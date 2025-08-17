เร่งสอบแก๊งรถเก๋งหรู ชนบนทางด่วน 11 คัน หลายคันเข้าข่ายประลองความเร็ว จุดรวมตัวแถวด่านประชาชื่น

ตร.ประชุมตรวจสอบกรณีรถเก๋งหรู 11 คัน ชนบนทางด่วน พบหลายคันเข้าข่ายประลองความเร็ว
จากกรณีเกิดเหตุรถหรูเฉี่ยวชนกันระเนระนาด 11 คัน บนทางด่วนอุดรรัถยา ฝั่งขาออก ใกล้ทางขึ้นด่วนเมืองทองธานี มุ่งหน้าบางปะอิน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ช่วงกลางดึกของวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นบนโลกโซเชียลว่ามีการประลองความเร็วกันกระทั่งเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ห้องประชุม สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พ.ต.อ.จักรพงศ์ นุชผดุง รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี พ.ต.อ.อภิศักดิ์ โชติกเสถียร ผกก.สภ.ปากเกร็ด พ.ต.ท.การุณย์ ลิมปิโรจนฤทธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.ปากเกร็ด พ.ต.ท.บรรจบ ราชกิจ สวป.สภ.ปากเกร็ด พ.ต.ท.อิทธิพัทธ์ กุลรัศมิ์ชลากร รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด พ.ต.ท.ฤทธ์ธรักษ์ นามคำสวัสดิ์ สวป.สภ.ปากเกร็ด พ.ต.ท.ฐาปณพงษ์ พึ่งมี สว.จร.สภ.ปากเกร็ด พ.ต.ต.ดิลก ลาดศิลา สว.สส.สภ.ปากเกร็ด ร.ต.ท.สุรชัย สายชลนิรันดิ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ปากเกร็ด ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าและวางแนวทางการป้องกันการแข่งรถในพื้นที่ โดยใช้เวลาในการประชุมราว 1 ชั่วโมง
- แก๊งรถหรู ประชันความเร็ว ชนสนั่น 10 คันรวด กลางทางด่วนอุดรรัถยา หนุ่มบีเอ็มเล่านาทีระทึก
- ตร.ย้ำปราบปรามแข่งรถในทางอย่างเข้มงวด หลังเกิดเหตุรถชน 11 คันบนทางด่วนศรีรัช–อุดรรัถยา
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พ.ต.อ.จักรพงศ์กล่าวว่า พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ขับขี่รถเก๋ง BMW ไปแล้ว 1 คัน ส่วนที่เหลือจะทยอยเรียกมาให้ปากคำ ส่วนเรื่องพยานหลักฐานได้ให้ชุดสืบสวน สภ.ปากเกร็ด ดำเนินการตรวจสอบกล้องตรวจจับความเร็วและวงจรปิดเพื่อใช้เป็นหลักฐานว่ารถแต่ละคันที่ขับมาในทางมีการใช้ความเร็วมากน้อยเพียงใด เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ และพฤติกรรมการขับขี่ของรถแต่ละคันมีลักษณะเป็นการแข่งขันกันหรือไม่ มาประกอบหลักฐานว่ามีรถคันใดเข้าข่ายกระทำผิด ซึ่งรถที่เกิดอุบัติเหตุที่ยึดไว้ตรวจสอบทั้งหมด 11 คัน ในส่วนนี้มีหลายคันที่รถมีลักษณะแต่งซิ่ง
จากการตรวจสอบมีรถหลายคันเข้าข่ายการแข่งขันประลองความเร็วกันบนทาง โดยพบจุดเริ่มต้นที่มีการรวมตัวกันบริเวณปั๊มน้ำมันใกล้ด่านประชาชื่น จากนั้นขับออกตามกันมาเป็นกลุ่มบนทางด่วนศรีรัช-อุดรรัถยา มุ่งหน้าบางปะอิน กระทั่งมาเฉี่ยวชนกันตรงจุดเกิดเหตุ ในส่วนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อหาความชัดเจนในการดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
