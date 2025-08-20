จอนนี่มือปราบ-ภรรยา อ่วมอีก ปทส.แจ้งข้อหาเพิ่ม รุกป่ากว่า 6 ไร่ สร้างรีสอร์ต

จอนนี่มือปราบ อ่วม ปทส.ดำเนินคดีอีกหนึ่งข้อหา บุกรุกพื้นที่ป่านิคมลำโดมน้อยกว่า 6 ไร่ เข้าไปทำรีสอร์ตหรู
กรณี พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. นำกำลังจับกุม ด.ต.ยุทธพล ศรีสมพงษ์ หรือ จอนนี่มือปราบ และ น.ส.จิราพร สีบุระ ภรรยา ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 3 ฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ร่วมทั้งผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต.คำเขื่อนแก้ว ฐานร่วมกันปฏิบัติโดยมิชอบ และร่วมกันรับรองเป็นหลักฐานอันเป็นเท็จ เหตุเกิดที่นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ในการขอออกเอกสารอันเป็นเท็จที่เกี่ยวกับรีสอร์ตของตำรวจอินฟลูเอนเซอร์ดัง เหตุเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมาตามที่เป็นข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่ สภ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี พล.ต.ต.วัชรรินทร์ พูลสิทธิ์ ผบก.ปทส. สั่งการให้พนักงานสอบสวน บก.ปทส. เรียกตัว ด.ต.ยุทธพล หรือจอนนี่มือปราบ และภรรยาให้มาพบเพื่อแจ้งข้อหาร่วมกันเข้าไปหาประโยชน์ ยึดถือ ครอบครอง ปลูกสร้าง ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน หรือทำให้เป็นอันตรายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในที่ดินภายในเขตของนิคม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ทั้งนี้ ทราบว่าเมื่อเดือนเมษายน 2565 นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี รับแจ้งพบมีผู้บุกรุกเข้ามาสร้างรีสอร์ตในพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลาง เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ โดยมี ด.ต.ยุทธพล กับพวกบุกรุกเข้าไปสร้างรีสอร์ต ชื่อว่า “จอนนี่มือปราบ” ก่อนมีการเข้าแจ้งความที่ บก.ปทส.ให้เข้าตรวจสอบ
เบืัองต้นพบมีสิ่งปลูกสร้างต่างๆ อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุจำนวนมาก ภายหลังพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าหลักฐานเพียงพอ จึงเรียกตัว ด.ต.ยุทธพล และ น.ส.จิราพร มาแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ ซึ่งพนักงานสอบสวนนัดให้ผู้ต้องหาทั้ง 2 ให้มาพบในวันที่ 9 ก.ย.68 เพื่อส่งตัวไปยังพนักงานอัยการ จ.อุบลราชธานี ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป