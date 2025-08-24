เปิด 5 ปมร้อนประเด็น สังคมสงสัย พระอลงกต WHO Are you ?
กลายเป็นประเด็นดราม่าสนั่นโลกออนไลน์อีกระลอก เมื่อทีมข่าวรายการ 3 มิติ ออกอากาศทางช่อง 3 ได้เปิดประเด็น ปมสงสัยในตัว พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือหลวงพ่ออลงกต หรืออลงกต พลมุข หรือเมื่อปี 2552 เปลี่ยนเป็น อลงกต พูลมุข เป็นใครกันแน่
เนื่องจาก ชื่อ หลวงพ่ออลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ตรงกับ นายอลงกต พลมุข อดีตข้าราชการที่เสียชีวิตใน อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา โซเชียลและสื่อสำนักต่างๆ เริ่มสืบค้นว่าข้อเท็จจริงคืออะไร
หากไล่เรียงความสงสัย ที่เกิดขึ้นกับ พระอลงกต นั้น สรุปได้ 5 ประเด็น ดังนี้
1.เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
เดิมหลวง พระอลงกต ชื่อ เกรียงไกร เพ็ชรแก้ว ต่อมาปี 2552 เปลี่ยนชื่อเป็น อลงกต พูลมุข ทั้งนี้ พบหลักฐานการทำรายการบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายหลวงพ่อ ทุกรายการ มีข้อสงสัยว่าพระอลงกตเคยเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หลายรูปแบบ ทำให้ข้อมูลบางอย่างไม่ตรงกัน มีความเชื่อมกับปัญหาพร้อมเพย์และเอกสารส่วนบุคคล
2.ประวัติและวุฒิการศึกษา
มีการตรวจสอบวุฒิการศึกษา ตามที่พระอลงกต เคยระบุและอ้างถึง ตั้งแต่เรียก ร.ร.เทพศิรินทร์ จบวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ พบว่าไม่สอดคล้องกับข้อมูลจริง จึงเกิดข้อสงสัยว่าประวัติที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ถูกต้องหรือไม่
3.ความโปร่งใสด้านการเงินและบัญชีวัดพระบาทน้ำพุ
หลายบัญชี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์มาตลอดหลายสิบปี แต่มีข้อสงสัยว่าเงินบริจาคเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำไปใช้อย่างโปร่งใส และอาจมีการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ รายงานล่าสุดระบุ 8 บัญชี เงินคงเหลือราว 10 ล้านบาท
4.การเก็บศพผู้เสียชีวิตในวัด
มีการรายงานข้อมูลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบศพ ผู้เสียชีวิตจำนวนมากเก็บไว้ในวัด ต่อมามีเจ้าหน้าที่รัฐ กระทรวงสาธารณสุข เข้าไปไปตรวจสอบ เกิดคำถามเรื่อเรื่องมาตรฐานการจัดการศพ ความเหมาะสม และเหตุผลที่ต้องเก็บไว้ ซึ่งทางฝั่งเจ้าหน้าของวัด ก็อธิบายว่าเพื่อเป็น “วิทยาทาน”
5.การใช้พร้อมเพย์และชื่อบุคคล
มีข้อสงสัยว่าพร้อมเพย์ที่ใช้รับบริจาคเชื่อมกับชื่อบุคคลอื่นหรือผู้เสียชีวิตหรือไม่ ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ชี้แจงว่าข้อมูลไม่ซ้ำผู้ตาย
อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นยังอยู่ในขั้นการตรวจสอบของหน่วยงานรัฐ และคำชี้แจงจากวัดพระบาทน้ำพุ