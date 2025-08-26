โตโต้ ปิยรัฐ รอดคดี 112 ศาลยกฟ้อง ปมโพสต์เฟซบุ๊กวิจารณ์สลายม็อบย่างกุ้ง ปี’63 พาดพิงสถาบัน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 สิงหาคม ที่ห้องพิจารณาคดี 809 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบัน หมายเลขดำ อ.3012/64 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 8 เป็นโจทก์ฟ้อง นายปิยรัฐ จงเทพ หรือ โตโต้ สส.กทม. พรรคประชาชน (ปชน.) และอดีตหัวหน้าการ์ดกลุ่ม We Volunteer หรือวีโว่ เป็นจำเลย ในความผิดดูหมิ่นสถาบัน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112, พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14
กรณีเมื่อวันที่ 30 ธ.ค.63 จำเลยได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวทำนอง ประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สลายกิจกรรมการขายกุ้งของกลุ่มวีโว่ ช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รวมทั้งข้อความบางส่วนได้พาดพิงถึงการใช้เงินภาษีของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นการดูหมิ่น แสดงความอาฆาตมาดร้าย สถาบันเบื้องสูง
วันนี้นายปิยรัฐเดินทางมาฟังคำพิพากษาที่ศาลอาญา
ศาลใช้เวลาในการพิจารณาคดีครึ่งชั่วโมง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อความที่ปรากฏตามเพจเฟซบุ๊กของนายปิยรัฐ ซึ่งเปิดเป็นสาธารณะ มีการโพสต์ถึงการทำงานของจำเลยและจำเลยเคยได้ไลฟ์สด โดยเพจดังกล่าวมีแอดมินเพจทั้งหมด 5 คน ไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนว่าเป็นคนโพสต์ข้อความดังกล่าว
ทั้งนี้ ข้อความที่โจทก์ฟ้องนั้น มีหลักฐานว่า ปรากฏบนเฟซบุ๊กในเวลา 14.15 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ในขณะนั้นจำเลยถูกควบคุมตัวตั้งแต่เวลา 12.30 น. ที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 (บก.ตชด.ภ.1)
โดยระหว่างนั้นจำเลยถูกควบคุมตัว และได้ประกันตัวในวันที่ 2 มกราคม 2564 พยานหลักฐานโจทก์จึงมีความสงสัย จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย พิพากษายกฟ้อง
ขณะที่ ไอลอว์ ระบุเพิ่มเติมว่า ศาลยกฟ้องเนื่องจากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจำเลยเป็นผู้โพสต์ข้อความ
ด้านแฟนเพจ โตโต้ ปิยรัฐ – Piyarat Chongthep โพสต์ยืนยันว่า ด่วน!! วันนี้ (26 ส.ค.68) ศาลอาญารัชดา พิพากษายกฟ้อง 112 โตโต้ ปิยรัฐ ยกประโยชน์แห่งความสงสัยในพยานหลักฐานให้จำเลย