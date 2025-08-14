ราชสกุลประวิตร ให้เวลา15วัน วัดกัลยาณมิตร สร้างคืน สถูป เจ้าจอมมารดาแช่ม ตามคำสั่งศาล

ราชสกุลประวิตร ให้เวลา15วัน วัดกัลยาณมิตร สร้างคืนสถูป เจ้าจอมมารดาแช่ม ตามคำสั่งศาล
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม นายวิฑูรย์ เก่งงาน ในฐานะทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย ราชสกุลประวิตร พร้อมด้วย พล.อ.ม.ล.สุปรีดี ประวิตร และ นายเชียรช่วง กัลญาณมิตร ร่วมแถลงข่าวเรียกร้องความเป็นธรรม และเรียกร้องให้ พระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกา ในคดีทุบทำลายสถูปเจดีย์เจ้าจอมมารดาแช่ม และหม่อมเจ้าราชสกุลประวิตร ซึ่งพิพากษาให้วัดกัลยาณมิตรฯต้องปฏิบัติตามคำพิพากษา โดยทุบศาลาลาย และสร้างสถูปเจดีย์ตามแบบเจ้าจอมมารดาแช่มใหม่
นายเชียรช่วง กล่าวว่า วัดกัลญาณมิตรก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2368 (ร.3) และได้รับขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในปี 2492 แต่เมื่อพระพรหมกวีเข้ามารับตำแหน่งเจ้าอาวาสเมื่อปี 2546 ก็มีการเริ่มทุบโบราณสถานในวัดเรื่อยมาโดยไม่มีการขออนุญาต กระทั่งปี 2551 ได้มีการทุบทำลายสถูป ซึ่งภายในบรรจุอัฐิเจ้าจอมมารดาแช่ม เจ้าจอมมารดาของรัชกาลที่ 5 และบรรพบุรุษของราชสกุลประวิตรและตระกูลกัลยาณมิตรอยู่ด้วยกันอีกหลายคน ตระกูลกัลยาณมิตร
นายเชียรช่วง ยังกล่าวต่อว่า จึงดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ในปี 2552 โดยมีกรมศิลปากร เป็นจำเลยที่หนึ่ง ที่ปล่อยปละให้มีการทุบทำลายโบราณสถาณในวัด และจำเลยที่ 2 คือ วัดกัลยาณมิตร ต่อมาปี 2553 กรมศิลปากร ยอมรับสารภาพว่ามีความผิด แต่ทางวัดปฏิเสธข้อกล่าวหา และสู้คดีจนถึงศาลปกครองสูงสุด ซึ่งต่อมาศาลก็มีคำพิพากษาว่าทางเจ้าอาวาสมีความผิดตามมาตรา 157 เป็นเจ้าพนักงานปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
จากนั้นปี 2553 กรมศิลปากรจึงฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ดำเนินคดีวัดกัลญาณมิตร และพระพรหมกวี เจ้าอาวาส ในความผิดมาตรา 157 ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ต่อมาศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุก 3 ปี ปรับ 30,000 บาท แต่จำเลยรับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง เหลือจำคุก 1 ปี 6 เดือน แต่จำเลยเป็นพระภิกษุซึ่งปฏิบัติตนอยู่ในศีล และได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวง และไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน จึงให้รอลงอาญา 1 ปี
ขณะที่ พล.อ.ม.ล.สุปรีดี กล่าวว่าส่วนของราชสกุลประวิตรว่า ได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สน.บุปผาราม ว่ามีการทุบทำลายสถูปของบรรพบุรุษ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 จากนั้นจึงได้มีการเจรจาทำMOU ระหว่างราชสกุลกับเจ้าอาวาส โดยให้ยินยอมจะสร้างสถูปรูปแบบและตำแหน่งเดิมคืนให้ แต่จะอาวาสไม่ปฏิบัติตาม กลับสร้างศาลารายขึ้นคร่อมทับแทน
กระทั่งเมื่อปี 2561 ทางราชสกุลประวิตรจึงดำเนินการฟ้องร้องศาลแพ่งธนบุรี เพื่อให้ทางวัดสร้างสถูปบริเวณเดิม จนกระทั่งเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ศาลฎีกาพิพากษาให้ทางวัดรื้อศาลาราย และสร้างสถูปบริเวณเดิม แต่จนถึงขณะนี้ทางวัดก็ไม่ได้ดำเนินการตามคำสั่งศาล ทางราชสกุลจึงร้องสื่อมวลชนในครั้งนี้ ยืนยันหากตนจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายก็สามารถทำได้ แต่ราชสกุลมีความประสงค์เพียงอย่างเดียว คือ การสร้างสถูปรูปแบบเดิมคือในตำแหน่งเดิม จึงไม่ฟ้องร้องเป็นคดีอาญา เพราะอยากดำเนินการอย่างนุ่มนวลที่สุด
ด้านนายวิฑูรย์ เก่งงาน ทนายความ กล่าวว่าตนจะให้ให้เวลาทางวัด 15 วันในการตอบรับดำเนินการตามคำพิพากษาศาล แต่หากไม่มีการตอบรับก็จะยื่นเรื่องต่อไปยังกรมบังคับคดี เพื่อนำผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการทุบศาลารายและก่อสร้างสถูปต่อไป