ม้วนเดียวจบ กางเส้นทางสีกากีสู่รัฐสภา รู้จัก ‘ผู้กองแคท’ ที่ อนุทิน เคยชมครั้งทำงานมท.

ม้วนเดียวจบ รู้จัก ‘ผู้กองแคท’ เส้นทางสีกากีสู่รัฐสภา ที่ นายกฯอนุทิน เคยชมเมื่อครั้งทำงาน มท.
ผู้กองแคท – กลับมาเป็นประเด็นที่คนให้ความสนใจอีกครั้ง สำหรับสุภาพสตรีผู้มากความสามารถ ที่รู้จักกันในชื่อ “ผู้กองแคท” หรือ ร.ต.อ.อาทิติยา เบ็ญจะปัก นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หลัง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหนังสือถึง อธิบดีกรมการปกครอง ขอยืมตัว ร.ต.อ.อาทิติยา ช่วยราชการ ที่ “สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร” โดยไม่ขาดจากตำแหน่งเดิม วันนอร์ ขอตัว ‘ผู้กองแคท อาทิติยา’ ช่วยราชการรัฐสภา เป็นกรณีพิเศษ
ผู้กองแคท เป็นใคร?
มติชนออนไลน์ รวบรวมเส้นทางข้าราชการ ตลอดจนอาชีพ และความสนใจของผู้กองแคท ได้ดังนี้
จากนักร้องลูกทุ่ง-นางสาวไทย
สู่ข้าราชการตำรวจ เต็มตัว
เลื่อนขั้น 8 ชั้นยศ ใน 4 ปี
แคท อาทิติยา (ปัจจุบันอายุ 29 ปี) เป็นนักร้องลูกทุ่ง สังกัดค่ายเพลงโกลด์ มาสเตอร์มีเดีย เดบิวต์มา 8 ปี มี 8 เพลง พร้อมเดินสายประกวดนางงามหลายเวที ไม่ว่าจะเป็น มิสแกรนด์ศรีสะเกษ 2018, มิส โปโล เอเชีย 2019 เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, มิสทัวริซึม ออฟ เดอะ โกลบ 2021, นางสาวไทย ชลบุรี 2566 และตำแหน่งล่าสุด อย่าง นางสาวไทยนครราชสีมา 2567
ผู้กองแคท เลื่อนขั้นเป็น “ว่าที่ร้อยตรีหญิง” ในปีพ.ศ. 2564 เปิดใจว่า ตอนแรกไม่ได้คิดจะรับราชการ แต่งานวงการบันเทิงไม่สามารถทำได้ตลอด เลยหาความมั่นคงให้ตัวเอง ประกอบกับมีโอกาสได้คลุกคลีกับ “คุณลุง” ที่เป็นตำรวจอยู่โคราช เลยอยากเป็นเหมือนเขา จึงมุมานะสอบเข้าจนได้เป็นตำรวจเต็มตัว
“ช่วงระยะเวลาก่อนหน้านั้นจะมีการ อบรมกอส. ทุลักทุเลมากต้องฝึกความอดทน ฝึกความเข้มแข็ง ฝึกการอยู่กลางแจ้ง แรงกดดันต่างๆ ตอนช่วงอบรมก็ขาเดี้ยงด้วย เดินไม่ได้ แต่ว่าก็ต้องฝึกกับเพื่อน มันเหนื่อยมากๆ เราก็มีความรู้สึกภูมิใจที่เราได้มาถึงตรงจุดนี้” แคทเผยและพูดถึงการแบ่งเวลา เพราะแม้จะบรรจุแล้วแต่เธอก็ไม่ละทิ้งงานร้องเพลง
“หลังจากสี่โมงครึ่งหลังเวลาราชการเราก็สามารถรับงานได้ หรือว่าแม้กระทั่ง ณ ปัจจุบัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีกิจกรรมให้ไปพบปะประชาชน กิจกรรมเพื่อสังคม เราก็สามารถนำสิ่งที่เรามีเรื่องความสามารถพิเศษด้านการร้องเพลงไปช่วยเหลือองค์กรได้ด้วย มันก็สามารถทำงานควบคู่กันได้ค่ะ โดยที่ไม่ติดขัดอะไร”
ต่อมาปี พ.ศ.2566 แคท อาทิติยา ข้าราชการตำรวจ สังกัดสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ รับผิดชอบเรื่องงานเอกสาร และงานพิธีการต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เป็นที่กล่าวถึงอีกครั้ง หลังได้รับการเลื่อนขั้น 8 ชั้นยศในเวลา 4 ปี จากยศ “สิบตำรวจตรี” เป็น “ร้อยตำรวจเอก” หลังเข้าศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งบรรจุจากบุคคลภายนอก (กอส.) กระทั่ง โฆษก ตร.ได้ออกมาเปิดเผยว่า เป็นขั้นตอนตามปกติตามกฎ
ระหว่างนั้นมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างต่อกรณีดังกล่าว หมอแอร์ พ.ต.อ.พญ.อัญชุลี เพ็ชรรัตน์ อดีตรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นักจิตวิทยา ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับผู้กองแคท พร้อมระบุว่า “ถ้ามีเรื่องไม่สบายใจก็มาปรึกษาจิตแพทย์ได้นะคะ ปล.เป็นกำลังใจให้ผู้กองแคท อาทิติยา ตั้งใจทำงานเป็นตำรวจที่ดีของประชาชน” ซึ่งผู้กองแคทก็ได้เข้าไปขอบคุณด้วย
โปรไฟล์แน่น โอนย้ายเส้นทาง
จากตร. สู่ ‘นักปกครอง’
ต่อมาปีพ.ศ.2567 ผู้กองแคท จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กลายเป็น “ว่าที่ ดร.” ก็ได้เปลี่ยนเส้นทาง จาก “ตำแหน่งรองสารวัตร กลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” โอนย้ายไปเป็น “นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักเลขานุการกรม กรมการปกครอง” ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2567
ซึ่ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เคยกล่าวถึง ผู้กองแคท ขณะทำงานที่กรมการปกครอง มท. ด้วยตอนหนึ่งในรายการรุ่นใหญ่ ของ ช่อง Nickynachat ซึ่งพูดคุยกับ นายอนุทิน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง รมว.มหาดไทย ด้วยว่า “คนนี้ไง ผู้กองแคทที่ดังๆ นี่ไม่แต่งหน้านะ จริงๆ สวยกว่านี้ “
นอกจากนี้ ผู้กองแคท ยังมีผลงานการแสดงละครจักรๆ วงศ์ๆ และทำหน้าที่ร่วมกับเพื่อนๆ สาวงามจากเวทีประกวดต่างๆ อยู่เสมอ ตลอดจนนั่งเก้าอี้ “ผู้บริหาร” บริษัท CAT Organizer และรายการลูกทุ่งประเทศไทย ททบ.5 จัดคอนเสิร์ตคาราวานลูกทุ่งหมอลำทั่วประเทศไทย อีกด้วย
