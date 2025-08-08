ด่วน! จับคาสำนักงาน ‘เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.-กำนัน’ ออกเอกสิทธิ์ให้นายทุน รุกป่าทำรีสอร์ตดังสระบุรี

บิ๊กเต่า นำทีมบุกจับเจ้าหน้าที่ สปก. – กำนัน สระบุรี ทุจริตออกเอกสิทธิ์ บุกรุกที่ป่าทำรีสอร์ตภูนับดาว
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 8 สิงหาคม พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ป. นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายฯ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นำกำลังเข้าตรวจค้นสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี เพื่อจับกุม นายวิชยุตม์ อายุ 42 ปี นายช่างสำรวจชำนาญงาน สปก.สระบุรี และ นายสิปปกร อายุ 57 ปี กำนันตำบลหนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก ตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ข้อหา เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ, เป็นเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกันปฏิบัติหรือเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ, เป็นเจ้าพนักงานแต่กลับร่วมกันกระทำการรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ” หลังพบใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนเข้าบุกรุกหรือครอบครองที่ป่าไม้ ในพื้นที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีการตรวจสอบพบ คาเฟ่รีสอร์ตหรูชื่อดัง ใน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ก่อสร้างบุกรุกผืนป่า จึงเร่งขยายตรวจสอบที่ไปที่มาของการเข้าครอบครองที่ดินดังกล่าวของนายทุน จนกระทั่งพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนด้วยการออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 เพื่อใช้อ้างสิทธิเข้าครอบครอง
สำหรับ กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่ร่วมกันกระทำผิดดังกล่าว มีด้วยกันทั้งหมด 6 คน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอย่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยพบหลักฐานว่าทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับนายทุนโดยมิชอบ แบ่งหน้าที่กันทำงานอย่างชัดเจน อาทิ เซ็นใบรับรองสภาพพื้นที่เป็นเกษตรกรรม ทั้งที่ยังเป็นป่าธรรมชาติ และออกใบรับรองคุณสมบัติผู้ขอโดยไม่ตรวจสอบจริง รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบรังวัดพื้นที่ด้วย
อ่านต่อ – เปิดพฤติการณ์ 6 จนท.รัฐ ทุจริตเอกสิทธิ์ให้รีสอร์ตดังรุกป่าสระบุรี รวบแล้ว 5 ราย เผ่นแนบ 1
ทั้งนี้ มีรายงานว่า หลังพนักงานสอบสวน บก.ปปป.รวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด 6 ราย จนนำมาสู่การเข้าจับกุมในครั้งนี้ เบื้องต้นสามารถจับกุมได้แล้ว 3 ราย ประกอบด้วย นายวิชยุตม์ นายช่างสำรวจชำนาญงาน สปก.สระบุรี นายสิปปกร กำนันตำบลหนองย่างเสือ และนายอรุณ ฝ่าายกฎหมาย ส.ป.ก.สระบุรี (จับกุมได้ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กทม.) อายุ 56 ปี ที่เหลืออีก 3 อยู่ระหว่างการติดตามตัว
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าบุกจับ นายวิชยุตม์ (สงวนนามสกุล) เป็นนายช่างสำรวจชำนาญงาน กลุ่มงานช่างและแผนที่ ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี และ กำนัน ต.หนองย่างเสือ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการอ่านหมายจับ และระหว่างอ่านหมาย นายวิชยุตม์ มีสีหน้าเรียบเฉย แต่ก็ยืนยันว่าตนเองคือบุคคลตามหมายจับ
โดย พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ได้มีการซักถามผู้ต้องหาว่ารู้หรือไม่ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ ส.ป.ก. และพื้นที่ป่า ซึ่ง นายวิชยุตม์ ได้ปฏิเสธบอกว่าไม่รู้ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ส.ป.ก. และพื้นที่ป่า ก่อนที่นายวิชยุตม์ จะบอกกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและสื่อมวลชนว่าจะขอไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน และได้ยืนยันกับสื่อมวลชนสั้นๆ ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น และไม่ได้ถูกบังคับให้ไปรางวัดที่ดินในบริเวณดังกล่าว แต่เมื่อถามว่าทราบหรือไม่ว่าพื้นที่ที่เข้าไปนั้นเป็นพื้นที่ ส.ป.ก. ด้านนายวิชยุตม์ บอกว่า “ขอไม่ตอบ”
ส่วน กำนัน ต.หนองย่างเสือ สื่อมวลชนพยายามที่จะสอบถามว่าเป็นคนในพื้นที่รู้หรือไม่ เกี่ยวกับที่ดินดังกล่าว ด้านกำนันไม่ตอบคำถามสื่อมวลชน ก่อนที่จะมีสีหน้าที่เคร่งเครียด
ก่อนที่ต่อมา พล.ต.ต.จรูญเกียรติ จะนำตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ขึ้นมาที่ห้องประชุม และสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตนเอง ก่อนที่จะแถลงข่าวรายละเอียดของคดีอีกครั้ง ในช่วงบ่ายของวันนี้