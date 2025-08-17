ผบช.น.เช็กแล้ว ไม่พบบ่อน พื้นที่บก.น.3 แฉข้อมูล ขบวนการโพสต์คลิป เรียกรับเงิน เร่งตรวจสอบ

ผบช.น. สั่งตรวจสอบบ่อนอ้างถึงพื้นที่ย่านหทัยราษฎร์ไม่พบมีการจัดตั้ง คาดตั้งอยู่ในพื้นที่คลอง 15 อาจจะมีขบวนการแบล็กเมล์โพสต์เรียกเก็บเงิน ประสานพื้นที่ตำรวจภูธรข้างเคียงตรวจสอบพบการกระทำผิดจับกุมทันที
จากกรณี เพจเพื่อนตำรวจ โลกออนไลน์มีการแชร์ภาพบรรยากาศ ภายในบ่อนการพนันแห่งหนึ่ง ที่มีการเปิดให้ประชาชนทั่วไป เข้าไปเสี่ยงโชคเล่นพนัน ทั้งนี้เป็นภาพมาจากกล้องวงจรปิด โดยระบุข้อความว่า บ่อนพนันของ เฮียตี๋หทัยราษฎร์ มีนักพนันเป็นร้อยให้ลูกน้องที่ชื่ออ้วน (เสื้อเขียว) เป็นคนกัมพูชาดูแล ส่งยอดเงินได้เสียให้ทราบตลอด ทำไพ่เก่ง ไฮโลเก่ง หาเงินให้เฮียตี๋เป็นร้อยล้าน การ์ดคุมบ่อนพกอาวุธปืนด้วยนั้น
ความคืบหน้า เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 17 ส.ค. พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.3 ตรวจสอบบ่อนการพนันที่อ้างพื้นที่แถวย่านหทัยราษฎร์ จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีบ่อนการพนันลักษณะดังกล่าวอยู่ในพื้นที่บก.น.3 แต่อย่างใด หากมีเกิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครจุดใดจะดำเนินการตรวจสอบและจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลผ่านเพจดังกล่าว มีการระบุยืนยันว่า อยู่ในพื้นที่คลอง15 ซึ่งเป็นคนละเขตพื้นที่รับผิดชอบของ บช.น. นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่า การนำคลิปภาพบ่อนการพนันดังกล่าว อาจจะมีการนำมาใช้เพื่อเรียกรับสินบนจากบ่อนการพนันที่ตั้งอยู่พื้นที่ดังกล่าวหรือไม่
เนื่องจากมีการอ้างถึงขบวนการนำคลิปภาพบ่อนต่างๆ มาเผยแพร่ผ่านโซเซียลมีเดีย แล้วไปเรียกรับเก็บเงิน จากเจ้าหน้าที่พื้นที่รับผิดชอบ
ซึ่งขณะนี้ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 1 และ ตำรวจภูธรภาค 2 ที่รับผิดชอบพื้นที่ อยู่ระหว่างทำการตรวจสอบผู้นำคลิปดังกล่าวมาโพสต์ รวมถึงบ่อนการพนันดังกล่าวแล้ว หากพบการกระทำผิดจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
