ปักป้ายยุติกิจการ รีสอร์ต จอนนี่มือปราบ สาวต่อเส้นเงิน จอนนี่กรุ๊ป หลังจับน้องชายเอี่ยวเว็บพนัน

บิ๊กเต่า นำกำลังจับ จอนนี่มือปราบ ผิดบุกรุกสร้างรีสอร์ตพื้นที่หลวง เตรียมขยายผล หลังตำรวจจับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ น้องชายในพื้นที่คู้บอน ขณะที่จอนนี่ รับถือว่า เป็นกรรมเก่า
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม จากกรณี พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. พล.ต.ต.วัชรินทร์ พูสิทธิ์ ผบก.ปทส. พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา รักษาราชการแทนรองเลขาฯป.ป.ท. นำกำลังลงพื้นที่เข้าตรวจค้นเป้าหมายหลายจุด ในพื้นที่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เพื่อกวาดล้างจับกุมผู้ต้องหาขบวนการเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่นทุจริตเอื้อประโยชน์นายทุนสร้างรีสอร์ตรุกล้ำเขตนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 3 จำนวน 5 ราย
ภายหลังจากเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหา 5 คน ปรากฏว่า ช่วงระหว่างการสอบสวน พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้อธิบายข้อกฎหมายให้ผู้ต้องหาฟัง เพื่อทำความเข้าใจในการจับกุมครั้งนี้ ปรากฏว่ามีปลัด อบต.คนใหม่ ที่เพิ่งย้ายมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แสดง ความเห็นต่าง จึงทำ พล.ต.ต.ประสงค์ต้องอธิบายเพิ่มเติม แต่ปลัดกลับใช้เสียงดัง ลักษณะดุดัน ทำให้บรรยากาศในการพูดคุยมีความตึงเครียด
ก่อนที่ พล.ต.จรูญเกียรติ ที่นั่งเป็นประธานต้องยุติด้วยการให้ปลัดคนดังกล่าวแสดงตัว ว่าชื่ออะไรเป็นใคร และเกี่ยวข้องกับคดีอย่างไร ถึงได้เข้ามาอยู่ที่ห้องประชุมได้ เมื่อพบว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดี ทาง พล.ต.ต.จรูญเกียรคิ จึงเชิญออกนอกห้องการสอบสวน แต่ระหว่างนั้นก็สร้างความไม่สบายใจให้กับปลัดคนใหม่ จึงมีท่าทีไม่พอใจก่อนจะเดินออกจากห้องประชุมไป
ต่อมาเวลา 10.30 น. พล.ต.ต.จรูญเกียรติ พร้อมคณะ เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปปป. ได้เดินทางไปยัง รีสอร์ตล่องแพ และบ้านพักพลูวิลล่า ของ ด.ต.ยุทธพล ศรีสมพงษ์ หรือ “จอนนี่ มือปราบ” เพื่อปักป้ายอายัดพื้นที่ดังกล่าวไว้ตรวจสอบ พร้อมสั่งหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว
โดย พล.ต.ต.จรูญเกียรติกล่าวว่า สำหรับปฏิบัติการในวันนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันหลายฝ่าย สืบเนื่องจากมีนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ได้แจ้งความดำเนินคดีกับจอนนี่และพวก ในเรื่องการบุกรุกพื้นที่ ที่ถูกกันไว้เป็นพื้นที่ป่าสงวนในนามนิคมฯ 20% เป็นพื้นที่สาธารณะ มีไว้สำหรับประชาชนให้ใช้ในส่วนรวม ไม่มีการอนุญาตให้ใครเข้ามาทำประโยชน์ทั้งนั้น แต่ปรากฏว่าจอนนี่และพวกไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปราะบาง ที่ไม่มีที่ทำกิน แต่เป็นลักษณะเหมือนนายทุนมาสร้างรีสอร์ตนี้ไว้ หลังจากนี้ทาง บก.ปทส. ก็จะไปแจ้งข้อกล่าวหากับจอนนี่และพวกรวมถึงเจ้าของเดิมด้วยที่ขายให้ น่าจะมีหลายข้อหา
อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เข้ามาอนุมัติในการซื้อขายที่ตรงนี้ โดยคนที่ถูกดำเนินคดีแจ้งข้อหาในวันนี้ยังไม่จบ ยังมีเรื่องของบุคคลที่เราต้องสืบสวนต่อ หรืออาจจะแจ้งข้อหาต่อว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้าง เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนร่วมทำเอกสารด้วย
จากการตรวจสอบพบว่า มีการทำเอกสารเป็นเท็จ ในการยืนยันว่า ที่ตรงนี้มีการปลูกบ้านไว้ก่อนและแสดงหลักฐานไว้ที่ อบต. หลักฐานก้อนนี้ไปตรวจสอบแล้วไม่ตรงที่ไปรายงาน อบต. มีการเซ็นเอกสารส่งต่อไปให้อำเภอ ดังนั้นอำเภอจึงต้องรู้เรื่องว่าการดำเนินการตรงนี้เป็นเท็จ ตรงนี้จะมีความผิดมาตรา 162 ส่วนจอนนี่กับภรรยา โดนเรื่องสนับสนุน จึงขออนุญาตศาลออกหมายจับ 5 คน มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว 4 ส่วนอีก 1 คนก็มามอบตัวแล้ว และจะสอบปากคำ ส่วนจะให้ประกันตัวหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่อง
พล.ต.ต.จรูญเกียรติกล่าวว่า ตนขอแจ้งเตือนไปว่าเจ้าหน้าที่รัฐคนใด การที่อนุมัติพื้นที่อะไรต่างๆ ควรที่จะรู้ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่หวงห้ามหรือเป็นพื้นที่ของรัฐที่กันไว้ และไปเซ็นอนุญาตทั้งที่มันไม่สามารถอนุญาตได้ และคิดว่าน่าจะมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ จะต้องขยายเพิ่มเติมต่อ
เบื้องต้นผู้ต้องหาบางราย ให้การภาคเสธ อ้างว่าเซ็นไปโดยไม่รู้ว่าเป็นพื้นที่ป่า ส่วนบางรายก็ยังปฏิเสธอยู่ พนักงานสอบสวนจึงจะต้องพิจารณาต่อ ส่วนการที่เจ้าหน้าที่รัฐอ้างว่าไม่รู้จะฟังขึ้นหรือไม่นั้น พล.ต.ต.จรูญเกียรติบอกว่า การเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอ้างไม่ได้อยู่แล้ว ยิ่งอ้างยิ่งเข้าตัว และมองว่านี่เป็นการร่วมกันสร้างพยานหลักฐานเท็จ เพราะจอนนี่ก็มีการให้ข้อมูลอยู่ในเอกสาร เพราะฉะนั้นรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ทำอยู่เป็นสิ่งผิดแต่ก็ยังทำ อีกทั้งทางนิคมฯ เคยทำการแจ้งเตือนไปยังรีสอร์ตนี้แต่ถูกข่มขู่กลับมาสองครั้ง ยืนยันว่าพื้นที่ตรงที่เกิดเหตุทางนิคมฯแจ้งว่ามีรีสอร์ตแค่สองที่ ที่ตรงนี้ก็แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว ส่วนอีกที่กำลังสร้าง แล้วนิคมฯ ไปทำหนังสือคัดค้านจึงหยุดสร้างไป
และนอกจากรีสอร์ตแล้ว ตอนนี้กำลังตรวจสอบเรื่องทรัพย์สินอยู่ ว่าจอนนี่กรุ๊ปทั้งหมดมีอะไรบ้าง เอาเงินที่ไหนมาสร้าง โดยเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. จะตรวจสอบเส้นทางการเงินของจอนนี่ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะเส้นเงินที่อดีตจอนนี่เคยพัวพันกับเว็บพนัน ที่เจ้าหน้าที่จับกุม 2 เว็บพนันออนไลน์ของน้องชายจอนนี่ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งตรงนี้เจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่
ส่วนที่จอนนี่เคยไปขอร้อง ไม่เป็นผลกับคดีเลยใช่หรือไม่ พล.ต.ต.จรูญเกียรติตอบว่า เราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเป็นพี่น้องในข้าราชการตำรวจต้องแยกแยะ เราต้องแยกมันเป็นคนละส่วน แต่ยืนยันว่า ไม่ได้มีเรื่องโกรธเคืองอะไรกัน เราเองก็ไม่อยากให้ซ้ำเติม
เมื่อถามว่าจอนนี่ดูสงบเสงี่ยม ปกติเป็นคนปราบโจร แต่วันนี้โดนจับเอง พล.ต.ต.จรูญเกียรติบอกว่า หลังจากนี้เราบังคับใช้กฎหมาย จอนนี่ก็มีหน้าที่ไปชี้แจงที่ศาล ส่วนจะผิดหรือไม่ก็ว่าไปตามพยานหลักฐาน ย้ำว่าเราไม่ได้โกรธเคืองอะไรกัน
พ.ต.ท.สิริพงษ์ ศรีตุลา ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. บอกว่า เราก็จะต้องดำเนินการต่อในเรื่องของการรุกล้ำ และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ใช่แค่เคสนี้
ด้าน นายอนันต์ ปทุมชาติ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่า กรมป่าไม้ กล่าวว่า ตอนนี้แจ้งให้หยุดกิจการ หากมีการฝ่าฝืนก็จะผิดคำสั่งของเจ้าพนักงาน อย่างไรก็ตามต้องรอคำสั่งศาล ส่วนกรอบระยะเวลาขึ้นอยู่กับกระบวนการสอบสวน โดยระหว่างการสอบสวนก็จะสั่งให้หยุดพักกิจการก่อน ตั้งแต่วันที่มีป้ายมาติดจะไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้
ขณะที่จอนนี่ยืนยันว่า การจับกุมในวันนี้ ไม่ได้กลั่นแกล้ง ทางเจ้าหน้าที่ให้ความเป็นธรรม เราก็ยินดีให้ความร่วมมือ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นแนวทางระเบียบของข้อกฎหมายต่อไป
ถามว่ายอมรับหรือไม่ว่าบุกรุกที่หลวง จอนนี่ตอบว่า ตอนนี้ก็ว่าไปตามในส่วนของกฎหมาย อย่างไรก็ตามยินดีให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ ทางตำรวจก็ให้ความเป็นธรรมอย่างดี
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าคิดว่าจะมีวันนี้หรือไม่ที่ถูกจับกุม จอนนี่ ตอบว่า “ไม่มีอะไร จับคนมาเยอะก็ต้องโดนบ้าง เป็นกรรม ไม่ได้เครียดอะไร นายให้ความเป็นธรรม” ก่อนที่เจ้าตัวจะขอไปดูดบุหรี่
สำหรับผู้ต้องหา 5 คน ถูกส่งตัวไปดำเนินคดีที่ สภ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ส่วนจะได้ประกันตัวหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานสอบสวน
