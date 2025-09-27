ส่องชีวิตรัก ผู้กองแคท ย้อนอ่านเหตุผล เลือกเดินสายขรก. เผยทำงานหลายอย่างได้ ไม่ติดขัด
ผู้กองแคท – สำหรับสตรีอายุ 29 ปี นับว่า ผู้กองแคท หรือตอนนี้ต้องเรียกว่า ปลัดแคท – ร.ต.อ.อาทิติยา เบ็ญจะปัก เป็นบุคลากรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ที่มีความสามารถรอบด้าน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ กับการเติบโตบนสายงานที่โดดเด่น
ตั้งแต่เป็นนักร้องลูกทุ่ง นางงามเดินสายคว้ามงหลายเวที ทั้งระดับจังหวัดและประเทศ มุ่งสู่ทหารหญิง ก้าวเข้าสู่การเป็น ข้าราชการตำรวจ ซึ่งทะยานติดยศ “ผู้กอง” ในวัยเพียง 27 ปี ก่อนจะโอนย้ายสายงานสู่กรมการปกครอง มท. กับตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ที่เพียงไม่กี่ปีก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “ปลัดสาวเมืองศรีสะเกษ”
อย่างไรก็ตาม ย้อนกลับไปเมื่อปี 2564 ปลัดแคท ซึ่งในขณะนั้นยังเป็น ข้าราชการตำรวจ ให้สัมภาษณ์ถึงจุดเริ่มต้นการตัดสินใจเลือกเข้า รับราชการ ว่า “ตอนแรกยังไม่ได้คิดว่าจะรับราชการ ตอนนั้นเราก็ร้องเพลงทำตามความฝันของตัวเองไปเรื่อยๆ แต่พอเรามาถึงจุดที่เริ่มโตขึ้น งานวงการบันเทิงมันทำได้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง เราไม่สามารถจะทำไปได้ตลอด ก็เลยเริ่มมองหาช่องทางความมั่นคงให้กับตัวเอง”
“มีโอกาสได้คลุกคลีกับ คุณลุงที่เป็นตำรวจอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเป็นเหมือนคุณลุง อยากจะลองผันตัวเองก็เลยศึกษาข้อมูล เราก็ทำตามกระบวนการสอบเข้าจนประสบความสำเร็จ ได้เป็นข้าราชการตำรวจเต็มตัวแล้วค่ะ เราก็ใช้ระยะเวลานานมากๆ กว่าจะประสบความสำเร็จ ก็ดีใจมากๆ ค่ะ”
“ช่วงระยะเวลาก่อนหน้านั้นจะมีการ อบรมกอส. ทุลักทุเลมากต้องฝึกความอดทน ฝึกความเข้มแข็ง ฝึกการอยู่กลางแจ้ง แรงกดดันต่างๆ ตอนช่วงอบรมก็ขาเดี้ยงด้วย เดินไม่ได้ แต่ว่าก็ต้องฝึกกับเพื่อน มันเหนื่อยมากๆ เราก็มีความรู้สึกภูมิใจที่เราได้มาถึงตรงจุดนี้”
ส่วนเรื่องเป็นศิลปินพร้อมกับเป็นตำรวจด้วยนั้น ผู้กองแคท เคยเปิดเผยไว้ว่า ทำควบคู่กันไป
“หลังจากสี่โมงครึ่งหลังเวลาราชการเราก็สามารถรับงานได้ หรือว่าแม้กระทั่ง ณ ปัจจุบัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีกิจกรรมให้ไปพบปะประชาชน กิจกรรมเพื่อสังคม เราก็สามารถนำสิ่งที่เรามีเรื่องความสามารถพิเศษด้านการร้องเพลงไปช่วยเหลือองค์กรได้ด้วย มันก็สามารถทำงานควบคู่กันได้ค่ะ โดยที่ไม่ติดขัดอะไร”
ส่วนด้านชีวิตรักของ ปลัดแคท มีรายงานว่า ที่ผ่านมา ปลัดแคท เคยคบหาดูใจกับ เพชร-ภัควรรธน์ ลีละเมฆินทร์ ทายาทของราชินีลูกทุ่งผู้ล่วงลับ พุ่มพวง ดวงจันทร์ ซึ่งเป็นที่รับรู้ในวงกว้าง แต่สุดท้ายทั้งคู่ได้จบความสัมพันธ์นี้ด้วยดี และยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
หลังจากนั้น ปลัดแคท ก็ดูจะทุ่มเทเวลาให้กับการทำงาน โดยไม่เคยเปิดเผยสเป็กหรือเรื่องราวโรแมนติกออกสื่อให้เห็นมากนัก ซึ่งอาจจะต้องติดตามลุ้นกันว่า ใครจะมีสิทธิได้เป็น เจ้าของหัวใจ สุภาพสตรีสวยเก่งคนนี้
