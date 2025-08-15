17 ปีมหากาพย์ (คดี) ‘วัดกัลยาณ์’ รื้อยีบเจดีย์เจ้าจอม-ราชสกุลประวิตร
เป็นอีกหนึ่งมหากาพย์แห่งวงการวัดวาและศิลปวัฒนธรรม สำหรับกรณีวัดกัลยาณมิตร รื้อทำลายโบราณสถานในขอบเขตพื้นที่อาราม กระทั่งล่าสุด ราชสกุลประวิตร ซึ่งถูกทางวัดรื้อพระเจดีย์บรรจุพระอัฐิบรรพบุรุษ ขีดเส้น 15 วันให้วัดสร้างคืนในรูปแบบเดิม ตำแหน่งเดิม หลังศาลพิพากษามาตั้งแต่ปี 2566
เคสนี้ เป็นกรณีตัวอย่าง ทั้งความเสียหาย ความวุ่ยวายอลหม่าน อีกทั้งความยืดเยื้อยาวนานถึง 17 ปีบวกๆ
วัดและเจ้าอาวาสเจอฟ้องทั้งจากราชสกุลประวิตร ทั้งจากกรมศิลปากร ในยุคสายแข็ง อย่าง ‘บวรเวท รุ่งรุจี’ นั่งเก้าอี้อธิบดี
และนี่คือไทม์ไลน์คราาวๆ จากปี 2551 ถึงวันพิพากษา ก่อนมาสู่วันนี้ 15 วันสุดท้ายที่ถูกขีดเส้นใต้โดยผู้เสียหายที่ต่อสู้มานานเกือบ 2 ทศวรรษ
พ.ค.51 วัดกัลยาณ์ฯ รื้อเจดีย์บรรจุพระอัฐิเจ้าจอมมารดาแช่ม ในรัชกาลที่ 5 และพระญาติวงศ์ราชสกุล ประวิตร
มิ.ย.51 ราชสกุลประวิตร ชี้แจงกับเจ้าอาวาส ลงนามข้อตกลงร่วมกันว่าจะสร้างเจดีย์แทนองค์เดิม แต่ต่อมา วัดกลับสร้างศาลารายทับ
ปี 52 ราชสกุลประวิตรยื่นฟ้องศาล กรมศิลปากร เป็นจำเลยที่หนึ่ง เหตุปล่อยปละให้ทำลายโบราณสถาน วัดกัลยาณ์ เป็นจำเลยที่ 2
ปี 53 กรมศิลปากร รับสารภาพว่ามีความผิด แต่วัดกัลยาณ์ฯ ปฏิเสธข้อกล่าวหา และสู้คดีจนถึงศาลปกครองสูงสุด ต่อมาศาลพิพากษาว่าเจ้าอาวาสผิด ม.157
กรมศิลปากรฟ้องวัดกัลยาณ์ฯ และเจ้าอาวาส ศาลพิพากษาจำคุก 3 ปี ปรับ 30,000 บาท
ปี 61 มรว.สุชาติจันทร์ ประวิตร ยื่นฟ้อง (คดีศาลแพ่งธนบุรี พ.1319/2561)
ส.ค. 62 ศาลแพ่งธนบุรีพิพากษาให้วัดกัลยาณ์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และสร้างเจดีย์เจ้าจอมมารดาแช่มตามแบบเดิมแต่วัดอุทธรณ์
ปี 66 ศาลพิพากษายืน
