อดีตเจ้าคณะจ.พิจิตร-อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่ฯ ปฏิเสธทุจริตเงินวัด เปย์สีกากอล์ฟ ลั่นไม่ได้เป็นรักแรก

อดีตพระ ‘กิ๊กสีกากอล์ฟ’ ยังปากแข็ง ยืนกรานปฏิเสธ ทุจริตเงินวัดเปย์สาว
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กล่าวถึงความคืบหน้าการจับกุม 3 ผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับสีกากอล์ฟว่า วันนี้เป็นการสืบสวนขยายผลจากคดีสีกากอล์ฟที่ก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการทางพระธรรมวินัยไปเรียบร้อย แต่ในส่วนนี้เป็นเรื่องของอาญาทุจริต เมื่อพบความชัดเจนจึงขออำนาจจากศาลอาญาทุจริตกลางออกหมายจับ
พล.ต.ต.จรูญเกียรติกล่าวว่า ผู้ต้องหามีทั้งหมด 3 คน เป็นอดีตพระ 2 คน ประกอบด้วย เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร และเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท รวมถึงคนรับใช้ของเจ้าอาวาส ซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังสอบปากคำอยู่ เบื้องต้นยังไม่มีใครให้การรับสารภาพ แต่ก็เป็นเรื่องของผู้ต้องหาที่จะให้การอย่างไรก็ได้
“จากแนวทางสืบสวนพบว่าเจ้าอาวาสวัดใหญ่ฯนำเงินโอนให้สีกากอล์ฟเป็นรายวันมานาน รวมเป็นเงินกว่า 7 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินจากบัญชีวัด ส่วนคนรับใช้ก็ทุจริตเงินวัดไปใช้ส่วนตัว ซึ่งเป็นการโกงเงินค่าเช่าเรือของวัด ส่วนอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรก็มีการทุจริตเงินมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) 3 ล้านบาท ไปใช้ส่วนตัว แต่ไม่ได้ให้สีกากอล์ฟ” พล.ต.ต.จรูญเกียรติกล่าว
เมื่อถามว่า มีการพูดคุยกับอดีตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรหรือไม่ว่าเป็นรักแรกของสีกากอล์ฟ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ตอบว่า เท่าที่พูดคุยยังไม่ได้ตอบว่าเป็นรักแรก อ้างว่าสีกากอล์ฟคิดไปเอง ไม่ได้รักแรกอะไรด้วย หลังจากนี้จะมีการขยายผลกับพระที่ลาสิกขาไปแล้ว โดยจะทำคู่ขนานไปกับเรื่องพระธรรมวินัย หากพบความผิดใครเพิ่มก็ต้องดำเนินคดี