ตำรวจให้ประกันตัว ดาราสาวไม่เป่าแอลกอฮอล์ แฟนหนุ่มท้าต่อยตร. นัดรับทราบข้อหาพรุ่งนี้

ตำรวจให้ประกันตัว ดาราสาว มารี เบรินเนอร์ ไม่เป่าแอลกอฮอล์ แฟนหนุ่มท้าต่อย ตร. นัดรับทราบข้อหาพรุ่งนี้
จากกรณีตำรวจ สน.วังทองหลาง รับแจ้งเหตุขับรถเมาสุราและดูหมิ่นเจ้าพนักงาน บริเวณจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม หน้าโชว์รูมรถมอเตอร์เวย์ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.
จากการตรวจสอบว่า ผู้ก่อเหตุคือ น.ส.มารี เบรินเนอร์ อายุ 33 ปี ดาราสาว และไฮโซหนุ่มชื่อดัง ส่วนผู้เสียหายคือผู้เสียหาย จ.ส.ต.อุดมศักดิ์ พรหมชาติ ผบ.หมู่.จร.สน.วังทองหลาง
ขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ บริเวณ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ที่เกิดเหตุ ต่อมาเวลา 03.10 น. วันที่ 24 ส.ค.68 มีรถยนต์ปอร์เช่ สีเขียว ขับผ่านมา โดยมี น.ส.มารี เบรินเนอร์ เป็นผู้ขับขี่ และมีไฮโซหนุ่มโดยสารมาด้านข้างด้านหน้า และมีหญิงไม่ทราบชื่อสกุลจริง 2 คน โดยสารมาด้านหลัง ผ่านมายังจุดตรวจ
จากนั้นตำรวจจึงแสดงสัญญาณให้หยุดรถ เพื่อทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ แต่ น.ส.มารีไม่ยอมลงจากรถ ส่วนไฮโซหนุ่มลงมาจากรถและแจ้งว่า รู้จักกับผู้บังคับบัญชา และแสดงอาการไม่พอใจและได้ต่อว่าด่าทอเจ้าที่ตำรวจ
จากนั้นผ่านไปนานพอสมควร น.ส.มารีลงมาจากรถ เจ้าหน้าที่จึงขอทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ น.ส.มารี หลายครั้ง แต่ น.ส.มารีไม่ยินยอมให้ทำการตรวจวัด เจ้าหน้าที่พยายามชี้แจงทำความเข้าใจ
ขณะนั้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา น.ส.มารี ว่าการกระทำของผู้ต้องหาเป็นการกระทำความผิดฐาน ขับรถในขณะเมาสุรา แจ้งสิทธิตามกฎหมาย และควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
ระหว่างนั้น ไฮโซหนุ่มแสดงอาการไม่พอใจพูดจาในทำนองไม่สุภาพกับตำรวจหลายครั้ง ขณะที่เจ้าหน้าที่ทำการจับกุม น.ส.มารี อยู่นั้น ไฮโซหนุ่มพยายามเข้ามาในลักษณะขัดขวาง ไม่ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัว น.ส.มารี ซึ่งตำรวจได้อธิบายหลายครั้ง แต่ไฮโซหนุ่มไม่รับฟัง พร้อมมีอาการไม่พอใจและเข้ามาในลักษณะที่จะขัดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่ควบคุม น.ส.มารี เจ้าหน้าที่จึงห้ามปรามและควบคุมไฮโซหนุ่มไว้
จากนั้นผู้เสียหายจึงมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับไฮโซหนุ่ม ในความผิดฐานดูหมิ่น, ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน, ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
สำหรับความคืบหน้าล่าสุด วันที่ 24 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พนักงานสอบสวน สน.วังทองหลาง ได้ให้ประกันตัว น.ส.มารี เบรินเนอร์ และไฮโซหนุ่ม พร้อมปล่อยตัวชั่วคราว โดยนัดให้นางเอกสาวและไฮโซหนุ่มเข้าพบพนักงานสอบสวนอีกครั้งในวันที่ 25 ส.ค.68 เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและนำตัวส่งศาลต่อไป