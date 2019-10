ไดเมชั่น ดาต้า, เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ และ เทรนนิ่ง พาร์ทเนอร์ส เปลี่ยนโฉมเป็น NTT LTD.

NTT LTD. ประกาศรวมบริษัทไอทีชั้นนำ ไดเมชั่น ดาต้า, เอ็นทีที คอม และ เทรนนิ่ง พาร์ทเนอร์ส อย่างเป็นทางการในประเทศไทย กัมพูชา เมียนมาร์ และลาว ภายใต้การบริหารของ นายสุทัศน์ คงดำรงเกียรติ

NTT Ltd. ผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกประกาศให้ ไดเมชั่น ดาต้า, เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ และเทรนนิ่ง พาร์ทเนอร์ส (Dimension Data, NTT Communications และ Training Partners) เข้าร่วมกับ 28 บริษัทชั้นนำ จากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก เพื่อเปลี่ยนโฉมเป็น NTT ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีระดับโลกโดยมีมูลค่า 11 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ในวันนี้เราขอประกาศว่า NTT Ltd. ในประเทศไทย กัมพูชา เมียนมาร์ และลาว จะอยู่ภายใต้การบริหารของ นายสุทัศน์ คงดำรงเกียรติ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำประเทศไทย จะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานในประเทศดังกล่าวให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ NTT Ltd. ได้ตั้งเป้าหมายไว้ รวมถึงการดูแลลูกค้าในประเทศ ภายใต้การดูแลของ Kim-Meng Png ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Kim-Meng Png จะดูแลรับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการบริหารงานในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม กัมพูชา ลาว เมียนมา และฟิลลิปปินส์ ภายใต้การดูแลของ จอห์น ลอมบาร์ด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โดยนายมานาบุ คาฮาระ ประธานบริษัทเอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายดูแลกลุ่มบริษัทข้ามชาติญี่ปุ่น ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ทั้งนี้ ได้มีการเปิดตัว บริษัท เอ็นทีที จำกัด (NTT Ltd.) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยได้รวมพนักงาน 40,000 คน จาก 28 บริษัท รวมถึง Dimension Data, DTSI, Emerio, NTT Communications, NTT Security, และ Training Partners มาไว้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้ NTT Ltd. โดยเราเป็นพันธมิตรกับลูกค้ากว่า 10,000 รายทั่วโลก รวมถึงองค์กรชั้นนำในด้านบริการทางการเงิน, เวชภัณฑ์, โทรคมนาคม, พลังงาน และสาธารณูปโภค ภาคการผลิตยานยนต์ และภาคเทคโนโลยี โดยการเปลี่ยนโฉมมาเป็น NTT และ NTT Ltd. ในประเทศไทยจะสามารถให้บริการด้วยทักษะและขีดความสามารถที่เหนือชั้นสำหรับเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

โดยในวันนี้ NTT Ltd. ได้ทยอยรวมเอาบริษัทชั้นนำเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ Arkadin, CAPSiDE, Communications Lifecycle Management (CLM), DPA, DTSI Group, Emerio, e-shelter, Euricom, e2y, Global IP Network (GIN), Gyron, Netmagic Solutions, NTT Communications Cloud Infrastructure Services (NTT Com CIS), NTT Communications Managed Services, NTT Global Networks, NTT Indonesia Nexcenter (NTTI Nexcenter), Oakton, RagingWire, Secure-24, SQL Services, Symmetry, Training Partners, Transatel, Viiew and WhiteHat Security.

เช่นเดียวกับความสามารถในการให้บริการโซลูชั่นอุตสาหกรรมเชิงลึกสำหรับลูกค้า NTT Ltd. ในประเทศไทย รวมถึงประเทศใกล้เคียง จะได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมของเอ็นทีทีในญี่ปุ่น รวมทั้งสามารถใช้เครือข่ายพันธมิตรได้อย่างเต็มรูปแบบ

นายจอห์น ลอมบาร์ด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก NTT Ltd. กล่าวว่า ในวันนี้เรามีความยินดีที่จะเปิดตัวแบรนด์ NTT Ltd. ในเอเชียแปซิฟิก โดยการรวมพลังของบริษัทชั้นนำ ได้แก่ Dimension Data, DTSI, Emerio, NTT Communications, NTT Security และ Training Partners เข้าร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันภายใต้แบรนด์ NTT Ltd.

“เรายินดีที่จะประกาศการแต่งตั้ง นายสุทัศน์ คงดำรงเกียรติ เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำประเทศไทย โดยการคัดเลือกผู้ที่จะมาบริหารงาน NTT Ltd. ในประเทศไทย กัมพูชา เมียนมาร์ และลาวนั้น เราได้พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถที่ยอดเยี่ยม รวมถึงผลงานที่ผ่านการพิสูจน์ในองค์กร ซึ่งผมมั่นใจว่าภายใต้การบริหารงานที่มีศักยภาพ จะทำให้เราเป็นผู้ให้บริการชั้นนำที่สามารถนำเสนอโซลูชั่นที่ชาญฉลาดและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความท้าทายด้านดิจิตอลของลูกค้าทั่วโลก”

นายสุทัศน์ กล่าวว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำ NTT Ltd. ประจำประเทศไทย กัมพูชา เมียนมาร์ และลาว ในการก้าวสู่ยุคใหม่ภายใต้แบรนด์ที่ยอดเยี่ยมและได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี รวมถึงการสร้างสิ่งที่น่าอัศจรรย์สำหรับลูกค้าและสังคม เรามีความภูมิใจมากที่ ณ วันนี้ เราจะทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและได้รับการบริการจากแบรนด์ NTT เพื่อสร้างความมั่งคั่งและความสามารถที่หลากหลายร่วมกัน”

“ด้วยประสบการณ์อันแข็งแกร่งที่มีมาอย่างยาวนาน ทั้งในด้านการให้บริการด้านไอซีที รวมถึงการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ โดยกลุ่มบริษัท NTT ได้นำเสนอโซลูชั่นไอซีทีที่ครอบคลุมการให้บริการด้าน big data, cloud, network และ security เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าของเราทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน”

“การรวมกันเป็นหนึ่งภายใต้แบรนด์ NTT Ltd.จะเป็นการสร้างพลังในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและการให้บริการแก่ลูกค้าในประเทศไทย กัมพูชา เมียนมาร์ และลาวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงศักยภาพด้านเทคโนโลยีในก้าวสู่ยุคดิจิทัล โดยเราขอให้คำมั่นว่าจะยังคงนำเสนอโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของตลาดที่ซับซ้อน รวมถึงความต้องการของลูกค้าได้ครบทุกมิติ อย่างที่เราได้รวมกันเพื่อทำสิ่งที่ดีกว่า ภายใต้แบรนด์ NTT Ltd.” นายสุทัศน์ กล่าวสรุป