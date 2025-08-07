เปิดนาทีบุกจับ ไฮโซลูกนัท ขึ้นลำปืนเตรียมสู้ตร. เผยพฤติการณ์ชอบปาร์ตี้หญิง-ขู่ร่วมเสพยา
ไฮโซลูกนัท – เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ที่ สน.คลองตัน ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ดส. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ 191 (อรินทราช) บุกเข้าจับกุม นายธนัตถ์ ธนากิจอำนวย หรือไฮโซลูกนัท ในข้านพักย่านพัฒนาการ พร้อมดำเนินคดีในข้อหาครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง ยังคงถูกคุมขังอยู่ที่สถานีตำรวจ หลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมเมื่อวานนี้ (6 ส.ค.) ก่อนนำตัวไปฝากขังศาลอาญาพระโขนงในช่วงเที่ยงของวันนี้ (7 ส.ค.)
มีรายงานว่า สำหรับคดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคม เจ้าหน้าที่ ดส. ได้รับแจ้งจากหญิงสาวผู้เสียหายซึ่งทำงานเอนเตอร์เทนว่า ถูกไฮโซลูกนัท ทำร้ายร่างกายและบังคับให้เสพยาเสพติด โดยไฮโซลูกนัทมักจะชอบเรียกเด็กเอนเตอร์เทนมาปาร์ตี้ที่บ้านอยู่บ่อยครั้ง คราวละหลายคน จนกระทั่งเมื่อช่วงประมาณ 2 อาทิตย์ก่อน ไฮโซลูกนัทได้เรียกเด็กเอนเตอร์เทน 3 คนมาที่บ้าน ก่อนที่จะบีบบังคับให้เด็กเอนเตอร์เทนเสพยาเสพติดและร่วมประเวณี ซึ่งตัวไฮโซลูกนัทก็ร่วมเสพยาเสพติดด้วย
ต่อมาก็มีเด็กเอ็นเตอร์เทนรายหนึ่งหลบหนีออกมาจากบ้านได้ ก่อนจะไปเข้าแจ้งความกับตำรวจ กก.ดส. ซึ่งเด็กเอนเตอร์เทนรายดังกล่าวมีพยานหลักฐานเป็นภาพถ่ายอาวุธปืนภายในบ้าน พอเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนก็พบว่าคดีมีมูล จึงได้ขออำนาจศาลอาญาพระโขนงออกหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ประเมินแล้วเห็นว่า เนื่องจากไฮโซลูกนัทมีอาวุธปืน จึงเกรงว่าจะได้รับอันตราย จึงประสานไปยังผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อให้จัดกำลังหน่วยอรินทราช 26 ร่วมชุดจับกุมของ กก.ดส.
โดยเมื่อวานนี้ ขณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านของไฮโซลูกนัท พบว่าตัวไฮโซลูกนัทมีท่าทีมึนเมา พกอาวุธปืนติดตัวและขึ้นลำไว้ คาดว่าเตรียมต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ แต่พอไฮโซลูกนัทเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดอรินทราชมีอาวุธครบมือ จึงได้ยอมวางอาวุธให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมแต่โดยดี ก่อนที่จะดำเนินการตรวจค้นพบของกลาง
ส่วนในคลิปจับกุมจะเห็นว่า มีผู้หญิงรายหนึ่งอยู่ภายในบ้าน ทราบว่าหญิงรายดังกล่าวเป็นเด็กเอ็นเตอร์เทนที่เพิ่งถูกจ้างมา แต่ยังไม่ได้ถูกไฮโซลูกนัททำอะไร
สำหรับตัวไฮโซลูกนัทเองนั้น พบว่า ครอบครองและเสพโคเคนและยาไอซ์เป็นประจำ รวมทั้งมักจะบังคับให้เด็กเอนเตอร์เทนที่เรียกมาให้บริการร่วมเสพยาเสพติดดังกล่าวด้วย ซึ่งทางทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจปัสสาวะไฮโซลูกนัท พบว่า “ปัสสาวะสีม่วง”
ส่วนเรื่องอาวุธปืนนั้น เบื้องต้นทราบว่า ไฮโซลูกนัทเป็นคนชื่นชอบสะสมอาวุธปืน โดยเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการนำอาวุธปืนไปตรวจสอบอย่างละเอียดว่า เป็นปืนจริงหรือปืนปลอมและเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องหรือไม่
ในส่วนการทำร้ายร่างกายนั้น เบื้องต้นอยู่ระหว่างการประสานให้ผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์ที่ สน.คลองตัน และสอบปากคำ ซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุ เพื่อดำเนินคดีไฮโซลูกนัทในเรื่องทำร้ายร่างกาย
โดยมีข้อมูลพบว่า ไฮโซลูกนัทมีพฤติกรรมเรียกเด็กเอนฯ มาใช้บริการ และบังคับให้เสพยาเสพติด และทำร้ายร่างกาย ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลว่า มีเด็กเอนฯ กี่รายที่ตกเป็นเหยื่อของไฮโซลูกนัท หากใครที่เคยเป็นเหยื่อของไฮโซลูกนัท ขอให้ไปดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สน.คลองตัน หรือ กก.ดส.ได้ ซึ่งล่าสุดมีผู้เสียหายเดินทางมาแจ้งความเพิ่มแล้ว
