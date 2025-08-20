จับยกแก๊ง 5 โจ๋ควงปืนเคลียร์อริ กระสุนพลาดโดน สาว ม.6 เจ็บ ตร.แจ้งข้อหาพยายามฆ่า

รวบยกแก๊ง 5 วัยรุ่นยิงคู่อริ กระสุนพลาดโดนสาวม.6 เจ็บ พบเยาวชนร่วมทีมด้วย ตร.ตามค้นพบปืน-เครื่องกระสุนเพียบ แจ้งข้อหาพยายามฆ่า
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเหตุอุกอาจกลางเมือง กลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุยิงกันบริเวณประตูสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 หรือชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่า “เขาแป๊ะช้อย” ฝั่งถนนเลียบรถรางไฟ ภายในเขตเทศบาลนครตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เหตุเกิดเมื่อช่วงเวลา 01.00 น.ของวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนลูกซองยิงขึ้น 1 นัด กระสุนพลาดเป้าไปถูก หญิงสาวอายุ 18 ปี ชาวอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กำลังเรียนอยู่ชั้น ม.6 โรงเรียนแห่งหนึ่ง ที่มาด้วยกับเพื่อนชายจนได้รับบาดเจ็บบริเวณขาและสะโพก
โดยภายหลังเหตุการณ์ เพื่อนชายรีบนำผู้บาดเจ็บหลบหนีออกจากพื้นที่ด้วยรถจักรยานยนต์ไปขอความช่วยเหลือที่ปั๊มน้ำมันบนถนนห้วยยอด กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองตรัง พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรัง ทีมแพทย์โรงพยาบาลตรังได้เข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลโดยเร่งด่วน เนื่องจากเสียเลือดเป็นจำนวนมาก คราบเลือดเปรอะเบาะที่นั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปทั่ว ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น (อ่านข่าว – สาวม.6 ถูกลูกหลง โจ๋ไล่ยิงคู่อริ แม่พ้อบทเรียนครั้งใหญ่ หลังเกิดเรื่อง เพื่อนหาย-ไร้เงาเยี่ยม)
คืบล่าสุดวานนี้ (19 สิงหาคม) เวลาประมาณ 13.00 น.ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ภัทรวิชญ์ คีตโมทนียกุล ผบก.ภ.จว.ตรัง พ.ต.อ.ภูมิ บาลทิพย์ ผกก.สภ.เมืองตรัง พ.ต.อ.รัฐกร ภักดีวานิช ผกก.สส.ภ.จว.ตรัง พ.ต.ท.เมธี ภิญโญประการ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองตรัง
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหายกแก๊งรวม 5 ราย ได้แก่ 1.นายธีภพ อายุ 19 ปี ชาวตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ผู้ลงมือใช้อาวุธปืนลูกซองยิง 2.นายเจษฎาพร อายุ 21 ปี ชาวตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ผู้ใช้อาวุธปืน ออโตเมติก โคลท์ .380 ยิง 3.นายเอ (สงวนชื่อ-สกุล) อายุ 16 ปี ชาวตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง ใช้อาวุธปืนลูกซองพกสั้น ไม่มีทะเบียน 4.นายภาณุวัฒน์ อายุ 18 ปี ชาวตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ผู้นำอาวุธปืนลูกซองและอาวุธปืนออโตเมติก โคลท์ ไปเก็บรักษา และ 5.นายปัญญาวุฒิ อายุ 18 ปี ชาวตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง นำอาวุธปืนลูกซองและอาวุธปืนออโตเมติก โคลท์ ไปเก็บรักษา
จากแนวทางการสอบสวนพบว่า ก่อนเกิดเหตุ กลุ่มวัยรุ่น 2 กลุ่มได้นัดตกลงมาพบกันเพื่อเคลียร์ปัญหาข้อบาดหมางกัน โดย นายปัญญาวุฒิ และนายธีภพ ได้ไปเอาปืนลูกซองยาว อัตโนมัติที่มีคนเอามาวางไว้หน้าวัดแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองตรังมาด้วย กระทั่งเกิดการทะเลาะวิวาทกันจนกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ลงมือยิงปืนลูกซองเข้าใส่กลุ่มคู่อริ แต่กระสุนพลาดเป้าไปโดนนักเรียนสาวชั้นม.6 ที่ซ้อนท้ายรถมอร์เตอร์ไซค์เพื่อนชายจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
โดยหลังก่อเหตุนาย ปัญญาวุฒิ และนายภานุวัฒน์ ได้ร่วมกันเคลื่อนย้าย เอาปืนลูกซองยาว อัตโนมัติที่ใช้ยิงไปซุกซ่อน ที่บ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง
ทั้งนี้ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขยายผลโดยนำตัว นายภานุวัฒน์ ไปตรวจยึดอาวุธที่ใช้ก่อไหตุที่นำไปแอบซ้อนไว้บังบ้านหลังดังกล่าวได้แก่ 1.อาวุธปืนลูกซองยาวยี่ห้อเรมิงตันสีดำ จำนวน 1 กระบอก 2.เครื่องกระสุนปืนลูกซอง สีแดง เบอร์ 12 จำนวน 3 นัด 3.เครื่องกระสุนปืนลูกซอง สีขาว เบอร์ 12 จำนวน 3 นัด 4.อาวุธปืนพกสั้น ยี่ห้อโคลท์ .45 สีขาว ไม่มีหมายเลขทะเบียน จำนวน 1 กระบอก 5.เครื่องกระสุนปืน ขนาด .380 จำนวน 1 นัด 6.กระเป๋าสะพายใส่อาวุธปืน สีขาว จำนวน 1 ใบ 7.ผ้าขาวม้า ลายสก๊อต จำนวน 1 ผืน และ 8.ซองกระสุนปืน จำนวน 1 ซอง
พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาฐานความผิด ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น มีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร ยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุ ในเมือง หมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชน พร้อมควบคุมตัวทั้ง 5 คน นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป