กองปราบฯ ชี้ ปมหมอบี มีมูล ขอตรวจหลักฐานให้ชัด-สอบปากคำเพิ่ม ก่อนดำเนินคดี
กรณีหมอดูชื่อดังที่ถูกกล่าวหาว่า ไปเปิดบัญชีในนามของวัดดัง แต่กลับนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือส่งเงินให้วัดไม่ครบทั้งหมด ล่าสุดนายเสกสันน์ ทรัพย์แสนสุข หรือ หมอบี รีบหอบหลักฐานเข้าให้ข้อมูลกองปราบฯ แต่ยังไม่ถูกดำเนินคดีตามที่เป็นข่าวไปแล้วนั้น
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รอง ผบก.ป. เปิดเผยว่า สำหรับหลักฐานยอดเงินบริจาค และการเบิกเงินของหมอบี จากการตรวจสอบพบว่า มีการมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปเบิกเงินถึง 101 ครั้ง รวมเป็นเงิน 204 ล้านบาท ช่วงระหว่างเดือน พ.ย.64 ถึง 16 เม.ย.68 ส่วนช่วงปี 2562-2563 หลักฐานทั้งหมดมีเป็นจำนวนมาก ทางพนักงานสอบสวนกำลังเร่งตรวจสอบ เนื่องจากเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจทางพล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.จึงสั่งการลงมาให้เร่งดำเนินการ
พ.ต.อ.เอนก กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้ประเด็นดังกล่าวได้มีการสอบปากคำตัวหมอบีแล้ว รวมถึงคนสนิทที่รับมอบอำนาจไปเบิกถอนเงิน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีเงินวัดไว้แล้ว แต่ยังมีหลักฐานอีกหลายส่วนที่จะต้องสอบปากคำเพิ่มเติม ซึ่งจากการตรวจสอบโดยเบื้องต้นแล้วก็น่าเชื่อว่าคดีนี้น่าจะมีมูลตามที่มีผู้ร้องเรียนมาจริง ๆ แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอให้ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนก่อนที่จะมีการดำเนินคดีกันต่อไป
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่ากรณีการร้องเรียนเรื่องทุจริตเงินบริจาคของวัด ฯ ที่พบว่าการใช้นอมินีเข้าไปกว้านซื้อที่ดิน หรือทรัพย์สินอื่นในจังหวัดลพบุรี โดยใช้ชื่อของผู้อื่นเข้าไปดำเนินการจนทำให้ผู้เกี่ยวข้องมีฐานะร่ำรวยผิดปกติ เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าน่ามีข้อเท็จจริงตามที่ผู้ร้องเรียนเข้ามาจริง ๆ เนื่องจากว่าที่ผ่านมากรณีเงินบริจาคของวัดดังกล่าว ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากต่างให้ความศรัทธา และร่วมให้ความสนับสนุนด้วยมาเป็นเวลายาวนาน ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหามาก่อน กระทั่งมาเกิดกรณีฉาวขึ้น ทำให้ต้องมีการตรวจสอบทั้งหมด ก่อนจะพบข้อเท็จจริงบางประการที่อาจทำให้ตำรวจจะต้องดำเนินการทางกฎหมายต่อไป