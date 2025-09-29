นักโบราณคดี สำรวจถ้ำตากึง-ถ้ำกา-ปางเปือย แหล่งโบราณคดีใหม่ ซ่อนตัวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด
เมื่อเร็วๆนี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) รายงานว่า นายมงคล คำสุข หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด และหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบาวยาง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและนำทางคณะนักวิชาการโบราณคดีจากสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย เข้าสำรวจและบันทึกภาพแหล่งโบราณคดีสำคัญภายในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หลังจากที่ได้ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าสำรวจเพื่อยืนยันและจัดเก็บข้อมูลทางประวัติศาสตร์
คณะนักวิชาการฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจและบันทึกภาพแหล่งโบราณคดีถ้ำตากึง และถ้ำกา ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ท้องที่ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ ยังได้เข้าสำรวจไปถึงแหล่งโบราณคดีปางเปือย ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูขัด ในท้องที่ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย
การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการเก็บข้อมูลและบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของประเทศที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อการศึกษาและอนุรักษ์ต่อไปในอนาคต