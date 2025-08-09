ทูตมาเลเซีย – ผบช.ทท. เข้าเยี่ยม 2 นักท่องเที่ยวถูกอดีตนักมวยทำร้าย จัดจนท.ดูแลใกล้ชิด

เอกอัครราชทูตมาเลเซีย–ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ร่วมเข้าเยี่ยมและดูแลนักท่องเที่ยวสามี-ภรรยามาเลย์ผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิด
เมื่อวีนที่ 9 สิงหาคม เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย พร้อมด้วย พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่ผ่านมา (อ่านข่าว – อดีตนักมวย อ้างเครียด โดนไล่ออกจากงาน สาดทินเนอร์ใส่นทท.ต่างชาติ จุดไฟเผาสาหัส )
โดยได้พบกับญาติของผู้บาดเจ็บสอบถามอาการ พูดคุยให้กำลังใจ ชี้แจงขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเยียวยาและการใช้สิทธิ์โครงการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติของรัฐบาลไทย
พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เปิดเผยว่า ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวประจำโรงพยาบาลเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งการอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาล และบริษัทประกันภัย เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสั่งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา