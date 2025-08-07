ตร.นำตัว ไฮโซลูกนัท ฝากขังศาล พบผลตรวจปัสสาวะ ‘สีม่วง’ เจ้าตัวไม่เครียด เหยื่อแจ้งความอีก 1

ตร.นำตัว ไฮโซลูกนัท ฝากขังศาล พบผลตรวจปัสสาวะ ‘สีม่วง’ เจ้าตัวไม่เครียด ปัดตอบทำร้ายเหยื่อ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ สน.คลองตัน ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ดส. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ 191 (อรินทราช) บุกเข้าจับกุม นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย หรือไฮโซลูกนัท ในข้านพักย่านพัฒนาการ พร้อมดำเนินคดีในข้อหาครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง ยังคงถูกคุมขังอยู่ที่สถานีตำรวจ หลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมเมื่อวานนี้
โดยช่วงเช้าที่ผ่านมาญาติได้เดินทางเข้ามาเยี่ยม นำกาแฟและอาหารมามอบให้ ซึ่งระหว่างถูกควบคุมตัวไม่ได้มีอาการเครียดแต่อย่างใด อยู่ในอาการที่ปกติ และไม่ได้มีการร้องขออะไรเป็นพิเศษ ยังคงนอนหลับพักผ่อนอยู่ในห้องขัง ต่อมาเวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายธนัตถ์ ออกจากห้องขัง เพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือก่อนนำตัวไปขอฝากขังที่ศาลอาญาพระโขนงต่อไป
คดีดังกล่าว สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเช้าวานนี้ (6 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี (กก.ดส.) กองบัญชาการตำรวจนครบาล นำกำลังเข้าจับกุม นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย หรือไฮโซลูกนัท อายุ 33 ปี หลังนำหมายศาลเข้าตรวจค้นบ้านพักในเขตสวนหลวง พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนและยาเสพติดได้จำนวนมาก
ต่อมาเมื่อเวลา 13.00 น. พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัว นายธนัตถ์ หรือไฮโซลูกนัท ผู้ต้องหา เพื่อนำตัวส่งฝากขังศาลอาญาพระโขนง ในข้อหา มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ และมียาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคนหรือโคคาอีน) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.คลองตัน ได้พาตัวไฮโซลูกนัท หลบสื่อมวลชนออกทางประตูด้านหลังโรงพัก ก่อนขึ้นรถไปศาลพระโขนงทันที
นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวสังเกตว่า ไฮโซลูกนัทมีสีหน้าเรียบเฉย และที่บริเวณดวงตาข้างขวาปูดบวม โดยไฮโซลูกนัทได้บอกว่า “เจ้าหน้าที่ดูแลดีทุกคนครับ” เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าได้มีการบังคับให้เหยื่อเสพยาหรือไม่ ด้านไฮโซลูกนัท ทำสีหน้ายิ้มเยาะ ก่อนตอบว่า “นี่ถามเรื่องอะไรเนี่ย” ต่อข้อคำถามว่า ได้ทำร้ายร่างกายผู้เสียหายหรือไม่ ไฮโซลูกนัทตอบว่า “ผมมาเรื่องอาวุธปืน”
มีรายงานว่า สำหรับคดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคม เจ้าหน้าที่ ดส. ได้รับแจ้งจากหญิงสาวผู้เสียหายซึ่งทำงานเอนเตอร์เทนว่า ถูกไฮโซลูกนัท ทำร้ายร่างกายและบังคับให้เสพยาเสพติด โดยไฮโซลูกนัทมักจะชอบเรียกเด็กเอนเตอร์เทนมาปาร์ตี้ที่บ้านอยู่บ่อยครั้ง คราวละหลายคน จนกระทั่งเมื่อช่วงประมาณ 2 อาทิตย์ก่อน ไฮโซลูกนัทได้เรียกเด็กเอนเตอร์เทน 3 คนมาที่บ้าน ก่อนที่จะบีบบังคับให้เด็กเอนเตอร์เทนเสพยาเสพติดและร่วมประเวณี ซึ่งตัวไฮโซลูกนัทก็ร่วมเสพยาเสพติดด้วย
ต่อมาก็มีเด็กเอ็นเตอร์เทนรายหนึ่งหลบหนีออกมาจากบ้านได้ ก่อนจะไปเข้าแจ้งความกับตำรวจ กก.ดส. ซึ่งเด็กเอนเตอร์เทนรายดังกล่าวมีพยานหลักฐานเป็นภาพถ่ายอาวุธปืนภายในบ้าน พอเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนก็พบว่าคดีมีมูล จึงได้ขออำนาจศาลอาญาพระโขนงออกหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ประเมินแล้วเห็นว่า เนื่องจากไฮโซลูกนัทมีอาวุธปืน จึงเกรงว่าจะได้รับอันตราย จึงประสานไปยังผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อให้จัดกำลังหน่วยอรินทราช 26 ร่วมชุดจับกุมของ กก.ดส.
โดยเมื่อวานนี้ ขณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านของไฮโซลูกนัท พบว่าตัวไฮโซลูกนัทมีท่าทีมึนเมา พกอาวุธปืนติดตัวและขึ้นลำไว้ คาดว่าเตรียมต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ แต่พอไฮโซลูกนัทเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดอรินทราชมีอาวุธครบมือ จึงได้ยอมวางอาวุธให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมแต่โดยดี ก่อนที่จะดำเนินการตรวจค้นพบของกลาง
ส่วนในคลิปจับกุมจะเห็นว่า มีผู้หญิงรายหนึ่งอยู่ภายในบ้าน ทราบว่าหญิงรายดังกล่าวเป็นเด็กเอ็นเตอร์เทนที่เพิ่งถูกจ้างมา แต่ยังไม่ได้ถูกไฮโซลูกนัททำอะไร
สำหรับตัวไฮโซลูกนัทเองนั้น พบว่า ครอบครองและเสพโคเคนและยาไอซ์เป็นประจำ รวมทั้งมักจะบังคับให้เด็กเอนเตอร์เทนที่เรียกมาให้บริการร่วมเสพยาเสพติดดังกล่าวด้วย ซึ่งทางทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจปัสสาวะไฮโซลูกนัท พบว่า “ปัสสาวะสีม่วง” ส่วนเรื่องอาวุธปืนนั้น เบื้องต้นทราบว่า ไฮโซลูกนัทเป็นคนชื่นชอบสะสมอาวุธปืน โดยเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการนำอาวุธปืนไปตรวจสอบอย่างละเอียดว่า เป็นปืนจริงหรือปืนปลอมและเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องหรือไม่
ในส่วนการทำร้ายร่างกายนั้น เบื้องต้นอยู่ระหว่างการประสานให้ผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์ที่ สน.คลองตัน และสอบปากคำ ซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุ เพื่อดำเนินคดีไฮโซลูกนัทในเรื่องทำร้ายร่างกาย โดยมีข้อมูลพบว่า ไฮโซลูกนัทมีพฤติกรรมเรียกเด็กเอนฯ มาใช้บริการ และบังคับให้เสพยาเสพติด และทำร้ายร่างกาย ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลว่า มีเด็กเอนฯ กี่รายที่ตกเป็นเหยื่อของไฮโซลูกนัท หากใครที่เคยเป็นเหยื่อของไฮโซลูกนัท ขอให้ไปดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สน.คลองตัน หรือ กก.ดส.ได้
โดยมีรายงานข่าวแจ้งอีกว่า ล่าสุดมีหญิงสาวผู้เสียหายอีก 1 ราย ที่ทราบข่าวประสานมายัง กก.ดส. เพื่อมาให้ข้อมูลและแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหาต่อไป