เปิดพฤติการณ์ 6 จนท.รัฐ ทุจริตเอกสิทธิ์ให้รีสอร์ตดังรุกป่าสระบุรี รวบแล้ว 5 ราย เผ่นแนบ 1

เปิดพฤติการณ์ 6 จนท.รัฐ ทุจริตเอกสิทธิ์ให้รีสอร์ตดังรุกป่าสระบุรี รวบแล้ว 3 เหลืออีก 3
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม จากกรณี มีการตรวจสอบพบ คาเฟ่รีสอร์ตหรูชื่อดัง ใน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ก่อสร้างบุกรุกผืนป่า จึงเร่งขยายตรวจสอบที่ไปที่มาของการเข้าครอบครองที่ดินดังกล่าวของนายทุน จนกระทั่งพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนใช้อำนาจหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนด้วยการออกเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 4-01 เพื่อใช้อ้างสิทธิเข้าครอบครอง
ตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ข้อหา เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ, เป็นเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกันปฏิบัติหรือเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ, เป็นเจ้าพนักงานแต่กลับร่วมกันกระทำการรับรองเอกสารอันเป็นเท็จ” หลังพบใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนเข้าบุกรุกหรือครอบครองที่ป่าไม้ ในพื้นที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
พนักงานสอบสวน บก.ปปป.รวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด 6 ราย สามารถจับกุมได้แล้ว 5 ราย ดังนี้ 1.นายอรุณ ฝ่ายกฎหมาย ส.ป.ก.สระบุรี จับกุมได้ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กทม. 2.นายวิชยุตม์ เจ้าหน้าที่รังวัด ส.ป.ก.สระบุรี และ 3.นายสิปกร กำนันตำบลหนองย่างเสือ จับกุมได้ที่ สปก.สระบุรี 4.นายบรรจง ปฏิรูปจังหวัดหนองบัวลำภู (อดีตปฏิรูปจังหวัดสระบุรี) จับกุมได้ที่ สปก.หนองบัวลำพู
ขณะที่ 5.นายกิติวุฒิ ศัพทเสวี ผอ.กฎหมายรรท.ปฏิรูปที่ดินสระบุรี ติดต่อเจ้ามอบตัว และ 6.นายพลกฤษณ์ สุขแพทย์ ผู้ช่วยรังวัด ส.ป.ก.สระบุรี ผู้ต้องหายังหลบหนี เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบสวน
สำหรับ กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่ร่วมกันกระทำผิดดังกล่าว มีด้วยกันทั้งหมด 6 คน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อย่าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยพบหลักฐานว่าทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับนายทุนโดยมิชอบ แบ่งหน้าที่กันทำงานอย่างชัดเจน อาทิ เซ็นใบรับรองสภาพพื้นที่เป็นเกษตรกรรม ทั้งที่ยังเป็นป่าธรรมชาติ และออกใบรับรองคุณสมบัติผู้ขอโดยไม่ตรวจสอบจริง รวมทั้งการจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบรังวัดพื้นที่ด้วย
อย่างไรก็ตาม พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ได้ซักถามผู้ต้องหาว่ารู้หรือไม่ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ ส.ป.ก. และพื้นที่ป่า ซึ่ง นายวิชยุตม์ ได้ปฏิเสธบอกว่าไม่รู้ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ส.ป.ก. และพื้นที่ป่า ก่อนที่นายวิชยุตม์ จะบอกกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและสื่อมวลชนว่าจะขอไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน และได้ยืนยันกับสื่อมวลชนสั้นๆ ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น และไม่ได้ถูกบังคับให้ไปรางวัดที่ดินในบริเวณดังกล่าว แต่เมื่อถามว่าทราบหรือไม่ว่าพื้นที่ที่เข้าไปนั้นเป็นพื้นที่ ส.ป.ก. ด้านนายวิชยุตม์ บอกว่า “ขอไม่ตอบ”
ส่วน กำนัน ต.หนองย่างเสือ สื่อมวลชนพยายามที่จะสอบถามว่าเป็นคนในพื้นที่รู้หรือไม่ เกี่ยวกับที่ดินดังกล่าว ด้านกำนันไม่ตอบคำถามสื่อมวลชน ก่อนที่จะมีสีหน้าที่เคร่งเครียด
