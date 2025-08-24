ตร.ชี้ ผู้ขับขี่ ปฏิเสธเป่าวัดแอลกอฮอล์ มีโทษเท่า เมาแล้วขับ จำคุก-ปรับ-เพิกถอนใบขับขี่

เปิดอัตราโทษ ผู้ขับขี่ ปฏิเสธเป่าวัดแอลกอฮอล์ ให้สันนิษฐาน เมาขับ มีทั้งจำคุก-ปรับ-เพิกถอนใบขับขี่
จากกรณีเกิดเหตุการณ์ น.ส.มารี เบรินเนอร์ อายุ 33 ปี ดาราสาว และ นายอัศม์กรณ์ สิงห์สีกรกุล นักธุรกิจชื่อดัง ขับรถเมาสุรา และดูหมิ่น, ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน, ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ บริเวณจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ถนนประดิษฐ์มนูธรรม เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ น.ส.มารีหลายครั้ง แต่ น.ส.มารีไม่ยินยอมให้ทำการตรวจวัด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิเสธการเป่าวัดแอลกอฮอล์ในปี 2568 นั้น เพจตำรวจสอบสวนกลาง ระบุว่า หากผู้ขับขี่ที่ไม่ยอมเป่าาวัดระดับแอลกอฮอล์ ในร่างกายตามกฎหมาย จะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเมาเเล้วขับ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2542 ม.142
ซึ่งความผิดเมาเเล้วขับ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกทั้งศาลจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2542 มาตรา 43(2)
นอกจากนี้ ผู้ขับขี่ไม่ยอมเป่าเมา ยังจะเข้าข่ายมีความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานอีกด้วย จะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้ขับขี่ที่เมาสุรา ซึ่งจะทำให้คุณต้องเผชิญกับบทลงโทษทางกฎหมายที่รุนแรง แม้ว่าคุณจะไม่
ได้ดื่มแอลกอฮอล์ก็ตาม