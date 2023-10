โค้งสุดท้าย มิสแกรนด์อินเตอร์ฯ 2023 รอบพรีลิมฯ ‘อุ้ม-ทวี’ ปล่อยสุด เดินสับอวดหุ่นปัง

โค้งสุดท้าย มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2023 รอบพรีลิมฯ ‘อุ้ม-ทวี’ ปล่อยสุด เดินสับ อวดหุ่นปัง

“อย่าย่ำอยู่กับที่เพื่อรอใคร แต่วางเกมไปให้ไกลจนใครก็ตามไม่ทัน” วลีที่ บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประกาศว่าปีนี้ ผู้ที่คว้ามงทอง “Miss Grand International 2023” ไปครอง นอกจากต้องมี 3B คือ ความสวย “Beauty” รูปร่างดี “Body” มีสมอง “Brain” แล้ว ต้องเติมเต็มด้วย B : Business ขับเคลื่อนธุรกิจองค์กรและต้องพร้อมใช้ เพราะได้ชื่อว่า Miss Grand นอกจากสวยแล้วต้องร่ำรวยไปด้วยกัน ยิ่งถ้ามีความสามารถโดดเด่น บอสก็พร้อมผลักดันให้ได้ยิ่งกว่าฝัน

เหลือเวลาอีกไม่นาน จะได้ทราบผลแล้วว่าสาวงามประเทศใดจะได้ครองมงทอง Miss Grand International 2023 สร้างตำนานควีน คนที่ 11 หลังเดินทางมาเก็บตัวที่ เวียดนาม ประเทศเจ้าภาพ โพลหลายสำนักวางเกม “ตัวเต็ง-ตัวรอง” กันเป็นที่สนุกสนาน ยิ่งเดินทางเข้าสู่รอบ Preliminary หรือรอบอุ่นเครื่อง จัดที่ Phu Tho Indoors Stadium (ฝู เถาะ อินดอร์สเตเดี้ยม) นครโฮจิมินทร์

งานนี้ เหล่านางงามทุกชาติที่เข้าร่วมต่างปล่อยของกันแบบไม่กั๊ก “นางปาด” เริ่มทำงาน ใครแผ่วก็พร้อมเสียบ ฉะนั้นทุกวันต้องไม่พร่อง สวยทุกลุกซ์ บุกทุกโซเชียล ความสามารถโดดเด่น พร้อมเป็นกระบอกเสียงและแรงขับเคลื่อน แคมเปญของเวทีอย่าง Stop The War And Violence ยุติสงครามและความรุนแรงทุกรูปแบบ

โดยมีตัวแทนสาวไทย “อุ้ม-ทวีพร พริ้งจำรัส” มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023 เข้าร่วมประกวด โดยงานนี้ เธอก็ปล่อยของสุดๆ ทั้งเดินสับ อวดรูปร่าง โพสต์ท่า เรียกว่า มีเท่าไหร่ใส่สุด ท่ามกลางกองเชียร์ แฟนคลับนางงามจากทุกสารทิศ เดินทางมาร่วมชมและเชียร์สาวงามจากทั้ง 70 ประเทศ ที่ประกวดรอบอุ่นเครื่องในชุดราตรีสุดหรู อวดความงามสุดประณีตจากฝีมือดีไซเนอร์ทั่วโลก วิบวับระยับตา ความพลิ้วไหวของงานผ้า ส่งให้ผู้สวมใสสวยสง่า ถือเป็นรอบสำคัญที่นางงามได้โชนแสงและความสวยออกมาเต็มที่ จากนั้นสะบัดกันให้สุดกับรอบชุดว่ายน้ำแบรนด์ MGI Swimwear X BIKINI PASSPORT

หลังเสร็จสิ้นการประกวด Mr.Henrique Fontes ผู้ก่อตั้ง Global Beauties ขึ้นมอบรางวัล Miss Grand Slam 2022 ให้ “ควีนเบล” อิซเบลลา เมนิน มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 ด้วยความสวยแบบกินคน มงแล้วมงอีกไปเลย ก่อนที่ทั้งฮอลล์ ร่วมแสดงความยินดีกับ บอสณวัฒน์ รับรางวัล The Best Grand Slam Pageant Of The Year การันตีคุณภาพทะยานสู่การเป็นเวทีประกวดนางงามอันดับหนึ่งของโลก ผลงานจากฝีมือและลิขสิทธิ์ของคนไทยที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

ใครจะได้ครอง “มงทอง” ต้องไปลุ้นกันในรอบตัดสิน วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 ถ่ายทอดสดทาง YouTube Chanel : Grand TV เวลา 19.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นนครโฮจิมินห์)