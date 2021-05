Nokia C10 สมาร์ทโฟนราคาประหยัด พร้อมจำหน่ายในไทย สเปกครบเครื่องเกินราคา

“Nokia C10” พร้อมเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 3 มิ.ย.นี้ บุกตลาดมวลชน ในราคาเพียง 2,490 บาท สเปกดีเกินราคา สแกนคิวอาร์โค้ดง่าย โอน จ่าย รวดเร็ว ทุกโมบายแบงค์กิ้งของทุกธนาคาร รวมถึงแอปพลิเคชั่น เราชนะ เป๋าตังค์ หมอพร้อม รองรับการทำงานแบบ WFH และเรียนออนไลน์ หน้าจอขนาดใหญ่จัดเต็ม 6.5 นิ้วแบบHD+ ระดับคริสตัลเคลียร์ แบตอึดใช้งานเต็มวันมาพร้อมระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ (Go edition) ให้กล้องหน้าหลัง 5 ล้านพิกเซล ดีไซน์เพรียวบางพรีเมียมสไตล์สแกนดิเนเวียน ผ่านการทดสอบ พร้อมเจาะลึกใส่ใจทุกรายละเอียด คงทนตามแบบฉบับของ Nokia สามารถอัปเดตความปลอดภัยรายไตรมาสต่อเนื่องนาน 2 ปี

เอชเอ็มดี โกลบอล (HMD Global) เจ้าของลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เสริม แบรนด์โนเกียทั่วโลก เปิดตัวสมาร์ทโฟน C-series รุ่นใหม่ล่าสุด ด้วยคุณภาพการออกแบบที่เหนือกว่าดีไซน์เพรียวบางสไตล์สแกนดิเนเวียนสุดทันสมัย “Nokia C10” จึงแจ้งเกิดในพอร์ตโฟลิโอของบริษัทด้วยฐานะผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดและใส่ใจในรายละเอียดอย่างใกล้ชิด แม้แต่ตัวเคสยังได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เพื่อให้สามารถจับตัวเครื่องได้ถนัดมือ

สตีเฟน เทย์เลอร์ (Stephen Taylor) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด HMD Global กล่าวว่า “จากความนิยมใน C-series ที่เน้นความคุ้มค่าสูงเป็นพิเศษ บริษัทจึงขยายขอบเขตเพื่อสานต่อภารกิจหลักในการมอบอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เข้าถึงได้ทุกคน โดยเชื่อว่า “Nokia C10” ใหม่ จะเป็นสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดในราคาที่เอื้อมถึง ผู้ใช้งานจะสบายใจกับคุณภาพการออกแบบโทรศัพท์ Nokia ที่แข็งแกร่งและเพรียวบาง (Sleek) รวมถึงอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานตลอดทั้งวัน พร้อมด้วยความรู้สึกระดับพรีเมี่ยม ด้วยฝาหลังที่เป็นพื้นผิวแบบ ไมโครเท็กซ์เจอร์ (micro-texture) ที่ยูนิบอดี้ (unibody) สามารถถอดออกได้”

ชื่นชมกับทุกช่วงเวลา

ด้วยอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานตลอดวันและหน้าจอ HD+ ขนาด 6.5 นิ้ว ที่คมชัดอย่างน่าทึ่ง การใช้ช่วงเวลาเงียบ ๆ คนเดียวหรือการใช้เวลากับครอบครัวจะสนุกยิ่งขึ้น ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินไปกับเพลงโปรดขณะที่เดินทางไปทำงาน หรือนั่งดูภาพยนตร์กับครอบครัวได้ เพราะ “Nokia C10” ใหม่ เป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุดสำหรับทั้งคนที่ต้องการเวลาส่วนตัวของตนเองและเวลากับครอบครัว ในราคาที่ใครเห็นก็ต้องหลงรัก

“Nokia C10” ใหม่ มีแฟลช LED ด้านหน้าและด้านหลังที่จับคู่กับกล้อง HDR ทำให้สามารถถ่ายภาพและแบ่งปันช่วงเวลาพิเศษได้อย่างสวยงาม แม้ในที่แสงน้อย ไม่ว่าจะเป็นภาพเซลฟี่ในเวลาค่ำ หรือภาพที่เผลอของเด็ก ๆ เพื่อส่งเข้ากลุ่มแชทของครอบครัว

เรื่องความเร็วไว้ใจได้

ด้วย Android 11 ™ (Go edition) ที่มีให้ในเครื่อง “Nokia C10” ใหม่ จากโรงงาน มาพร้อมกับนวัตกรรมซอฟต์แวร์ล่าสุด โดยจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ HMD lab สปีดในการโหลดเร็วขึ้นกว่าเดิมถึง 20% และด้วยฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุง ข้อมูลของผู้ใช้จะมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น โดย Android ™ 11 (Go edition) จะช่วยให้หน่วยความจำในเครื่องมีพื้นที่มากขึ้นและใช้ข้อมูลน้อยลง จากการสำรวจล่าสุดที่พบว่าผู้ใช้สมาร์ทโฟนบางส่วนให้ความเชื่อมั่นลดลงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่ลูกค้าของ Nokia สามารถรู้สึกปลอดภัยที่ทราบว่าข้อมูลของทุกคนถูกเก็บไว้ในประเทศฟินแลนด์ ท่ามกลางการปกป้องข้อมูลด้วยมาตรฐานระดับสูงของสหภาพยุโรป

ออกแบบให้ทนทานใช้งานยาว

“Nokia C10” ใหม่ ผสมผสานการออกแบบจากความเฉลียวฉลาดและความเชี่ยวชาญมานานหลายทศวรรษ ทำให้สมาร์ทโฟนรุ่นนี้เป็นเหมือนการแสดงมรดกทางวัฒนธรรมของชาวสแกนดิเนเวียน ควบคู่ไปกับความทนทานที่เป็นเหมือนเครื่องหมายการค้าของสมาร์ทโฟน Nokia พร้อมคุณภาพการสร้างที่เหนือกว่าจากการทดสอบ และการใส่ใจในทุกรายละเอียด เห็นได้ชัดจากเคสที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ พร้อมพื้นผิวไมโครเท็กซ์เจอร์ทำให้จับถือได้ง่าย แม้ผู้ใช้จะเป็นเด็กที่มีมือขนาดเล็ก

“Nokia C10” ใหม่ถือเป็นผู้นำ โดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง

– เป็นสมาร์ทโฟนราคาดีที่สุด เข้าถึงได้ที่สุด ในกลุ่มรุ่นที่มีจอแสดงผล HD+ ขนาด 6.5 นิ้ว

– เป็นผู้นำด้านความปลอดภัยสำหรับโทรศัพท์มือถือที่เน้นความคุ้มค่าเป็นพิเศษ ด้วยการอัปเดตความปลอดภัยรายไตรมาสต่อเนื่อง 2 ปี

– จำหน่ายพร้อมระบบปฏิบัติการ AndroidTM 11 Go edition ทันทีที่เปิดใช้งาน ซึ่งหาได้ยากในสมาร์ทโฟนระดับราคาเดียวกัน

– ฟีเจอร์วิดีโอ HDR คู่กับแฟลช LED ด้านหน้าและด้านหลัง ช่วยยกให้การถ่ายภาพมีความเหนือชั้นขึ้นไปอีกระดับ

ด้าน ภราดร รามบุตร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอชเอ็มดี โกลบอล กล่าวเสริมว่า Nokia C10 ใหม่ เริ่มจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน มีให้เลือกสอง 2 สี ได้แก่ สี Light Purple และ สี Grey รุ่น 2/16GB ในราคาเพียง 2,490 บาท พร้อมรับฟรีเมมโมรี่การ์ด 32GB Nokia C10 นับเป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัด ที่มีศักยภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนในยุคนิวนอร์มอลได้ครบทุกการใช้งาน สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด ได้อย่างรวดเร็วและง่ายกว่า รองรับการใช้งานกับแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ“หมอพร้อม” รวมถึงแอปพลิเคชันทุกธนาคาร และแอปพลิเคชันบริการเดลิเวอรี่ต่าง ๆ Nokia C10” เป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัด คนไทยมีโอกาสเข้าถึงสมาร์ทโฟน เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วง “สังคมไร้สัมผัส” เพื่อลดการติดเชื้อโควิด-19 และช่วยให้สามารถใช้จ่ายเงินแบบไร้เงินสดได้ง่ายขึ้น ทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการทำงานช่วง WFH หรือให้บุตรหลานเรียนออนไลน์ และการฟังเพลง ดูหนัง เชื่อว่าผู้ใช้ Nokia C10 จะชื่นชอบและไว้ใจ เพราะแม้จะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเริ่มต้น ราคาประหยัด แต่มั่นใจว่าผู้ใช้งานจะ Love it รักเลย และ Trust it ไว้ใจได้ รวมถึง Keep it ใช้งานได้นานกว่า ด้วยคุณภาพของวัสดุที่ทนทาน และยังมีบริการหลังการขาย Nokia Mobile Care Delivery รองรับการซ่อมบำรุงเครื่องได้ทั่วประเทศไทย ด้วยคอนเซปต์” อยู่ที่ไหนก็ซ่อมได้

Nokia C10 เป็นสมาร์ทโฟนราคา 2,490 บาท สเปคเกินราคา มาพร้อมกล้องความละเอียดหน้าจอ HD ความละเอียด 720 x 1600 จอขนาดใหญ่ 6.5 นิ้ว ระดับคริสตัลเคลียร์ที่ใหญ่และคมชัด แบตเตอรี่ความจุถึง 3,000 mAh ใช้งานต่อเนื่องนานตลอดวัน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสมาร์ทโฟน Nokia มาพร้อมระบบปฏิบัติการ AndroidTM 11 Go edition