แชร์สนั่น เพจดังเปิดคลิปวงจรปิด บ่อนพนัน เฮียตี๋ ชาวบ้านแห่เล่น กวาดรายได้ 100 ล้าน

แชร์สนั่น เพจดังเปิดภาพวงจรปิด บ่อนพนัน เฮียตี๋ ชาวบ้านแห่เล่นเพียบ รายได้100 ร้อยล้าน
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา พ.ต.อ.สมชาย แจ้งธรรมมา ผกก.สภ.บางศรีเมือง , พ.ต.ท.ธนอรรถ ขันติคเชนชาติ รอง ผกก.สภ.บางศรีเมือง , พ.ต.ท.สมพร โพธิ์ศรี สว.สส.สภ.บางศรีเมือง และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.บางศรีเมือง ได้ร่วมกันเข้าจับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนัน 29 ราย ที่บริเวณหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านท่าอิฐ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
พบของกลางคือ 1.ไพ่ 6 สำหรับ 2.เงินสด 4,900 บาท 3.โทรศัพท์มือถือของผู้เล่น 4.บุหรี่ไฟฟ้าจำนวนหนึ่ง 5.กล้องวงจรปิด 6.เบาะรองนั่งและผ้าห่ม จากการตรวจสอบพบว่าผู้เล่นทั้ง 29 ราย ได้นัดกันมาเล่นไพ่เก้าเกภายในบ้าน โดยมีเจ้ามือ 3 ราย เจ้าของบ้าน 2 ราย เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาคือ ลักลอบเล่นการพนัน และอนุญาตให้ประกันตัว โดยเจ้ามือประกันตัว 30,000 บาท และผู้เล่นอีกคนละ 10,000 บาท
ทั้งนี้ต่อวันเดียวกัน เพจ เพื่อนตำรวจ โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพบรรยากาศ ภายในบ่อนการพนันแห่งหนึ่ง ที่มีการเปิดให้ประชาชนทั่วไป เข้าไปเสี่ยงโชคเล่นพนัน ทั้งนี้เป็นภาพมาจากกล้องวงจรปิด
โดยระบุข้อความว่า บ่อนพนันของเฮียตี๋หทัยราษฎร์ มีนักพนันเป็นร้อยให้ลูกน้องที่ชื่ออ้วน (เสื้อเขียว) เป็นคนกัมพูชาดูแล ส่งยอดเงินได้เสียให้ทราบตลอด ทำไพ่เก่ง ไฮโลเก่ง หาเงินให้เฮียตี๋เป็นร้อยล้าน การ์ดคุมบ่อนพกอาวุธปืนด้วย
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าภาพดังกล่าวนั้นเป็นสถานที่ใด