผู้เข้าประกวดเวที Miss Tourism International 2022 สามารถคว้ามงกุฎใหญ่มาครองได้สำเร็จ

โดยการประกวด Miss Tourism International 2022 ได้จัดประกวดที่ เมืองกูจิง ประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พร้อมนำชุด แมงยุ้มวะ ชุดประจำชาติไทยไปโชว์บนเวทีด้วย

มาริม่า ก็ทำได้ดีมาตั้งแต่เก็บตัว ก่อนจะคว้ามงกุฎใหญ่ได้สำเร็จเมื่อคืนวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พ่วงด้วยรางวัลพิเศษ “BEST IN SOCIAL MEDIA”

ขณะที่ตำแหน่ง Miss Tourism Queen of The Year International ได้แก่ Laura Zabaleta จากเวเนซูเอลา , Miss Tourism Metropolitan International ได้แก่ Maria Angelica Pantaliano จากฟิลิปปินส์ , Miss Tourism Global ได้แก่ Crystal Huang Ruojia จากสิงคโปร์ , Miss Tourism Cosmopolitan International จากสหรัฐอเมริกา , Dreamgirl of The Year International ได้แก่ Abigail Curd จากนิวซีแลนด์ และ Miss South East Asia Tourism Ambassadress ได้แก่ Phoebe Ong Yi Huui จากมาเลเซีย

ภายหลังการประกวด ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า “ขอแสดงความยินดีกับ มารีม่าครับ ความพยายามไม่เคยทรยศใคร Miss Tourism International 2022 is Thailand” โดยแฟนๆ ยังได้ติดแฮชแทก #FinalMTI2022_MARIMA เชียร์มาริม่า จนขึ้นเป็นที่ 1 เทรนด์ทวิตเตอร์ด้วย

สำหรับมาริม่า – สุภัทรา เกลี้ยงพร้อม มีดีกรีเป็นมิสแกรนด์ แพร่ ก่อนจะคว้าตำแหน่ง รองอันดับ 4 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ และขวัญใจขอนแก่น มาครองได้อีกด้วย

การประกวดเวที Miss Tourism International เริ่มจัดการประกวดตั้งแต่ปี 2537 โดย ดาตุก โออิ แดนนี จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาสาวงามไปเป็นทูตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับประเทศมาเลเซีย และประเทศของผู้ที่ได้ตำแหน่งในปีนั้น การประกวดเวทีมิสทัวริซึมอินเตอร์เนชันแนลนั้นส่วนมากจะจัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย ยกเว้นปี 2549 นั้นการประกวดมิสทัวริซึมอินเตอร์เนชันแนลได้ไปจัดประกวดที่ประเทศจีน

โดยสาวไทยที่เคยคว้ามงกุฎคนก่อน ได้แก่ โอ๋-ปิยะนุช ฉ่ำบุญ เมื่อปี 2002 หรือ 20 ปีก่อน

ภาพจาก Miss Grand Thailand และ Miss Tourism International