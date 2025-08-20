ครูปรีชา เผยเหตุ แจ้งหมิ่นประมาท โน้ส อุดม โวย ‘เดี่ยว 12’ ใช้คำแรง เสื่อมเสียชื่อเสียง

ครูปรีชา เผยปมเหตุ แจ้งหมิ่นประมาท โน้ส อุดม รับไม่ได้ ‘เดี่ยว 12’ พูดคำแรง ทำให้เสียชื่อเสียง ยันเดินหน้าเอาผิดเต็มที่
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าคดีที่ นายปรีชา ใคร่ครวญ หรือ ครูปรีชา แจ้งความร้องทุกข์ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ต่อ โน้ส อุดม แต้พานิช ที่ สภ.เมืองกาญจนบุรี จากการพาดพิงใน “เดี่ยว 12” เบื้องต้น โน้ส อุดม เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม
โดยข้อความที่ โน้ส อุดม กล่าวถึงบางส่วนระบุว่า “ผลงานโดดเด่นของกระทรวงศึกษา ยกให้ครูปรีชา สร้างแรงบันดาลใจ จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ นี่มันหวยของครู หมวดจรูญนั้นไม่ใช่ ถ้า …ได้ขนาดนั้น นี่ต้องมั่นมากก เพราะความจริงมันพูดยากมากกว่าแถไถ ไม่ต้องห่วง ครูยังมีผมอยู่ข้างๆ แต่ว่า ผมครูตรงกลางนี่มันหายไปไหน”
ล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบ ครูปรีชา ที่บ้านพัก พื้นที่ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยครูปรีชาให้ข้อมูลว่า ในเรื่องนี้ตนเดินทางไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2568 เนื่องจากมีเพื่อนส่งคลิปเดี่ยวไมโครโฟนของโน้ส อุดม มาให้ตนเองดู พร้อมบอกว่ามีข้อความหลายอย่างที่สร้างความเสียหายให้กับตน
ตอนเปิดดูพบว่ามีหลายข้อความที่สร้างความเสียหายจริง จึงเดินทางไปปรึกษาพนักงานสอบสวน และพนักงานสอบสวน ลงความเห็นว่ามีคำพูดที่เข้าข่ายหมิ่นประมาท จึงตัดสินใจแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.กาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา
กระทั่งวันที่ 19 ส.ค. พนักงานสอบสวนแจ้งมาว่า โน้ส อุดม ได้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้ว
ครูปรีชากล่าวยืนยันว่า ก่อนหน้านี้ไม่เคยดูคลิปเดี่ยวไมโครโฟนที่มีเนื้อหาพูดถึงตนเองมาก่อน กระทั่งเพื่อนส่งมาให้ดู และพบว่าการพูดของโน้ส อุดม สร้างความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับตน โดยเฉพาะคำว่า “ตอแหล” และ “แถไถ” ซึ่งในช่วงที่เดี่ยว 12 ออกแสดง ประมาณปี 2561 นั้น เป็นช่วงที่ตนกำลังรับราชการครูอยู่ การพูดในเดี่ยวจึงสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับตนเป็นอย่างมาก
อีกทั้ง “เดี่ยว” เป็นการแสดงที่ขายบัตรเก็บเงินคนดู การเอาเรื่องส่วนตัวของตนไปพูดเพื่อหารายได้เช่นนี้จึงเป็นเรื่องไม่เหมาะสม จึงตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีดังกล่าว
ครูปรีชาระบุว่า จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยใดๆ กับคู่กรณี หากคู่กรณีติดต่อมาต้องดูว่าจะสามารถพูดคุยกันได้หรือไม่ แต่ตอนนี้ยืนยันที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีไปตามกฎหมายก่อน
ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยัง พ.ต.อ.สุรยุทธ เมฆมังกร ผกก.สภ.เมืองกาญจนบุรี ถึงเรื่องที่เกิดขึ้น ได้รับการเปิดเผยว่า หลัง โน้ส อุดม เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว ได้ปล่อยตัวกลับไปโดยไม่ได้มีการประกันตัว หลังจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยตามกฎหมาย อยู่ที่ว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยกันได้หรือไม่ หากไม่สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยกันได้ จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนของการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ขอบคุณ ข่าวสด