มารี ดอดพบพนักงานสอบสวน รับดื่มมาจริง ตำรวจ เผยไฮโซหนุ่ม อ้างชื่อ‘พี่แมน’ เชื่อเมาพูดไปเรื่อย

มารี เบรินเนอร์ ดอดพบพนักงานสอบสวน ปมไม่ยอมเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ยอมรับดื่มมาจริง ตำรวจ เผย ไฮโซหนุ่ม อ้างชื่อ “พี่แมน” เชื่อเมาพูดไปเรื่อย โดนข้อหาหนัก
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 สิงหาคม ที่สน.วังทองหลาง ความคืบหน้ากรณี น.ส.มารี เบรินเนอร์ อายุ 33 ปี ดาราสาว ปฏิเสธการเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ขณะขับรถยนต์ ยี่ห้อปอร์เช่ สีเขียว ทะเบียน กรุงเทพ เข้ามาที่ด่านตรวจของ สน.วังทองหลาง และ นายอัศม์กรณ์ เพื่อนชายคนสนิท มีพฤติกรรมขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ และมีคลิปปรากฏ
อ่านข่าว – ดาราสาว ขับรถหรูเข้าด่าน ไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ แฟนหนุ่มฉุนด่ากราด อ้างรู้จักบิ๊กตร.
โดยวันนี้พนักงานสอบสวนมีการแจ้งให้นักแสดงสาวและเพื่อนชายคนสนิทเข้ามาพบพนักงานสอบสวนก่อนจะส่งตัวฟ้องศาล
พ.ต.อ.เจษฎา ยางนอก ผกก.สน.วังทองหลาง กล่าวว่า น.ส.มารี เบรินเนอร์ นักแสดงสาว ได้ประสานเข้ามาพบพนักงานสอบสวนที่ สน.วังทองหลางแล้ว หลังจากถูกตำรวจแจ้งข้อหา เมาแล้วขับ
ซึ่งตามกฎหมายแล้วการปฏิเสธการเป่าวัดแอลกอฮอล์ ตำรวจสามารถสันนิษฐานได้เลยว่าเมาแล้วขับ โดย มารี ใช้หลักทรัพย์ในการประกันตัวเป็นเงินสด 20,000 บาท วันนี้พนักงานสอบสวนจึงได้นัดตัวนักแสดงสาวเข้ามา ก่อนที่จะนำตัวส่งศาลแขวงพระนครเหนือ
วันนี้จะต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติมและหากรับสารภาพก็จะพิมพ์ลายนิ้วมือ โดยหลังจากเกิดเหตุ มารี ได้ยอมรับกับทางตำรวจว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์มาก่อนจริง ขณะที่ นายอัศม์กรณ์ ฝ่ายชาย ถูกแจ้งข้อหา ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน, ต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งฝ่ายชายก็ให้การรับสารภาพ
“ส่วนที่มีการแอบอ้างนายตำรวจท่านหนึ่ง ที่ชื่อว่า “พี่แมน” ตรงนี้มองว่า เป็นอาการของคนเมาแล้วพูดกล่าวอ้างไปเรื่อย ซึ่งไม่ได้ใจความอะไร ซึ่งนอกจากชื่อแมนแล้ว ก็ไม่ได้พูดชื่อใครต่ออีก โดยวันนี้ก็ได้ประสานให้ฝ่ายชายเข้ามาพบพนักงานสอบสวนเช่นเดียวกัน ไม่แน่ใจว่าทั้งคู่จะมาพร้อมกันหรือไม่” พ.ต.อ.เจษฎา กล่าว
ทั้งนี้ การที่นักแสดงสาวนั่งในรถเป็นระยะเวลากว่า 1 ชั่วโมง ก่อนที่จะลงจากรถนั้น ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา ตำรวจไม่สามารถไปบังคับได้ แต่ตำรวจก็มีเจตนาที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นขั้นตอน สุภาพ และให้เกียรติประชาชนทุกคน
ย้ำว่า การตั้งด่านตรวจ เพื่อจะบังคับใช้กฎหมายให้ผู้ใช้รถใช้ถนนกลับบ้านอย่างปลอดภัย ซึ่งหลังจากที่เกิดขึ้นทางเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ยังมีกำลังใจที่ดี ซึ่งเป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องดูแลรับใช้ประชาชน
อย่างไรก็ตาม สำหรับกรณีการปฏิเสธการเป่าแอลกอฮอล์ ตามกฎหมาย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ระบุไว้ว่า หากไม่เป่าแอลกอฮอล์ เท่ากับ เมาแล้วขับ ซึ่งหลังจากนี้ก็ไม่ต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด และไม่ต้องแจ้งปริมาณแอลกอฮอล์
โดยข้อหา เมาแล้วขับที่มาจากการปฏิเสธการเป่าแอลกอฮอล์ จะมีอัตราโทษสูงกว่าข้อหาเมาแล้วขับปกติ ส่วนหลังจากนี้จะมีการบำเพ็ญประโยชน์หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล มีอัตราโทษปรับ 10,000-20,000 บาท จำคุก 1 ปี
ต่อมามีรายงานข่าวว่า นักแสดงสาว ได้แอบเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือแล้ว