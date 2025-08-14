จอนนี่มือปราบ-เมีย พร้อมพวก ได้ประกันตัว ปทส. แจ้งข้อหาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน เพิ่มอีกคดี
จากกรณีที่ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปาตแก้ว รอง ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธิ์ ผบก.ปทส. พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา รักษาราชการแทนรองเลขาฯ ป.ป.ท. นำกำลังลงพื้นที่เข้าตรวจค้นเป้าหมายหลายจุด ในพื้นที่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เพื่อกวาดล้างจับกุมผู้ต้องหาขบวนการเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่นทุจริตเอื้อประโยชน์นายทุนสร้างรีสอร์ทรุกล้ำเขตนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 3 จำนวน 5 รายนั้น
ล่าสุดพนักงานสอบสวน บก.ปปป. ควบคุมตัวผู้ต้องหา 5 คน มาสอบปากคำที่ สภ.สิรินธร นานกว่า 5 ชม. เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดให้การภาคเสธ และทำเรื่องขอประกันตัว โดยพนักงานสอบสวน ให้จอนนี่และภรรยา ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละ 2 แสนบาท ส่วนอีก 3 คนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐใช้เงินสดคนละ 3 แสนบาท โดยพนักงานสอบสวนไม่คัดค้านการประกันตัว
ขณะเดียวกันทางพนักงานสอบสวน บก.ปทส. ยังเข้าแจ้งข้อกล่าวหากับจอนนี่และภรรยา ในฐานความผิด “การถือครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติโดยผิดกฎหมายตาม พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มีบทลงโทษจำคุก 1-10 ปี และโทษปรับ 20,000-200,000 บาท โดยห้ามมิให้บุคคลใด ยึดถือ ครอบครอง ทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาตินั้น” ซึ่งกรณีดังกล่าว จอนนี่และภรรยา ได้บุกรุกพื้นที่ 20% ที่กันไว้เป็นป่าสงวนกว่า 6 ไร่ ก่อนปล่อยตัวชั่วคราว โดยจะมีการนัดผู้ต้องหาทั้ง 2 คน มาให้ปากคำอีกครั้ง ก่อนสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการต่อไป