บุกรวบ หมอบี อีก 1 ราย ร่วมโกงเงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุ หิ้วตัวไปกองปราบ
จากกรณีเมื่อเวลา 02.02 น. วันที่ 26 สิงหาคม พ.ต.ต.เอกรัฐ จันทร์มณี ตำแหน่ง สว.กก.1 บก.ป. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่า เมื่อเวลา 01.00 น.ที่ผ่านมา ได้ร่วมกันจับกุมตัว พระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ หลวงพ่ออลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ จ81/2568 ลงวันที่ 22 ส.ค.2568 ได้ที่มูลนิธิใจฟ้า ข้อกล่าวหาทุจริตยักยอกเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุ, ม.157, ฟอกเงิน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ปฏิบัติการดังกล่าว ตำรวจสอบสวนกลางได้ปิดล้อมตรวจค้น 17 จุด ในพื้นที่กรุงเทพฯ ลพบุรี นอกจากเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัว หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ได้แล้ว ยังสามารถควบคุมตัว นายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ ตามหมายจับได้ด้วย ขณะนี้กำลังนำตัวมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง